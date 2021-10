Lancement de Hiro Avocats

Le réseau Hiro Avocats, qui se consacre à la pratique du contentieux général et des affaires, est né de la volonté de ses fondateurs d’offrir aux justiciables une assistance complète face à la multiplication de procédures complexes impliquant différentes matières du droit. Grâce à leurs expériences respectives, les avocats de Hiro Avocats ont développé une activité centrée sur la défense des dirigeants et des entreprises.

Clarisse Sand se consacre au contentieux fiscal, administratif et européen. Elle intervient auprès d’entreprises et de particuliers qu’elle accompagne dans le cadre de procédures à l’encontre d’autorités administratives, lors de contrôles fiscaux, de contentieux fiscaux et de procédures en droit pénal fiscal et financier devant les juridictions judiciaires. Ses domaines d’intervention recouvrent l’ensemble des procédures liées aux problématiques fiscales et financières (prise illégale d’intérêts, fraude fiscale, blanchiment, escroquerie, faux et usage de faux) devant les deux ordres juridictionnels administratif et judiciaire (selon leur compétence) sur le plan national mais également sur le plan européen. Elle a, par le passé, et continue aujourd’hui, développé par ailleurs le contentieux supra-national auprès des Cours européennes (CEDH, CJUE) au titre des contentieux qu’elle introduits devant les juridictions françaises.

Sahand Saber conseille quotidiennement des particuliers et des entreprises sur le contentieux pénal de la responsabilité et sur les risques pénaux encourus dans le cadre de leurs activités. Ses domaines d’intervention recouvrent le droit pénal général, le droit pénal des affaires, les problématiques pénales soulevées par les contentieux fiscaux (fraude fiscale, montages patrimoniaux, escroquerie à la TVA, fraude carrousel) et sociaux (Urssaf, travail dissimulé, hygiène et sécurité). Il intervient également en droit de la presse lors de faits de diffamation, d’injures, de provocations à commettre des crimes et des délits ou encore lors d’apologies de crimes et délits.

Frédéric Niel intervient en droit pénal des affaires, en droit fiscal et en droit des affaires. Il conseille des particuliers et des entreprises essentiellement sur les problématiques pénales soulevées dans le cadre de contentieux fiscaux et sociaux. Son activité s’étend également aux risques pénaux dans le cadre de leur activité. L’avocat a auparavant dirigé de nombreuses sociétés, de la TPE à l’ETI, et maîtrise donc à la fois les enjeux économiques d’une entreprise et les difficultés que rencontrent les dirigeants d’entreprise. Il intervient également en conseil en matière de cession/rapprochement d’entreprises.



Jonathan Elkaim est quant à lui chargé du contentieux de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et de la concurrence déloyale. Il intervient plus globalement en matière de contentieux commercial et sur les risques judiciaires auxquels sont exposés les particuliers et les entreprises dans le cadre de leurs activités commerciales. Par le passé, il a été amené à traiter de nombreuses problématiques en lien avec le droit commercial et le droit de la consommation. Il se saisit ainsi de contentieux commerciaux et des litiges entre vendeurs professionnels et consommateurs.



Marine Calvo