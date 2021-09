Laëtitia Ménasé devient secrétaire générale de Canal+

Laëtitia Ménasé est nommée secrétaire générale de Canal+. Membre du comité exécutif du groupe et directement rattachée à Maxime Saada, président du directoire de Canal+, ainsi qu’à Fréderic Crépin, membre du directoire et secrétaire général de Vivendi, elle pilote désormais l’ensemble du pôle juridique sur toutes ses géographies, les affaires réglementaires ainsi que les affaires publiques.

Laëtitia Ménasé conserve par ailleurs ses fonctions de secrétaire générale de Dailymotion.

Diplômée de l’Essec (2003) et titulaire d’un magistère de droit des affaires et fiscalité, elle exerce d’abord en tant qu’avocate au sein du cabinet Bredin Prat de 2006 à 2012. Elle rejoint ensuite le groupe Vivendi, en qualité de directrice juridique M&A, une fonction qu’elle occupera de 2012 à 2016. En 2016, elle entre chez Canal+ pour en assurer la direction juridique et prend la fonction de secrétaire générale de Dailymotion.

Marine Calvo