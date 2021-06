Latham & Watkins attire un ancien de la Commission européenne

Grand spécialiste des concentrations et de l’antitrust mondial, Carles Esteva Mosso intègre le bureau bruxellois de Latham & Watkins en tant qu’associé. Fort de plus de vingt d’expérience, il vient renforcer le département consacré au droit de la concurrence de la firme internationale. Inscrit au barreau de Barcelone et bientôt à celui de Bruxelles, l’avocat intervient pour les problématiques de contrôle des concentrations, d'aides d'État, d’ententes, d’abus de position dominante et de régulation, en Europe comme à l’international.

Ayant exercé de nombreuses années au sein de la Commission européenne, Carles Esteva Mosso a collaboré avec des représentants gouvernementaux ainsi qu’avec diverses autorités telles que la Competition and Markets Authority britannique, la CNMC espagnole, l'Autorité de concurrence française, le Bundeskartellamt allemand ou la division antitrust du Department of Justice des États-Unis. Après une brève expérience en cabinet privé, il rejoint la Commission en 1994. Au fil des années, il y occupe les postes de membre du cabinet de l'ancien commissaire chargé de la concurrence Mario Monti, de chef d'unité chargé de la politique de concentrations et des réparations des pratiques anticoncurrentielles, de directeur politique et stratégie de concurrence ainsi que de directeur général adjoint chargé des concentrations. Avant de rejoindre Latham & Watkins, il travaillait sous la direction de Margrethe Vestager, vice-présidente et commissaire de la concurrence, en tant que directeur général adjoint chargé des aides d'État. Diplômé en droit et en économie par l'université de Barcelone ainsi qu’en sciences politiques par l'Universitat Autonoma de Barcelona, Carles Esteva Mosso est titulaire d’une maîtrise en droit européen de l'Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles.

Léna Fernandes