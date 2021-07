Laure Beccuau bientôt à la tête du parquet de Paris

Le 30 juin, Éric Dupond-Moretti a proposé au Conseil supérieur de la magistrature la candidature de Laure Beccuau, actuelle procureure de Créteil, pour succéder à Rémy Heitz à la tête du parquet de Paris. Occupant cette fonction depuis octobre 2018, Rémy Heitz a été récemment choisi au poste de procureur général de Paris en remplacement de Catherine Champrenault, admise à prendre sa retraite le 30 juin.

C’est la première fois qu’une femme est proposée dans cette fonction sensible, l’une des plus exposées de la magistrature. Le parquet de Paris a été réorganisé pour coordonner la lutte nationale contre le crime organisé et la haine en ligne, confiée à un pôle spécialisé en janvier 2021.

Âgée de 61 ans, Laure Beccuau a commencé sa carrière en 1986 à Rouen, comme substitut du procureur. Elle exerce ensuite au parquet de Chalon-sur-Saône, avant d’être nommée vice-procureure à Lille puis à Versailles. Laure Beccuau rejoint ensuite le parquet de Bobigny en 2010 comme procureure adjointe, avant de devenir procureure de Nîmes en 2013. En décembre 2016, elle prend la tête du parquet de Créteil. Le conseil supérieur de la magistrature rendra un avis non contraignant pour le gouvernement. Laure Beccuau devra être ensuite officiellement nommée sur décret présidentiel.

Marine Calvo