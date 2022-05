Lancement du cabinet Effective Médias

C’est à Paris que Florent Desarnauts a décidé de lancer Effective Médias, un cabinet consacré à la propriété intellectuelle et au droit de la communication. Il conseille les éditeurs, les créateurs et les sociétés innovantes dans la réalisation de leurs projets, mais également en contentieux. Et avec la multiplication des nouvelles procédures de nullité et d’opposition de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) et de l’Ohmi (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle), depuis la réforme du droit des marques, l’avocat ne risque pas de chômer. Sur le volet communication, il intervient en droit de la presse et des médias, par exemple dans des cas de diffamation ou d’injures, ainsi que pour les problématiques de e-réputation (droit à l’oubli, réseaux sociaux…). Il accompagne les hébergeurs et les éditeurs de sites internet et de contenus média dont la responsabilité répond à des règles complexes. "L’équilibre entre la liberté d’expression, d’information et les libertés individuelles est essentiellement défini par la jurisprudence, qu’il est impératif de connaître et de pratiquer pour conseiller au mieux des intérêts du client", déclare-t-il.

Membre de l'association des avocats praticiens du droit de la presse, Florent Desarnauts intervient, en parallèle de ses activités d’avocat, auprès d’étudiants de l’université Paris-Saclay, de journalistes et de directions juridiques pour leur enseigner le droit de la presse et des médias. Après avoir obtenu le titre d’avocat au barreau de Paris en 2003, il a exercé au sein de la délégation des barreaux de France et au sein des cabinets De Percin, Watrin Brault Associés et Bauer Bigot & Associés. Il est titulaire d’un DEA de l’université Panthéon-Assas en droit de la propriété littéraire artistique et industrielle ainsi que d’un DESS en contentieux et arbitrage de l’université de Toulouse 1 Capitole.

Anaëlle Demolin