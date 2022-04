Lancement de Chatel et Associés, cabinet spécialisé en droit des affaires

Chatel et Associés est né de l’association entre Catherine Chatel, Damien Wambergue et Natal Yitcko, tous trois désireux d’assister les entreprises dans la réalisation de leurs projets. La volonté des fondateurs : offrir aux entreprises et à leurs dirigeants un accompagnement global grâce à leur nouveau cabinet qui se consacrera à la pratique du conseil et du contentieux général des affaires.

Avant de devenir Chatel et Associés, la structure était connue sous le nom de “Cabinet Chatel”, fondé en 1986 par Catherine Chatel. Avocate au barreau de Paris depuis 1980, elle a développé un savoir-faire reconnu en droit des affaires et du financement des entreprises, mais aussi en droit du travail. La fondatrice intervient en contentieux de la responsabilité de l’activité économique ainsi qu’en droit de la construction et des assurances. Elle a exercé chez Boccara-Orengo après avoir été diplômée en droit des affaires à l’université Panthéon-Sorbonne.

Damien Wambergue, devenu associé en accompagnant Catherine Chatel dans la création de cette nouvelle société d’avocats, est spécialisé en droit bancaire et des contrats commerciaux, ainsi qu’en droit des sûretés et des mesures d’exécution. Ses compétences lui permettent de conseiller les entreprises dans leurs projets économiques et dans leurs activités de contentieux et de recouvrement. Il défend également les entreprises et leurs dirigeants en matière pénale. Il est avocat inscrit au barreau de Paris depuis 2020.

Quant à Natal Yitcko, ses connaissances en droit des sociétés et droit des affaires lui permettent d’accompagner les entreprises dans leurs projets, comprenant leur création et leur développement. Il s’est plus particulièrement spécialisé dans le traitement des entreprises en difficulté, les procédures collectives et les contentieux du financement des entreprises. Avocat au barreau de Paris depuis 2019 et inscrit au barreau du Cameroun depuis 2020, Natal Yitcko a été collaborateur chez Taylor Wessing puis Derriennic Associés avant de créer sa structure en 2011. Il est titulaire d’un master droit contentieux de l’université Paris-Est Créteil.

Anaëlle Demolin