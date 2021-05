La veille urbaine du 9 avril 2021

Stam Europe et Soremi viennent d’acquérir 10 300 m² de bureaux au sein de la tour “Ciel” à Courbevoie (92)

Dans le cadre d’une joint-venture, Stam Europe, filiale du groupe Corestate Capital, et Soremi viennent d’acquérir en “off-market” plusieurs niveaux de bureaux au sein de la tour “Ciel” également connue sous le nom de tour Les Poissons pour sa partie logements. Ce gratte-ciel, construit en 1970, situé dans le quartier Charras à Courbevoie (92) à quelques pas de La Défense, culmine à 150 mètres et compte 42 niveaux. Il abrite sur une trentaine d’étages près de 300 logements mais aussi plusieurs niveaux de bureaux à son socle et son sommet. Et c’est au sommet du building que le duo d’investisseurs vient d’acheter 10 300 m² répartis entre le 32ème niveau et le 40ème. Ces neuf niveaux sont actuellement partiellement occupés par les locataires Yxime Groupe Duval, Borealis, Vamed France, Ideal Medical, Iris Conseil, Tüv Rheinland Secta, Autosur et Conserveries des cinq océans. La transaction, dont le montant n’a pas été révélé, a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil de l’acquéreur. Pour finaliser l’opération, l’acquéreur était assisté par l’étude Lasaygues, SBKG et Kramer Levin.

Iroko procède à l’acquisition d’un premier entrepôt de 5 400 m² à Château-Thierry (02)

Iroko, à travers la SCPI Iroko ZEN, a acquis un entrepôt situé à Château-Thierry (02). Ce quatrième actif se situe dans la ZI de l’Omois qui s’étend sur plus de 100 ha et qui accueille notamment William Saurin et FM Logistique. Le bâtiment bénéficie d’une visibilité exceptionnelle, le long de l’autoroute A4 et présente un intérêt stratégique pour son occupant qui détient plusieurs points de vente dans l’Est de la France (Strasbourg, Mulhouse, Besançon...). L’immeuble a été livré en 2005 et développe une surface totale de plus de 5 400 m² sur une parcelle de 30 000 m². Le bâtiment est en très bon état d’entretien avec des possibilités d’extension à terme. Cet investissement s’effectue dans le cadre d’une opération de Sale & Lease back avec la société Tubest, spécialisée dans la transformation de l’inox et de l’aluminium pour le secteur de la rénovation des bâtiments tertiaires et résidentiels. La société Tubest s’est engagée sur un bail d’une durée d’engagement ferme de 18 ans, soit une obligation contractuelle jusqu’en 2039.

Central’T loue une plateforme logistique de 36 000 m² à La Chapelle-d'Armentières (59)

À compter de juillet, le bâtiment de 36 000 m² sera occupé par l’enseigne Central’T (enseigne commerciale de JMT), spécialisée dans la distribution de produits alimentaires pour animaux et qui possède environ une centaine de magasins en France. Logicor, gestionnaire du fonds d’investissement Blackstone, a lancé la construction du site en blanc juste avant le premier confinement. Depuis, le chantier n’a jamais été interrompu et le bâtiment aura été loué avant même sa livraison. Cette transaction a été réalisée par Tostain & Laffineur.

LaSalle va accueillir ses premiers locataires au sein de la tour "Alto" à La Défense (92)

Les premiers baux au sein de la tour "Alto", livrée fin 2020 à Paris La Défense (92), viennent d'être signés pour près de 6 000 m², soit environ 15 % des espaces de travail du nouvel ensemble. Pour "Alto", LaSalle Investment Management a déployé une stratégie de commercialisation multi-locataires, qui séduit dans le contexte actuel. Fujitsu va transférer son siège social France, jusqu'à présent situé à Asnières-sur-Seine, sur environ 2 200 m² au sein de la tour. L'agence internationale de communication événementielle WMH Project, jusqu'à présent basée près du parc des Bruyères à Courbevoie, déménage également son siège social pour s'installer sur un étage complet (environ 1 600 m²). Un leader français du shopper marketing vient, lui aussi, de décider de quitter son actuelle implantation dans les Hauts-de-Seine pour déménager son siège afin que ses équipes prennent possession d'un plateau de 1 600 m² de la tour. BNP Paribas Real Estate Property Management a choisi de créer, au sein de la tour ALTO, une agence pour son centre d'expertises "My Services, Make your building unique". Enfin, le commerce au pied de la tour, d'une surface de 250 m², a également été loué. L'enseigne de restauration rapide healthy Dubble y ouvrira les portes d'un nouvel établissement dès la fin de ce mois. Pour la négociation de ces baux, LaSalle était conseillée par l'équipe d'avocats de Xavier Jancène du cabinet Allen & Overy. La tour "Alto" est commercialisée par BNP Paribas Real Estate, CBRE et JLL.

Construction du franchissement de l’A20 à Limoges (87)

GTM GC Nouvelle-Aquitaine (mandataire) en groupement avec GTM Sud-Ouest TP GC, filiale de Vinci Construction France, Eiffage Métal et Massy TP, va construire un nouvel axe de circulation à Limoges (87). Le groupement réalisera pour Limoges Métropole, un ouvrage permettant le franchissement de l’A20 pour relier les quartiers de La Bastide et du Puy Ponchet. Il surplombera l’A20 à plus de 20 mètres de haut, et se composera de 4 béquilles métalliques, constituées de caissons rectangulaires et d’un tablier, d’une longueur totale de 130 mètres et d’une largeur de 14 mètres, de type bipoutre mixte acier-béton. Réalisé en pleine nature, l’impact sur l’environnement de ce chantier sera contrôlé, notamment en veillant au déploiement de solutions pour préserver l’écosystème en place (barrières spécifiques pour la protection des amphibiens et de la petite faune, passage pour les chauves-souris, etc.). Ce nouvel axe de circulation dédié aux transports en communs et à la mobilité douce répond à l’un des objectifs de Limoges Métropole qui consiste à redynamiser l’accès à la ville en “mettant la ville à la portée de tous”. Sur le pont, une “voie verte” de 3,5 mètres de large sera réservée aux piétons et cyclistes et une chaussée de 6,5 mètres garantira une double circulation de bus. Les travaux ont débuté en avril 2021 et dureront 24 mois dont 2 de préparation.

Alban Castres