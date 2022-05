Le 16 Law ouvre son département numérique

Le 16 Law s’agrandit. La boutique, spécialisée en contentieux des affaires, a décidé de lancer son pôle numérique. Qui d’autre, pour prendre sa tête, que l’ancien head of telecom legal - Emea d’Apple, redevenu avocat en 2018, passé par Fidal, Kahn & Associés et Constellation Avocats ? Benoît Barré était une évidence, d’autant que lui et Jean-Luc Larribau, associé fondateur du 16, se connaissent depuis longtemps. Leur rencontre remonte à une dizaine d’années. À l’époque, Jean-Luc Larribau est chez Freshfields, Benoît Barré chez Apple. Ils travaillent ensemble sur plusieurs dossiers, conservent cette dynamique quand Benoît renfile la robe. “Nous avons une vision commune des enjeux du numérique et du contentieux, et nous avons finalement souhaité réunir nos pratiques”, explique Jean-Luc Larribau. Benoît Barré, de son côté, avait déjà suivi “avec beaucoup d’admiration” l’aventure entrepreneuriale du 16 Law.

Équipe mixte

L’avocat, qui connaît par cœur les problématiques de l’entreprise, apportera au cabinet une vision complémentaire. “Pour la première fois, l’un de nos associés est un ancien directeur juridique, développe Jean-Luc Larribau. Sa ‘sensibilité client’ est très précieuse pour notre développement.” Surtout, il maîtrise les sujets numériques. La création du département numérique tombe à pic : en Europe, la réglementation s’étoffe. L’Union européenne a finalisé ses Digital Services Act et Digital Market Act, la révision du règlement e-privacy est dans les tuyaux. “La France est moteur de l’évolution et la position de la Cnil, en matière de cookies, est par exemple en avance sur les autres autorités étrangères”, indique Benoît Barré. Les clients internationaux sont nombreux à avoir besoin que leurs avocats décodent ces réglementations. Ces développements ont créé le “momentum parfait”, confirme Jean-Luc Larribau. Avec le pôle numérique, il pourra développer des synergies entre les matières et ce sera précieux, car les contentieux vont se développer, tant dans les entreprises spécialisées de la tech que dans les secteurs traditionnels. “Je vais pouvoir m’appuyer sur des compétences exceptionnelles sur ces sujets”, se réjouit Benoît Barré.

“Pour la première fois, l’un de nos associés est un ancien directeur juridique"

Les avocats anticipent aussi des questions d’application extraterritoriale du droit, car lorsqu’une entreprise opère avec un outil numérique mondialisé, le pays de nationalité de l’entreprise derrière l’outil peut décider d’agir. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions qui s’accumulent contre la Russie, les clients se posent ces questions “tous les jours”, nous dit Jean-Luc Larribau. Les conséquences opérationnelles sont nombreuses, y compris en matière de procédure civile, lorsque des autorités étrangères demandent à avoir accès à certains documents.

Le département a ficelé une offre qui peut s’adapter à tous les besoins d’une clientèle variée. Benoît arrive avec une collaboratrice, Justine Ampen. Tous deux constitueront une équipe mixte avec le 16 : deux collaborateurs du cabinet ont vocation à intervenir sur les sujets numériques. Un recrutement est en cours. Au total, le pôle vivra avec le savoir-faire de quatre ou cinq avocats. “De quoi s’accorder de la bande passante, s’enthousiasme Benoît Barré, et s’assurer que la créativité de tous sera nourrie : avoir des équipes hybrides et des profils complémentaires nous permettra de voir plus loin.”

Olivia Fuentes