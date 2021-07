Laetitia Ternisien et Pascal Georges sont les nouveaux associés de Jeantet

Quelques mois après avoir accueilli un nouveau counsel en corporate/M&A, Guillaume Fornier, le cabinet Jeantet prépare pour 2022 sa croissance interne grâce à la cooptation de deux de ses avocats : Laetitia Ternisien et Pascal Georges. Leur nomination en qualité d’associés prendra effet le 1er janvier 2022.

Laetitia Ternisien est une experte du droit social. À 42 ans, elle accompagne une clientèle de sociétés françaises et internationales lors de leurs réorganisation ou restructuration, intervenant tant lors de projets de croissance que pour lutter contre les difficultés financières. L’avocate diplômée d’un DESS de l’université Paris 2-Panthéon Assas a exercé durant plus de dix ans chez Baker McKenzie où elle était local partner avant de rejoindre Jeantet en janvier 2015 en qualité d’of counsel.

De son côté, Pascal Georges exerce au sein de l’équipe private equity du cabinet qu’il a rejoint en 2012. Il conseille les fonds d’investissement lors de leurs opérations de LBO et les managers ou dirigeants à l’occasion de la négociation et de la structuration d’accords d’investissement. Il intervient aussi aux côtés des entreprises lors de leurs deals de venture capital et de développement de leur capital. Avant d’intégrer Jeantet, l’avocat de 41 ans a exercé plus de cinq ans chez CVML. Il est diplômé de l’Essec, de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Paris X-Nanterre. Grâce à ces deux promotions et sauf départ imprévu, le partnership de la firme réunira 32 associés en janvier prochain.

Pascale D'Amore