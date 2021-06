La veille urbaine du 9 juin 2021

Eurazeo signe une promesse de vente avec l’AESN pour l’immeuble “Côté Jardin” à Courbevoie (92)

L’équipe Real Estate d’Eurazeo annonce la signature d’une promesse de vente avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) portant sur la totalité de l’immeuble “Côté Jardin” (5 500 m²) du campus Highlight situé à Courbevoie. Cette vente sera finalisée à la livraison du campus au printemps 2022. L’agence de l’eau est le second occupant à avoir adopté le campus Highlight pour y installer son futur siège et sa direction territoriale francilienne. Kaufman & Broad a lui aussi fait ce choix en mai 2018, date à laquelle Eurazeo avait sécurisé un bail long terme portant sur les étages RDC à R+6 de l’immeuble Côté Seine, représentant 40% des surfaces locatives du campus. La signature de cette promesse de vente démontre à nouveau l’attractivité du campus Highlight. Fort d’une localisation stratégique, au cœur du plus grand quartier d’affaires européen, et riche d’une architecture moderne, le campus de 24 000 m² comprend deux immeubles de bureaux neufs et un immeuble dédié à la restauration. Il offre à ses utilisateurs un environnement de travail d’exception grâce à ses offres multiples de services et de restauration, ses nombreuses terrasses avec vue sur Paris, son jardin paysager et ses espaces de travail en premier jour. L’ensemble immobilier sera certifié HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Very Good, WiredScore et Well silver. Ainsi, près d’un an avant la livraison du campus en 2022, son taux d’occupation atteint déjà plus de 60%. Les espaces restant à commercialiser sont situés sur les étages élevés de l’immeuble côté Seine (R+7 à R+14) soit 9 000 m².

GSE construit le nouveau centre européen de distribution de pièces détachées pour le groupe japonais Kubota

C’est sur la ZAC des Metzange, à Thionville, situé en Moselle, que GSE s’est vu confier la construction du tout nouveau centre de distribution de pièces détachées Européen pour KUBOTA. KUBOTA conçoit et commercialise des produits dans différents secteurs, à savoir, des moteurs, des équipements d’entretien d’espaces verts, de tracteurs agricoles mais aussi du matériel de BTP. D’une surface de 20 134 m² et correspondant à l’image de l’entreprise KUBOTA EUROPE, son nouveau site sera le centre de sa Supply Chain de pièces en Europe. Ce nouvel ensemble immobilier aux lignes soignées, dessiné par le cabinet Architectes Baudoin SAS, a été conçu sur mesure pour les besoins spécifiques du client. Ce bâtiment sera composé de 3 cellules de 6 500 m² environ chacune ainsi que de 1 000 m² dédiés à des espaces de bureaux et locaux sociaux. Soucieux de créer un site à l’image de l’entreprise japonaise, une attention particulière au design architectural et au confort des salariés a été apportée lors de la conception de ce nouvel ensemble. Ainsi, la partie bureaux a été dessinée, autour d’un patio central végétalisé. Très attaché aux valeurs environnementales et sociétales, KUBOTA EUROPE prévoit sur ce site, la récupération des eaux de pluie, la couverture totale en panneaux photovoltaïques de la toiture, la mise en place d’un parcours de santé, nombreux d’espaces arborés et d’un potager… C’est l’ensemble de l’environnement du bâtiment (sur un foncier de 145 000 m²) qui bénéficie d’une signature soignée permettant à la structure de s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. Les travaux ont débuté en mars dernier, pour une livraison prévue en décembre 2021.

Eiffage Construction livre 77 logements à Arras (62)

Eiffage Construction vient de terminer la réhabilitation du bâtiment militaire “Les Archers”, qui faisait partie de l’ancienne caserne “Schramm”, restructuré en 77 logements collectifs : une belle opération réalisée pour Histoire et Patrimoine dont les travaux en entreprise générale auront duré 17 mois. Situé en plein cœur d’Arras (62), le projet en R+3 visait à transformer cette ancienne caserne en 77 logements collectifs comprenant 4 duplex. Imaginé par Cadence, l’extérieur du projet reprend les codes de la caserne, avec des pierres de taille de façade, des briques pleines, une couverture en ardoise d’Espagne et des menuiseries extérieures en bois. Grâce à cette livraison, nos équipes ont contribué au renouvellement de la ville tout en préservant son patrimoine. Des solutions innovantes ont été déployées pour garantir la performance et le confort du bâtiment, notamment en termes d’isolation thermique, qui permettent au projet d’obtenir le Certificat d’Economie d’Energie et la certification NF HABITAT HQE niveau Excellent.

