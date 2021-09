Avocats : lancement du réseau Junction

Junction est un réseau d'avocats et de cabinets indépendants unissant leurs savoir-faire et leurs ressources pour fournir des prestations juridiques aux acteurs internationaux d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique dans de nombreux domaines : projets d’infrastructure, de construction, énergie, arbitrage et règlement des différends, réglementation, transition énergétique ESG & CSR.

Juristes de tous bords

Cofondé par Hugues de La Forge et Sally El Sawah, le réseau a vocation à apporter à ses clients des compétences internationales alliées à une fine connaissance de l’environnement local, plus particulièrement au Maroc, Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Kenya, au Nigeria et en Égypte pour l’Afrique, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar pour le Moyen-Orient ainsi qu’en Europe.

Les membres de ce réseau sont des professionnels du droit (enseignants, juristes d’entreprise et avocats), qui ont exercé ou exercent en entreprise, en cabinet d’avocats, aussi bien en tant que conseil ou expert, et ce, dans plusieurs zones géographiques. Junction ambitionne à terme d’intégrer des profils non juristes à son réseau, comme des conseils financiers ou stratégiques par exemple.

Hugues de La Forge intervient pour le compte d’organismes publics, de sponsors et d’industriels dans les domaines de la construction et de l’énergie, notamment dans le cadre de projets d’infrastructures complexes. Titulaire d’un DEA de droit public, il a d’abord exercé comme juriste chez Bouygues Construction, avant de se consacrer à la profession d’avocat au sein des cabinets Gide, Jeantet, HFW puis Fidal. Sally El Sawah quant à elle axe sa pratique sur l’arbitrage et les contentieux nationaux et transfrontaliers, aussi bien devant les juridictions françaises et égyptiennes que devant les tribunaux arbitraux. Avocate aux barreaux de Paris et du Caire et avocate étrangère à Londres et au Pays de Galles, elle intervient comme conseil et arbitre lors d’arbitrage ad hoc et institutionnels, à l’étranger et notamment dans la région Emea. Diplômée d’un master 2 en droit international privé et droit international des affaires et docteur en droit, elle a d’abord exercé chez Leboulanger & Associés à Paris avant de rejoindre Herbert Smith Freehills à Londres en tant que consultante. Elle crée ensuite son propre cabinet avant d’intégrer Youssef & Partners Attorneys au Caire en tant qu’associée. Elle est par ailleurs secrétaire générale adjointe de l’African Arbitration Association.

Alain Fénéon, senior of counsel, qui a participé pendant de nombreuses années à la rédaction des lois de plusieurs pays africains, du traité et des actes uniformes Ohada en tant qu’arbitre et médiateur, est membre de Junction.

Marine Calvo