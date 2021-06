Latournerie Wolfrom Avocats renforce son pôle immobilier

Avocat depuis plus de vingt ans, Julien Desclozeaux intervient tant en conseil qu’en contentieux en droit de l’immobilier. Il accompagne les investisseurs dans la conception et la réalisation d’opérations immobilières (acquisition, construction, valorisation, gestion de l’immeuble), notamment dans leurs opérations d’acquisition ou de cession d’actifs immobiliers ainsi que dans la rédaction des contrats liés à la réalisation des opérations immobilières (CPI, Vefa, contrats de maîtrise d’œuvre d’AMO). Il assiste également les bailleurs et les utilisateurs dans la négociation et la rédaction des baux commerciaux ainsi que dans les différentes procédures soumises au juge des loyers commerciaux. Enfin, il intervient pour le compte de ses clients dans les phases contentieuses et précontentieuses en matière de responsabilité et de droit de la construction. Julien Desclozeaux a commencé sa carrière au sein de Frêche & Associés, un cabinet de niche spécialisé en droit immobilier et en risque industriel, avant de rejoindre le cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent, au sein duquel il a créé et développé le département de droit immobilier.

"L’immobilier, qui intègre les deux grandes révolutions actuelles que sont les révolutions digitale et environnementale, demeure un incontournable créateur de valeur pour les entreprises et de valeurs (développement économique, logement, éducation, loisirs…) pour la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes donc particulièrement heureux que Julien Desclozeaux ait fait le choix de venir construire avec nous cette valeur et ces valeurs, au service de nos clients, en France et à l’international", réagissent Jean Latournerie et Christian Wolfrom, les fondateurs de Latournerie Wolfrom Avocats. Dans son mouvement, Julien Desclozeaux sera accompagné de Camille Grandperrin et de Claire Berthelot. Ils rejoindront le pôle immobilier de Latournerie Wolfrom, qui compte désormais cinq associés, une counsel et deux collaboratrices.

Marine Calvo