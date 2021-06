La veille urbaine du 8 juin 2021

Foncière Atland et PGGM lancent la restructuration de l’immeuble “Air” à Levallois-Perret (92)

Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent le lancement des travaux de l’immeuble de bureaux situé au 1 Square Chaptal à Levallois-Perret (92), via leur véhicule OPPCI. Rebaptisé “Air”, l’immeuble anciennement appelé "Square Chaptal" bénéficiera d’un programme de restructuration lourde lui permettant de viser une quadruple labellisation environnementale. La livraison est prévue en 2022. Datant des années 1990, cet immeuble de huit étages sur deux niveaux de sous-sol développera une surface utile de 8700 m² pour une capacité d’accueil de 796 personnes. Si 80 % de la structure originale de l’immeuble a été conservée, l’opération réinvente les espaces pour de nouveaux usages. L’ensemble proposera des plateaux courants d’environ 1000 m² totalement flexibles et valorisera l’éclairage naturel pour des espaces de travail conviviaux, fonctionnels et durables. Jardin au 1er étage, terrasses dans les niveaux supérieurs, rooftop avec vue panoramique sur Paris et la Défense, AIR offrira la possibilité pour chaque collaborateur de travailler aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Avec sa quadruple certification et un total de 1150 m² de surfaces végétalisés, AIR propose un environnement de travail sain et confortable (1,5 m² d’espace vert par occupant). Le traitement de l’air intérieur bénéficiera d’une double filtration pour éliminer poussières et particules fines ainsi que d’un dispositif de désinfection par lampes UV. Pour un confort thermique au plus proche des besoins réels, chaque espace disposera d’un système personnalisé pour régler – depuis un smartphone - la température, la ventilation, l’éclairage et les stores. Cette opération s’inscrit dans le cadre du partenariat établi entre Foncière Atland et PGGM en 2016. L’OPPCI géré par Atland Voisin (société de gestion réglementée, filiale de Foncière Atland) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France. Une opération imaginée avec le cabinet d’architecte DTACC.

Covivio livre le campus d’Orange au sein du Parc “Majoria” à Montpellier (34)

Orange, partenaire de Covivio depuis 2002, a choisi le parc “Majoria Pompignane” pour installer son campus à Montpellier. Pour cela, Covivio a pensé et développé un immeuble de 16 500 m², répartis sur 4 niveaux, qui se déploie autour de trois patios végétalisés. Un projet signé Brénac & Gonzalez & Associés, associé à Vivien Gimenez Architecture, qui accueillera 1 250 salariés Orange, aujourd’hui répartis sur cinq sites. Les équipes de l’opérateur, qui ont aussi participé à la conception du lieu, bénéficieront d’espaces de travail de grande qualité, propices aux échanges et à la convivialité. En lien avec les ambitions RSE des deux partenaires, ce bâtiment est en cours de certification HQE Niveau Excellent, R2S et Effinergie+. Cette opération illustre la capacité de Covivio à accompagner ses clients dans la conduite de leur stratégie immobilière, et ce quel que soit leur besoin. Pour mémoire, Covivio détient en France 30 actifs Orange, soit 190 000 m², situés à Paris et dans les grandes métropoles régionales. Covivio conçoit un accompagnement sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques exprimés par Orange pour chacun de ces sites. Cela peut se traduire par des développements clé en main, l’adaptation des formes d’occupation des espaces, des repositionnements avec mise en place d’offres servicielles ou encore l’implantation de sites Wellio, offre d’espaces flexibles de Covivio, au sein de ces immeubles.

Début des travaux du nouvel espace public au sein du quartier de l’Ecole polytechnique du Campus urbain de Paris-Saclay

Nouvel espace public majeur au coeur du quartier de l’Ecole polytechnique, le “Green” (appellation provisoire), d’une surface totale de 2,5 hectares, sera composé d’un parc d’1,5 hectare avec près de 500 arbres tiges et conifères et comportera dès 2021, plusieurs équipements (tables de pique-nique, tables de ping-pong, potagers, fontaines à eau) pour les usagers du Campus. En complément de la place Marguerite Perey et du Parc naturaliste au nord, le “Green” est un véritable espace vert de transition entre les sites de l’Ecole polytechnique, l’ENSAE, l’ENSTA et le cœur du quartier accueillant les commerces, Télécom Paris, des résidences étudiantes... Bordant le lycée international qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine, la réalisation de ce nouvel espace public et paysager majeur est porté par l’EPA Paris-Saclay, aménageur, et les groupements de maîtrise d’oeuvre urbaine et paysagère du Campus urbain : Michel Desvigne Paysage, XDGA et Concepto, et maîtrise d’œuvre technique TUGEC, Confluences, Sol Paysage. L’EPA Paris-Saclay a impliqué les étudiants, chercheurs et salariés du quartier dans le cadre d’ateliers participatifs visant à définir les équipements en lien avec les attentes des usagers.

Tourny Meyer accueille trois nouveaux collaborateurs

Tourny Meyer a renforcé ses effectifs dans 3 agences régionales, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Chrystelle Grivellaro rejoint l’équipe Tourny Meyer de Pierre-François Acquaviva à Toulouse au poste de consultante en locaux d’activité et entrepôts, aux côtés de Renaud Martinez et Romain Authier. Elle occupait précédemment ce poste dans un cabinet immobilier indépendant toulousain. Auparavant responsable commercial au sein de Toyota Material Handling, Thomas Bougeard a intégré l’agence Tourny Meyer de Nantes, dirigé par Morgan Toutdroit, en tant que consultant Locaux d’activités et Entrepôts. Il renforce ainsi l’équipe des locaux d’activité aux côtés de François Gaschignard et Armand Vadot. Toujours sous l’angle de l’enrichissement et de la diversification des compétences, l’agence Tourny Meyer Bordeaux accueille une nouvelle recrue au sein de l’équipe tertiaire. Installée à Bordeaux depuis 11 ans, Iris Retourné maitrise parfaitement le marché de l’immobilier d’entreprise de la Métropole, figurant parmi les plus dynamiques de France.

Le Groupe Arcange annonce la nomination d’Aubry Cavalié en tant que Directeur Administratif et Financier

Le Groupe Arcange annonce ce jour la nomination d’Aubry Cavalié en tant que nouveau Directeur Administratif et Financier. Diplômé de l’ESSEC, Aubry Cavalié apportera au groupe sa solide expérience en matière de finance, acquise après plus de 15 années passées dans différentes entreprises, de l’audit en Big 4 en passant par la direction financière de PME et grands groupes. Après avoir commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez KPMG (2007-2010), Aubry Cavalié a ensuite passé 4 ans au sein du groupe Bolloré, comme consolideur senior (2010- 2014), avant de rejoindre la compagnie Lebon en tant que Directeur Administratif et Financier Adjoint du groupe pendant 5 ans. Avant sa nomination au sein du Groupe Arcange, Aubry Cavalié travaillait déjà dans le secteur de l’immobilier depuis 7 ans dont 2 ans chez le promoteur Woodeum. Directeur Administratif et Financier et membre du directoire, Aubry a managé l’ensemble des fonctions supports de l’entreprise (finance, compatibilité, RH, SI, juridique et corporate, fiscalité, office management), dans un contexte de très forte croissance, de 2019 à 2021. Après s’être installé dans son nouveau siège de la rue Leroux, au cœur du quartier Chaillot à Paris, le Groupe Arcange poursuit donc sur sa lancée. En accueillant aujourd’hui un nouveau talent au sein de son équipe, le Groupe se renforce, affirme ses ambitions et poursuit son développement au service de ses clients.

