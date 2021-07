La veille urbaine du 9 juillet 2021

Eiffage Immobilier signe la Vente en l’État Futur d’Achèvement avec 123 IM de la future résidence services seniors CAZAM de Vernon (27)

Eiffage Immobilier vient de conclure la VEFA d’une nouvelle résidence services seniors CAZAM à Vernon (27) avec la société́ de gestion 123 Investment Managers. Après les villes de Pontoise (95), Clermont-Ferrand (63) et Saint-Ouen (93), Vernon accueillera ainsi la quatrième résidence de ce concept de nouvelle génération. Située rue Louis Hebert, cette nouvelle résidence CAZAM bénéficiera du cadre unique des bords de Seine ainsi que de la proximité de tous les services médicaux et du centre commerçant de Vernon. Sur une surface habitable de 5 377 m², elle comprendra 121 logements et 50 places de stationnement aérien. Constituée majoritairement de T2 (85), elle accueillera également 20 T1 et 16 T3. Les travaux ont d’ores et déjà démarré avec la démolition d’un bâtiment existant. L’ouverture de la résidence est prévue dans le courant du premier semestre 2023. De par son concept, ce projet s’inscrit dans une démarche ESG au cœur de l’approche d’investissement d’123 IM.

Covivio livre “Silex²“ à Lyon (69) - Part-Dieu

Covivio annonce la livraison de “Silex²”, un immeuble de bureaux et de services de 31 000 m², ainsi que la signature d’un nouvel accord locatif avec ArchiMed, société d’investissement indépendante spécialisée dans les industries de la santé. Une signature qui vient confirmer la qualité et l’attractivité de cette opération, nouvelle référence du marché lyonnais. Avec sa localisation connectée et sa visibilité exceptionnelle depuis le parvis de la gare de Lyon Part-Dieu, “Silex²” est un signal fort de la skyline lyonnaise. Avec ses 130 m de hauteur, “Silex²” se positionne aujourd’hui comme la 3ème tour la plus haute de Lyon et vient parachever l’ambitieux programme de régénération urbaine initié par Covivio sur ce territoire en 2014, avec notamment l’immeuble “Silex1” livré en 2017, et aujourd’hui intégralement occupé. Composé de 2 bâtiments, l’immeuble, signé Ma Architectes et Arte Charpentier, offre de grands plateaux de bureaux fonctionnels, flexibles et lumineux, avec une vue exceptionnelle à 360° sur le quartier. Reflet des nouveaux usages, “Silex²” est un ensemble innovant qui offre à ses occupants et visiteurs une gamme de services premium alliant confort de vie et de travail : restaurant d’entreprise, cafétéria, brasserie avec service à table au 21ème étage, conciergerie multiservices, auditorium de 140 sièges, espace wellness et, en rez-de chaussée, un socle actif de 300 m² ouvert sur la ville. En lien avec les ambitions RSE de Covivio, “Silex²” affiche une empreinte végétale forte avec plus de 1 700 m² de terrasses végétalisées destinées notamment à l’agriculture urbaine, et un patio de 200 m². Le Groupe Panhard livre un programme résidentiel de standing.

La Foncière de Transformation Immobilière réalise sa première acquisition à Paris

La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du Groupe Action Logement, a acquis l’ancien siège social de TRAPIL dans le 15ème arrondissement de Paris. Dans le même temps, elle a signé une promesse de bail à construction avec SEQENS, qui réalisera en maitrise d’ouvrage directe la transformation de cet immeuble de bureaux en une offre nouvelle de 38 logements sociaux et intermédiaires. Patrice Brès, Directeur Général de TRAPIL, et Alexandre Chirier, Président de la Foncière de Transformation Immobilière, ont officialisé la vente du siège de la société TRAPIL, situé 7-9 rue des Frères Morane. La Société TRAPIL était conseillée par l’étude notariale Graf et la FTI par l’étude notariale 14 Pyramides. L’acquisition définitive de cet immeuble, qui n’a jusqu’alors connu qu’une activité de bureaux, est l’aboutissement du travail de co-construction d’un projet qualitatif aux ambitions architecturales et environnementales affirmées en faveur de la qualité de vie pour les futurs occupants. La maitrise d’ouvrage de l’opération sera réalisée par le bailleur SEQENS, également filiale du Groupe Action Logement, avec lequel la Foncière de Transformation Immobilière a contractualisé une promesse de bail à construction. Ce montage permet de créer les conditions économiques pour transformer cet immeuble en 38 logements sociaux et intermédiaires tout en permettant une mixité d’usage avec le maintien d’une activité économique en rez-de-chaussée. Cette programmation établie en lien étroit avec les services de la Direction de l’Habitat de la ville de Paris permettra d’accroître l’offre de logements abordables pour les salariés.

Cogedim inaugure à Nantes (44) son premier ensemble immobilier tertiaire

Philippe Arnold, Président Cogedim Régions Ouest, Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué BNP Paribas REIM France, Fabrice Roussel, 1er Vice Président de Nantes Métropole, et Catherine Piau, élue de quartier, ont inauguré hier l’immeuble de bureaux “Eknow” situé au 3 avenue Augustin Louis Cauchy à Nantes (44). Cet ensemble tertiaire de 11 000 m² possédant la double certification BREEAM Good et HQE Excellent, bénéficie d’une situation idéale au sein de la ZAC de la Chantrerie, quartier mixte et verdoyant de Nantes, ainsi que d’une bonne desserte avec le Chronobus C6 et le bus ligne 75 au pied de l’immeuble. Cette opération a été rendue possible grâce à l’acquisition de la totalité de l’immeuble tertiaire par l’investisseur BNP Paribas REIM, partenaire de longue date de Cogedim.

