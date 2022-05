Lancement de Rayon, l'alternative au télétravail

Avec l’accélération du travail flexible et nomade, le développement des nouveaux modes de travail, la maîtrise du temps de trajet et la qualité du cadre de travail constituent un enjeu majeur aussi bien pour les entreprises que pour les salariés. Modèle innovant de bureaux de proximité tout équipés, Rayon vient répondre à ces problématiques de travail à distance et ambitionne de développer son modèle au plus grand nombre de villes moyennes à travers la France.

Rayonnement territorial

S'inscrivant dans une logique d'attractivité des territoires, le réseau d'espaces de travail proposé vise à renforcer l'activité économique des villes moyennes d’Île-de-France. Avec des implantations en centre-ville, Rayon participe à leur résilience économique et commerciale avec notamment l’apport d’un flux de travailleurs constituant une clientèle régulière pour les commerces de proximité. Le modèle propose, de ce fait, un nouveau modèle urbain et s’impose comme un lieu essentiel de proximité, au même titre qu’un bureau de poste, une boulangerie ou un bureau de tabac. "L'hybridation des modes de travail a entraîné de profondes mutations et Rayon est une réponse concrète aux nouveaux besoins des territoires et des habitants. Rayon allie bien-être et productivité des salariés et répond aux enjeux environnementaux et économiques des territoires.” souligne Stéphanie Corson, Directrice générale de Rayon.

Tiers-lieu dit

75 % des Franciliens trouvent leur trajet trop pénible. Rayon propose une alternative en bas de chez soi, dans un rayon de quelques kilomètres seulement. Le réseau de bureaux a été pensé et conçu afin de proposer une alternative sérieuse au télétravail à domicile grâce à un cadre plus propice : du matériel de qualité, un équipement ergonomique, un lieu sécurisé et fonctionnel pour travailler dans de bonnes conditions pour garantir une bonne journée de travail. Rayon permet également de bénéficier de tout un écosystème de coworkers pour rompre avec l’isolement lié au télétravail et de rester en contact avec sa communauté locale. Réservables directement depuis l’application mobile, les espaces Rayon, d’une surface de 150 m2 en moyenne, sont composés de plus de 20 postes, de salles de réunion, d’espaces de détente, de phonebox et de points café, et faciles d’accès.

Ambition hexagonale

Développer une couverture nationale d’ici 2026 En partenariat étroit avec les collectivités territoriales et les communautés d’agglomération, et après avoir mené une étude sociologique, Rayon s’implante dans un premier temps dans des villes d’Île-de-France de plus de 30 000 habitants, avec une population active diverse (cadres, professions intermédiaires, agents de maîtrise et indépendants), et situées dans des zones de flux importants. Ainsi, le premier Rayon a ouvert ses portes en avril 2022 en partenariat avec la ville d’ Orly, en plein cœur de ville, au sein d’une ancienne pharmacie. Les prochaines ouvertures se feront à Melun, à Garenne-Colombes et à Vincennes avec pour objectif d’ouvrir plus de 35 espaces d’ici fin 2023. S’en suivra un déploiement national avec un réseau de 126 espaces dans la métropole du Grand Paris et 50 espaces potentiels dans des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants minimum partout en France.

