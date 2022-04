Lancement de Lem&Co

Entourée d’une équipe d’avocats basés à Paris et à Accra, Laurence Elong Mbassi crée Lem&Co. L’objectif de ce nouveau cabinet est clair : répondre efficacement aux besoins de ses clients et les accompagner dans leurs activités, leurs investissements et leurs projets de développement en Afrique. La fondatrice de l’enseigne explique : "Après avoir créé, il y a six ans, le département tax and legal d’un cabinet au Ghana, nous avons pris la décision stratégique de déployer nos activités depuis Paris. Nous souhaitions en effet nous rapprocher de nos clients européens et internationaux, tout en continuant d’accompagner nos clients basés en Afrique avec le même soin et la même proximité."

L’activité de Lem&Co se concentre autour de trois pôles : corporate, projets et M&A ; conseil stratégique juridique et fiscal ; contrôles, contentieux fiscaux et arbitrage. Le cabinet intervient tout particulièrement dans les secteurs des services financiers, des fintechs, des produits de grande consommation, des énergies renouvelables, de la construction ainsi que des hydrocarbures et des mines. L’enseigne bénéficie également de partenaires sur le continent africain, des cabinets, comme GFA Consulting et Ntrakwah & Co avec lesquels Laurence Elong Mbassi et son équipe collaborent depuis plus de dix ans. Titulaire d’un DESS en droit des sociétés et fiscalité de l’université Paris Cité et d’un DEA de droit fiscal de l’université Panthéon Assas, l’associée fondatrice a exercé chez Baker McKenzie, Ernst & Young, STC Partners, GFA Consulting et enfin Wave avant de lancer Lem&Co.

Léna Fernande