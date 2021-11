Lancement d’une nouvelle boutique IP : Claire & Dauphine

Après seize années de collaboration en tant que conseils en propriété industrielle puis comme avocates, Claire Mourrieras et Dauphine de Marion de Glatigny ouvrent les portes de leur propre structure, consacrée au droit de la propriété intellectuelle, des technologies de l’information et de la data. Basé à Rennes et à Bordeaux, le cabinet intervient en conseil comme en contentieux. Les deux associées gèrent à ce titre des dossiers portant sur des portefeuilles de marques, de noms de domaines, des dessins et des modèles.

Claire Mourrieras a auparavant exercé au sein des bureaux parisien puis bordelais de Inlex IP Expertise, avant de rejoindre Fidal, où elle était responsable de l’activité IP/IT en Bretagne. Dauphine de Marion de Glatigny a également commencé par exercer comme conseil en IP au sein de Inlex IP Expertise, avant d’intégrer Fidal en tant qu’avocate puis Delcade comme associée à Bordeaux.

Marine Calvo