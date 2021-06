Une Française à la tête du pôle droit social international de Simmons & Simmons

Exerçant chez Simmons & Simmons depuis 1995, Laurence Renard a été nommée associée en 2006 puis s’est vu confier quatre ans plus tard la responsabilité de l’équipe parisienne de droit du travail réunissant plus de 10 avocats. Sa nomination, qui intervient quelques semaines après la cooptation de la spécialiste du droit social Julia Gori, confirme le développement de cette spécialité à Paris.

Laurence Renard assiste une clientèle française et internationale dans le cadre de contentieux sociaux ainsi que pour leurs problématiques quotidiennes de droit du travail. Auprès des employeurs, elle intervient sur le plan collectif pour les questions de relations avec les instances représentatives du personnel, de conventions collectives et de restructurations, mais aussi sur le plan individuel concernant les licenciements, les accords transactionnels ou les plans de bonus. Avocate depuis 1995, elle est titulaire d'un magistère de droit interne et européen des affaires de l’université de Nancy, d'un diplôme d'études juridiques européennes de l'université de Lancaster ainsi que d'un DEA de droit anglais et nord-américain des affaires de la Sorbonne. Laurence Renard est aussi membre de l’European Professional Women’s Network.

Cabinet international d’avocats d’affaires, Simmons & Simmons compte plus de 1 000 avocats et juristes. Installé dans 22 bureaux à travers le monde, il est présent à Paris depuis 1988 où il réunit aujourd’hui près de 100 avocats, dont 24 associés. L’enseigne généraliste dispose un large éventail de pratiques en droit boursier, gestion d’actifs, banque et finance, droit public, droit social, corporate, droit fiscal, contentieux, droit immobilier, concurrence, distribution, procédures collectives et restructurations, propriété intellectuelle, données personnelles, affaires réglementaires et droit pénal.

Léna Fernandes