Lancement de Haize Avocats

Centré sur le droit public des affaires, la construction et l’immobilier, le cabinet Haize Avocats s’adresse aussi bien aux personnes privées que publiques. Les deux associées accompagnent leurs clients comme conseils et dans le cadre de contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires sur des problématiques de contrats publics, de domanialité, foncières, de régulation, de garanties en droit de la construction, mais également sur des montages immobiliers et baux commerciaux.

Diplômée de l’université de Montpellier et de Harvard, Marie-Cécile Haize a commencé sa carrière en 2014, au sein du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, avant de rejoindre Latournerie Wolfrom Avocats. Le cœur de son activité porte sur le droit des affaires, notamment en matière de contrats publics, de construction et d’immobilier, ainsi qu’en droit public général. Elle conseille dans ce cadre majoritairement des entreprises privées, des personnes publiques, mais également des particuliers.

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Institut de droit public des affaires, Inès Fresko exerçait auparavant auprès du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats. Sa pratique s’axe sur le droit public général et le droit public des affaires, notamment en matière de contrats publics, ainsi que sur le droit de la construction et de l’immobilier. Elle accompagne des personnes publiques et privées, ainsi que des particuliers.

Marine Calvo