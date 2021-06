Laurent Faugérolas poursuit sa carrière chez FTPA

Il avait choisi Dechert en 2015 à son retour de Londres. C’est dorénavant chez FTPA que l’avocat spécialiste du droit boursier Laurent Faugérolas poursuivra sa carrière. Son mouvement est concomitant à celui de François-Xavier Beauvisage qui quitte Kramer Levin pour retourner dans son ancienne maison. Le nouveau counsel de FTPA y a en effet exercé de 2016 à 2020. De son côté, la nouvelle collaboratrice de l’équipe corporate, Amélie Cordier, exerçait jusque-là chez Lamartine Conseil après une première expérience chez Norton Rose.

Laurent Faugérolas a débuté chez Gide où il est devenu associé. Il est ensuite parti chez Jones Day à partir de 2015. Quatre ans plus tard, il arrive chez Willkie Farr & Gallagher et intègre, en 2011, l’équipe corporate de Weil Gotshal aux côtés de Claude Serra et David Aknin. Il abandonne ensuite la robe quelque temps pour ouvrir un cabinet de consultants financiers à Londres. Depuis, il conseille les grandes entreprises et les groupes cotés lors de leurs opérations de fusions-acquisitions et d’entrée en Bourse. Il a travaillé sur des deals historiques comme Total-Petrofina, Total-Elf, Sanofi-Aventis, Renault-Nissan ou encore CGG-Veritas. Son expérience britannique l’a aussi placé aux côtés des fonds internationaux et des family offices.

Son activité sera renforcée par le savoir-faire de François-Xavier Beauvisage en private equity small et mid-cap, M&A et IPO. Titulaire d’un master en droit européen des affaires et d’un LLM en droit international financier du King’s College de Londres, Amélie Cordier intervient elle aussi en M&A et en private equity. Ces mouvements permettent à FTPA de réunir une vingtaine d’avocats au sein de l’équipe corporate/M&A.

Pascale D'Amore