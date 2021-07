Belgique : Laurius accueille trois nouveaux associés

Implanté à Bruxelles et Anvers, Laurius est un cabinet indépendant proposant une offre globale en droit des affaires. Renforçant sa position sur le marché belge mais aussi international, il accueille Christina Trappeniers, Damien Stas de Richelle et Caroline Wildemeersch en qualité d’associés dans son bureau bruxellois. Les trois avocats sont accompagnés de leurs six collaborateurs dans ce mouvement qui interviendra le 1er septembre prochain. Avec ces arrivées, l’enseigne belge augmente sa force de frappe en passant d’un effectif de 22 à 31 avocats, dont désormais 8 associés.-

Christina Trappeniers conseille des fonds et des entreprises locales et étrangères pour leurs problématiques de droit des sociétés et de droit commercial ainsi que dans leurs opérations de M&A et de financement, notamment immobilier. Elle a exercé chez Monard-D'Hulst, Berwin Leighton Paisner puis chez Ambos qu’elle a intégré en 2010 en tant qu’associée. Titulaire d’un master de droit des affaires de l’université d’Anvers et d’un autre en droit des sociétés de l’université catholique de Bruxelles, elle est également diplômée d’un MBA par la Solvay Business School. Damien Stas de Richelle est lui un spécialiste du droit social. Il assiste les dirigeants des secteurs privé et public dans le cadre de licenciements collectifs, de fermetures et de transferts d’entreprise mais aussi dans les cas de harcèlement ou encore de discrimination. Titulaire d’un master de droit de l’université catholique de Louvain, il a été manager chez KPMG Tax & Legal Services puis avocat au sein des cabinets Lydian, DLA Piper puis chez Ambos. Intervenant en droit des sociétés et droit financier auprès d’entreprises, d’institutions financières et de fonds d’investissement, Caroline Wildemeersch est particulièrement compétente concernant les opérations de private equity, de fusions-acquisitions et de financements. Elle a travaillé pour CMS Lexcelis, Altius puis a exercé indépendamment avant de rejoindre Ambos en 2010. Parallèlement à ces expériences, l’avocate a été membre du conseil, secrétaire honoraire et membre du groupe de travail sur le développement des entreprises de la British Chamber of Commerce in Belgium. L’avocate est diplômée d’un master de droit de l’université de Gand.

Léna Fernandes