Lacourte Raquin Tatar renforce ses compétences en financement

Après avoir musclé ses équipes en droit public des affaires puis en contentieux, Lacourte Raquin Tatar consolide sa pratique financement avec l’arrivée d’une nouvelle associée : Chloé Thiéblemont. Le savoir-faire de l’avocate en real estate vient compléter celui de Cédric Bonnet avec qui elle coanimera ce département.

Forte de plus de vingt ans d’expérience, Chloé Thiéblemont est une experte du financement immobilier. Elle intervient auprès de banques et d’investisseurs emprunteurs tels que des compagnies d’assurance, des fonds ou encore des institutionnels, français ou étrangers. Elle accompagne ses clients dans le cadre de la structuration et du financement de leurs opérations immobilières, qu’il s’agisse de dette senior ou de dette mezzanine. Membre du barreau de Paris depuis 1999, l’avocate a commencé sa carrière chez De Pardieu Brocas Maffei. Elle enchaîne ensuite les grands noms de la place parisienne : Hogan Lovells, Jeantet, Archers Avocats puis LPA CGR où elle exerçait en qualité d’associée depuis 2014. Chloé Thiéblemont est diplômée de Sciences Po Grenoble et titulaire d’un DEA en droit des affaires et droit économique de l’université Panthéon Sorbonne.

