Le 12 : un lancement assorti de projets d’avenir

Le 12 réunit les compétences de ses fondatrices pour se positionner sur plusieurs matières de la vie des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs cadres : droit des affaires et des sociétés, droit patrimonial et de la famille, droit pénal et droit social.

Développer le conseil

Corinne Candon se consacre au droit social (relations individuelles et collectives du travail, contentieux et précontentieux, négociations, conseil, accords collectifs...), au droit pénal du travail et au pénal général ainsi qu’aux domaines communs à ces spécialités tels que la gestion des risques psychosociaux ou de la responsabilité pour mise en danger. Parmi ses clients, elle compte de nombreux acteurs du secteur de l’hôtellerie, du tourisme, de la restauration, de la construction ou encore de l’énergie, mais également des salariés comme des DRH, d’anciens cadres supérieurs ou cadres encore en fonction. Avocate franco-suisse, elle exerce depuis le bureau bordelais du 12.

Marie-Isabelle García intervient quant à elle depuis vingt-cinq ans en France et en Europe en contentieux des affaires, dans des dossiers ayant trait aux affaires familiales et au patrimoine, et ce, dans le cadre de dossiers nationaux et transnationaux. Elle accompagne de nombreuses sociétés de secteurs variés comme ceux de l’industrie pétrolière, des matières premières, de l’intelligence artificielle ou encore de l’informatique.

Enfin, Karole Samoun-Bulourde propose ses compétences en droit commercial et en droit du travail. Elle est intervenue auprès de groupes de sociétés internationales, européennes et nationales dans divers secteurs économiques : informatique, transport routier ou encore financement. Dans le cadre de sa pratique, elle a été régulièrement sollicitée pour soutenir des actions collectives dans ces domaines, qui l’ont notamment amenée à aborder des problématiques de dirigeants d’entreprise dans les domaines privés et patrimoniaux. Au sein du cabinet Le 12, elle développera une activité de conseils aux entreprises et aux particuliers à l'international.

"Nos trois domaines d’activité sont liés entre eux. Les dossiers de contentieux des affaires que nous traitons impliquent très souvent des problématiques patrimoniales et familiales. Nos clients, institutionnels comme individuels, bénéficient ainsi d’une prise en charge complète de leur dossier, même si au départ ils nous sollicitent pour intervenir sur une opération particulière, comme une cession d’actions par exemple", explique Corinne Candon. "La profession d’avocat évolue, raison pour laquelle nous souhaitons pour l’avenir développer davantage notre pratique du conseil, ce qui implique le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits ou à la médiation notamment", ajoute Karole Samoun-Bulourde.

Prisme international marqué

Le 12 réunit une équipe de douze professionnels répartis entre Paris et Bordeaux où Corinne Candon exerce avec deux autres avocats. Dans le cadre de sa pratique, Marie-Isabelle García est intervenue dans de nombreux contentieux d’envergure au Gabon, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Une empreinte internationale qu’elle continue à développer aujourd’hui avec ses deux associées, puisqu’elle prévoit d’établir la présence de leur cabinet en Afrique de l’Ouest. "Nous souhaitons nous implanter dans d’autres régions du monde, notamment celle où nous avons déjà un pied, en Afrique notamment, mais également en Espagne, en Belgique, ou encore en Italie par exemple", illustre-t-elle, avant de confier que le jeune cabinet prévoit déjà l’ouverture d’une antenne à Casablanca.

Marine Calvo