Idec Santé accompagne CDM dans l’évolution de son site industriel pharmaceutique

CDM a renouvelé sa confiance aux équipes d’Idec Santé pour faire évoluer son site industriel de la Chaussée-Saint-Victor (41). Après une première collaboration, les deux parties vont œuvrer à réaliser l’extension d’une unité de production et la réfection de bureaux et locaux sociaux. CDM, laboratoire pharmaceutique familial plus que centenaire, s’illustre dans la fabrication de produits injectables en ampoules, flacons et poches et dans divers dispositifs médicaux. Afin d’accompagner son développement, notamment porté par la fabrication à façon de médicaments injectables, l’entreprise a confié à Idec Santé la refonte complète de son site de production qui s’est actée par une première intervention sur le site l’année dernière. Après l’installation de locaux techniques, l’installation d’une nouvelle chaufferie, d’un transformateur et les réaménagements extérieurs de l’usine, Idec Santé se concentre désormais sur la seconde tranche du remodelage de cette opération technique. Ses équipes vont s’atteler à faire sortir de terre l’extension de l’unité de production imaginée et conçue par ses équipes. Le travail se concentrera également sur le réaménagement de bureaux et locaux sociaux pour le personnel administratif.

Esset en discussion exclusive en vue de racheter HumaKey

Esset, filiale BtoB du groupe Foncia est en discussion exclusive en vue de racheter HumaKey, acteur référent du property management. L’acquisition d’une marque premium dédiée aux actifs tertiaires permettrait à Esset de renforcer son offre de services sur mesure. Avec ses 35 collaborateurs et collaboratrices, HumaKey, gère aujourd’hui 1,5 millions de m² pour le compte de grands investisseurs français et internationaux, un portefeuille composé majoritairement d’immeubles haussmanniens prime et de grands ensembles de bureaux. Si cette acquisition était confirmée, HumaKey deviendrait une filiale détenue à 100 % par Esset Group, et poursuivrait ses activités, à Neuilly-Sur-Seine, sous sa propre marque. Stéphane Bureau, président fondateur de HumaKey, et Thierry Henry, directeur général, poursuivraient le pilotage et le développement de l’activité et de la marque. Esset renforcerait ainsi sa position de leader du property management, avec 13, 5 millions de m² gérés en tertiaire, 20.000 lots en résidentiel et plus de 500 collaborateurs. Cette discussion entre Esset et HumaKey, s’inscrit dans la stratégie de développement d’Esset lancée en 2020.

Frey devient la 1ère foncière française certifiée B Corp

Frey est devenue la 1ère foncière française à obtenir le babel indépendant “B Corp” (Benefit Corporation) visant à évaluer l'impact environnemental et sociétal d'une entreprise. Le score de 102.2 points obtenu par FREY à l’issue de l’examen consacre les efforts entrepris par le Groupe depuis sa création et affirme son récent statut d’entreprise à mission. Depuis 2007, Frey, pionnier des retail parks écologiques (avec son concept Greencenter) et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air “Feel Good” (Shopping Promenade), s’implique au quotidien pour une société plus responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties prenantes. En janvier dernier Frey devenait la 1ère foncière française à adopter la qualité d’entreprise à mission en inscrivant dans ses statuts sa raison d’être - Remettre le commerce au service de l’intérêt collectif - et les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux qui y sont attachés. Nouveau témoignage de cet engagement, l’obtention de la certification “B Corp” s’inscrit pleinement dans la trajectoire responsable de la foncière. Cette certification internationale fait suite à une évaluation rigoureuse et approfondie des performances sociales et environnementales, ainsi que de la gouvernance de la société. Elle mesure la façon dont les entreprises gèrent leurs collaborateurs, la relation avec leurs clients et leurs fournisseurs, leur empreinte écologique ou encore leurs interactions avec leurs communautés.

Alban Castres