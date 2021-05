Lacourte Groupe se rapproche des avocats de D&V

Après avoir changé de forme sociale en 2018 pour devenir une société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), Lacourte et Associés accueille aujourd’hui le cabinet D&V Avocats. Innovation majeure de la loi Macron de 2015, la SPE permet à différents professionnels du droit d’exercer dans une seule et même structure. Ayant récemment convaincu le réseau d’études notariales Groupe Monassier et le cabinet d’avocats BH & Associés, l’interprofessionnalité entre notaires et avocats continue de se développer.

Les clients de Lacourte et Associés pourront désormais bénéficier du savoir-faire de D&V, cabinet spécialisé en droit des entreprises et plus spécifiquement dans le conseil juridique et fiscal auprès des entreprises et de leurs dirigeants. Ce rapprochement permet à l’étude notariale d’étoffer son offre à destination des chefs d’entreprise et de leur offrir des prestations plus intégrées, s’appuyant sur des coopérations étroites entre notaires et avocats. Ces derniers pourront par exemple intervenir dans le cadre d’une évaluation d’entreprise, nécessaire lors d’un divorce de chef d’entreprise, ou lors d’une opération de restructuration de sociétés, ces deux cas de figure relevant également des domaines d'intervention des notaires de Lacourte et Associés. Au-delà de l’interprofessionnalité, c’est la complémentarité de ces deux professions qui est recherchée par le groupe.

Créé en 2019, à l’occasion du rapprochement de Lacourte et Associés avec l’étude notariale Dequesne Le Falher & Associés, Lacourte Groupe rassemble aujourd’hui deux offices notariaux et un cabinet d’avocats, soit plus de 30 notaires, 5 avocats et 120 collaborateurs. Après l’intégration du cabinet D&V, le label envisage d’autres développements à court terme : accueillir davantage d’avocats pour compléter l’offre destinée à l’immobilier institutionnel et à son financement, toujours dans l’objectif de proposer un service global à sa clientèle.