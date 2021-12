Laurent Ach : la DSI en théorie et surtout en pratique

Directeur Europe de Rakuten Institute of Technology, qui emploie une quinzaine de chercheurs à Paris sur 130 dans le monde, Laurent Ach est au cœur de l’innovation qui alimente au quotidien le groupe japonais de commerce en ligne. Conduite sous la vision "Automation, better than human", elle repose essentiellement sur l’intelligence artificielle (IA) et le deep learning, pour l’analyse des images et des textes, au service de l’expérience clients, mais aussi d’initiatives "moonshot", comme la lutte contre le cancer. Avec l’ambition, là où des groupes comme Google ou Facebook inscrivent leur recherche sur le très long terme, de trouver des applications à ses travaux en quelques mois, années tout au plus. Une direction sur mesure pour Laurent Ach – auteur d’une quinzaine d’articles scientifique sur l’IA – qui partage ses activités au sein de Rakuten avec différentes missions, notamment au sein de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ou de l’Institut Léonard de Vinci.

"Il n’y a pas d’intelligence artificielle"

Diplômé de l’École centrale de Lyon (1990), Laurent Ach s’est intéressé dès ses premières années de carrière à l’apprentissage automatique, chez Thales, au sein de projets de réseaux de neurones. Il a ensuite dirigé pendant huit ans les équipes R&D de Living Actor, qui développe des assistants interactifs pour la communication des entreprises. Fort de cette expérience et de ses activités de recherche, c’est pourtant une IA au service de l’intelligence humaine qu’il défend aujourd’hui, en écartant le transhumanisme ou la dualité homme/machine, de façon parfois provocante : "Il n’y a pas d’intelligence artificielle", écrit-il par exemple dans un article publié en 2018, en rappelant : "L’intelligence que nous voyons dans un ordinateur n’existe que lorsque nous sommes là pour la voir." D’où son attachement à une IA ouverte, fondée d’abord sur l’expérience et les besoins des équipes de Rakuten, que ses data scientists rencontrent à tous les stades du projet, de sa formalisation, aux tests des solutions et à leur déploiement.