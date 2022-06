Laude Esquier Champey promeut trois de ses avocats

Laude Esquier Champey poursuit sa politique de croissance interne et nomme Pauline Daraux, Benoît Renard et Laetitia Arzel en qualité de counsel. Les trois avocats ont acquis ces dernières années une maîtrise de la stratégie contentieuse et de la procédure judiciaire, des pratiques au cœur de l’activité du cabinet spécialiste du contentieux des affaires.

Pauline Daraux a développé une pratique fondée sur la technique et l’analyse contractuelle, que ce soit au stade de la négociation ou du contentieux. Après trois ans chez Dentons, elle rejoint Laude Esquier Champey en 2016. L’avocate est inscrite au barreau de New York depuis 2013 et au barreau de Paris depuis 2014. Elle est diplômée de l’université Paris-Nanterre et a un juris doctor de l’American University Washington College of Law.

Benoît Renard est, quant à lui, un spécialiste du contentieux de droit privé et opère plus particulièrement en droit de l’immobilier et de la construction. Il a rejoint Laude Esquier Champey en 2013, un an avant de s’inscrire au barreau de Paris. Il a étudié à l’École normale supérieure Paris-Saclay, et est diplômé de l’Essec ainsi que d’un master d’histoire politique contemporaine de l’université Panthéon-Sorbonne.

Enfin, Laetitia Arzel intervient en matière de contentieux en relation avec les difficultés des entreprises et assiste les créanciers face au risque prévisible ou avéré de défaillance de leurs débiteurs. Inscrite au barreau de Paris depuis 2015, elle exerce au sein du cabinet depuis sa prestation de serment. Elle est diplômée d’un master contentieux économique et arbitrage de Sciences Po Paris.