Lawderis Avocats, enseigne dédiée à la transaction

M&A, private equity, fiscalité. Un triptyque de practices pour un trio d’avocats, à la tête du tout nouveau cabinet Lawderis Avocats. Avec leur équipe, Faustine Carrière, Bertrand Araud et Paul Delpech accompagnent les entreprises dans leurs opérations de fusions-acquisitions, de levées de fonds, de partenariats et de restructurations. Aux fonds d’investissement, ils offrent un appui dans la structuration juridique et fiscale des opérations de capital investissement et capital développement. La clientèle du cabinet ? Des entreprises, des groupes familiaux, des dirigeants et des fondateurs qui sollicitent Lawderis Avocats pour du conseil comme pour des phases contentieuses, ou pour des contrôles.

Vision globale

Le cabinet veut pouvoir proposer un service complet à ses clients, d’où un partenariat noué avec Oderis, l’acteur de référence dans le conseil financier et opérationnel sur le segment small et mid cap. Ensemble, les deux cabinets travailleront sur les phases de due diligence et sur la négociation de la documentation contractuelle, toujours dans une optique de gestion optimale des risques. L’idée de Lawderis Avocats et Oderis est de proposer aux clients une vision stratégique globale. Implanté à Paris et à Bordeaux, le cabinet Lawderis traite aussi des dossiers internationaux.

Faustine Carrière est passée par l’université Paris 1, où elle a étudié le droit des affaires et le droit financier. Une fois la robe enfilée, en 2010, elle a exercé huit ans chez STC Partners, puis trois ans chez EY Avocats. Bertrand Araud, titulaire d’un DJCE et d’un master en droit des affaires et fiscalité de Lyon 3, est avocat depuis plus de vingt ans. Il est passé par les cabinets Arthur Andersen/EY et De Pardieu Brocas Maffei, et s’est associé à STC Partners puis à EY Avocats. Paul Delpech, spécialisé en droit international, est diplômé d’Assas, d’un master droit et management international estampillé HEC / ESCP Europe, et d’un LL.M. corporate law de la London School of Economics. Il a commencé sa carrière en 2009 chez Herbert Smith Freehills, à Paris et à Londres, avant de rejoindre De Pardieu Brocas Maffei puis Fidal.

Olivia Fuentes