Le Groupe Panhard livre une résidence de 150 logements à Chambourcy (78)

À l’issue de plus de deux ans de chantier, le Groupe Panhard a livré le “Domaine de la Roseraie”, un ensemble de six immeubles totalisant près de 150 logements à Chambourcy (78). Du studio au 5 pièces, tous les lots de ce programme de standing ont d’ores et déjà été vendus. Dernière réalisation du Groupe Panhard, le Domaine de la Roseraie est un ensemble résidentiel à l’esprit village qui s’élève route de Mantes à Chambourcy. Sur une emprise de près de 8 000 m² proche du centre-ville, d’un pôle commercial et d’établissements scolaires, ce programme se distingue par ses vastes jardins privatifs, ses terrasses au dernier étage et son passage couvert double hauteur qui dessert les six bâtiments. Les volumes particulièrement généreux offrent, pour certains lots, des doubles-hauteurs sous plafond ainsi qu’un concept de duplex inversé qui permet de profiter des pièces de vie. De très bonne facture, habillé de pierres de taille sur de nombreuses façades, le Domaine de la Roseraie a été imaginé par l’architecte Denis Daversin et se positionne au-dessus des standards de gammes classiques. Sur l’ensemble du programme certifié NF Habitat, quatre immeubles, soit 88 logements, ont été acquis par Domnis. Deux de ces immeubles sont à loyer intermédiaire et deux sont des logements sociaux. Les deux immeubles en accession libre, totalisant 53 logements, ont, quant à eux, séduit des particuliers aux profils variés (familles, jeunes actifs et retraités). 238 places de parking en infrastructure, dont de nombreux box, et 15 emplacements extérieurs visiteurs complètent l’ensemble.

Primonial REIM poursuit sa stratégie sur son portefeuille immobilier de la rue de la République à Marseille (13)

Primonial REIM poursuit sa stratégie sur son portefeuille immobilier situé dans les 1er et 2ème arrondissements de la rue de la République à Marseille avec une ambition claire : repositionner complètement ce patrimoine mixte composé de logements, commerces et bureaux, en créant une offre diversifiée, en adéquation avec les attentes des usagers et des citoyens. Ainsi, malgré la crise sanitaire, les équipes de Primonial REIM sont restées mobilisées et ont signé, en moins d’un an, 23 nouveaux baux de commerces pour une surface totale de plus de 3 500 m². D’autres négociations très avancées devraient permettre la signature de baux et l’arrivée de nouveaux locataires dès la rentrée de septembre, selon la stratégie d’ores et déjà déployée. En termes de logements, Primonial REIM a développé une offre locative de qualité, comprenant différentes typologies d’appartements et répondant aux besoins des locataires (jeunes actifs, familles…) à la recherche de centralité et d’une vie de quartier animée. Au cours de l’année 2021, Primonial REIM a prévu de rénover 35 appartements représentant près de 3 000 m². Côté bureaux, plus de 1 100 m² ont été commercialisés en 2020 et plus de 1 500 m² depuis le début de l’année 2021 sur de petites et moyennes surfaces, dont la start-up de co-working Hiptown, qui offre des services écoresponsables et qualitatifs à des prix accessibles dans des bureaux de plus de 1 000 m² pour une durée ferme de 9 ans situés à proximité du Vieux-Port. Par ailleurs, plus de 1 000 m² de surfaces de bureaux ont été rénovées et livrées au cours de ces derniers mois et plus de 1 050 m² sont encore en travaux.

PAREF Gestion annonce la signature d’un bail sur 7 000 m² pour le compte de la SCPI Interpierre France

PAREF Gestion vient de finaliser, pour le compte de la SCPI Interpierre France, la signature d’un nouveau bail dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La société SAMSE, second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat, s’installe sur près de 7 000 m² d’activités et de bureaux au sein de l’actif situé à Eybens, en périphérie grenobloise. L’actif bénéficiera à moyen terme d’un projet d’aménagement qui contribuera sensiblement à sa valorisation. Cette prise à bail, quelques jours seulement après la libération des locaux par son précédent occupant, permet à la SCPI Interpierre France de sécuriser des revenus locatifs sur 9 ans et de maintenir le taux d’occupation de son actif à 100 %. Cette opération a été réalisée avec l’aide de AXITE-CBRE qui a accompagné le bailleur et le preneur.

Nouvelle organisation LaSalle France : Jacques-Olivier Gourdon nommé Directeur Général Adjoint et Jérôme Hamelin, Directeur des Transactions Europe continentale de l'Ouest

LaSalle Investment Management (“LaSalle”) dévoile la nouvelle organisation de sa filiale française. Beverley Kilbride qui, en mai dernier, a été promue Directeur Transactions et Asset Management Europe, tout en conservant la présidence de LaSalle France, annonce les nominations de Jacques-Olivier Gourdon au poste de Directeur Général Adjoint France et de Jérôme Hamelin en tant que Directeur des Transactions Europe continentale de l'Ouest. Jacques-Olivier Gourdon intègre le comité de direction de LaSalle France et épaulera Beverley Kilbride dans les décisions stratégiques du groupe, qui gère actuellement environ quatre milliards d'euros d'actifs immobiliers dans l'Hexagone pour le compte de fonds régulés, de véhicules non réglementés et de mandats de gestion. Jacques-Olivier continuera également à soutenir l'équipe Transactions dans le sourcing et l'éxecution des opérations. Jérôme Hamelin devient responsable de l'ensemble des acquisitions et des cessions d'actifs pour la France et le Benelux.

