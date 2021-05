Lacourte Raquin Tatar se renforce en droit public des affaires

Xavier de Lesquen, spécialisé en droit de l’environnement et de l’urbanisme, et Benoît Neveu, qui se consacre aux contrats publics, rejoignent l’équipe droit public des affaires de Lacourte Raquin Tatar.

Ingénieur de l'École navale de formation, Xavier de Lesquen commence sa carrière dans la Marine nationale. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie, il rejoint l'École nationale d'administration pour intégrer par la suite le Conseil d’État. Ayant exercé ses fonctions au sein de la sixième chambre de la sous-section du contentieux, Xavier de Lesquen se consacre au droit de l’urbanisme et de l’environnement. Également professeur associé à l’université de Paris XII, il développera les pratiques environnement et contentieux publics au sein du cabinet.

Avocat en droit public des affaires depuis dix-sept ans, Benoît Neveu exerçait auparavant au sein du cabinet Cabanes Neveu Associés, qu’il a cofondé en 1996. Titulaire d’un DEA de droit public de l’économie, d’un DESS de contentieux de droit public et d’un diplôme universitaire de médiateur, il intervient aussi bien en conseil que dans le cadre de contentieux en droit des contrats publics. Accompagné de ses deux collaborateurs, Marine Hue et Romain Meresse, il développera cette pratique au sein du cabinet au profit d’une clientèle composée d’opérateurs de services urbains, d’acteurs des concessions et de grandes collectivités publiques.

Avec ces deux nouvelles arrivées, le cabinet est désormais en mesure de couvrir toutes les matières du droit public des affaires : le droit de l’environnement et de l’énergie, la domanialité publique, le droit de l’urbanisme et des contrats publics. L’équipe consacrée au droit public se compose désormais des trois associés Xavier de Lesquen, Benoît Neveu et Vincent Guinot. Ils sont entourés d’Anne-Laure Gauthier, counsel, et de huit collaborateurs (Marine Hue, Romain Meresse, Jean-François Benoit, Delphine Ollivier, Clothilde Repeta, Félix Avenel, Gabriel de Champeaux et Charles Goncalves).

Lacourte Raquin Tatar se consacre à plusieurs matières de la vie des affaires, notamment aux fusions-acquisitions, au droit immobilier et à la fiscalité. Outre ces pratiques phares, le cabinet offre à sa clientèle des compétences en droit public des affaires, en financement, en réglementation financière, en gestion d’actifs et en contentieux. Le cabinet réunit un total de 62 avocats, dont 19 associés et 3 counsels.

Marine Calvo