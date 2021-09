Lacourte Raquin Tatar complète son offre en contentieux des affaires

Connu pour ses pratiques opérations en immobilier et en fusions-acquisitions, Lacourte Raquin Tatar continue d’étendre son champ de compétences afin de généraliser son offre. Le cabinet, qui avait renforcé son équipe droit public des affaires il y a quelques mois, développe maintenant son département en contentieux des affaires avec l’arrivée de François de Bérard. Le nouvel associé rejoint ainsi Alexis Le Liepvre avec qui il codirigera un groupe de six collaborateurs.

Conseil de sociétés cotées et non cotées, l’avocat traite les contentieux commerciaux, post-fusion-acquisition, entre actionnaires ou de gouvernance, tant devant les tribunaux que dans le cadre de procédures d’arbitrage. Il intervient plus spécifiquement en droit pénal et boursier, mais aussi en matière civile dans les affaires de succession et le secteur de l’immobilier. Au sein de son nouveau cabinet François de Bérard apporte également son savoir-faire sur des dossiers corporate impliquant des aspects contentieux de procédure et de droit international privé. Titulaire d’un doctorat en droit privé de l’université Paris Nanterre, il a réalisé l’ensemble de sa carrière chez Darrois Villey Maillot Brochier qu’il a intégré en 2009 et où il avait été nommé counsel en 2020.

Léna Fernandes