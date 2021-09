Lancement d’AD Positive, un nouveau think tank mêlant droit et économie

Le cabinet fondé en 1995 par Gilles August et Olivier Debouzy a toujours eu vocation à agir sur la société. C’est le cas par exemple avec des initiatives comme le soutien aux start-up (une action appelée Start You Up) ou avec les interventions de ses avocats dans le débat public (comme Emmanuelle Barbara sur les sujets de droit du travail ou Bernard Cazeneuve en matière de lutte contre la corruption). Cette fois, l’enseigne indépendante lance un think tank : AD positive.

Officialisé le 7 septembre lors d’une rencontre entre la PDG d’Euronext Delphine d’Amarzit et l’associée dirigeante du cabinet Mahasti Razavi, devant les ambassadeurs et membres d’August Debouzy, AD Positive affiche l’ambition de montrer que le droit est une arme au service des entreprises et de leurs dirigeants souhaitant agir en faveur d’une mutation de leurs activités vers plus de responsabilité environnementale et sociétale. Le thème retenu pour cette première rencontre était intitulé "CAC40 ESG, Euronext ESG 80… les indices d’un capitalisme responsable". Pour les fondateurs d’AD Positive, la loi Pacte a affirmé l’importance pour les entreprises de porter la preuve de leur utilité sociale, une donnée dorénavant au cœur de leur compétitivité. Afin d’entamer les mutations parfois nécessaires à la réalisation de cet objectif, le groupe, ouvert à tous, propose d’utiliser le droit dans chacun de ses pans (de la stratégie contentieuse à l’interprétation des réglementations), ce qui devrait à la fois favoriser la place des avocats dans la cité et le rôle des juristes au sein de leurs propres entreprises.

Pascale D'Amore