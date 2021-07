La veille urbaine du 8 juillet 2021

Bécarré réalise une résidence de haut standing dans le 17ème arrondissement

Le promoteur indépendant Bécarré, membre du groupement des Promoteurs du Grand Paris, démarre les travaux de sa nouvelle résidence dans le 17ème arrondissement de Paris. Avec l’aide des élus locaux, cet ancien immeuble résidentiel R+2 de 8 logements va faire place à une résidence R+7. Comme dans l’ancien bâti, un local d’activité sera intégré au pied de l’immeuble. Construire du neuf en France est devenu de plus en plus complexe ces dernières années : les promoteurs doivent faire face à l’opposition de l’étalement urbain et de la densification des centres. A Paris, s’ajoutent la rareté du foncier et les surfaces constructibles relativement petites. C’est dans ce cadre que Bécarré a réussi le pari de construire une résidence mixte de 25 logements sur un terrain de 328 m² acquis en 2018. Le nouveau programme propose 18 logements en accession libre et 7 logements gérés par le bailleur parisien, RIVP. Soutenu activement par la mairie du 17ème arrondissement, Bécarré conçoit un immeuble de 7 niveaux situé à l’angle du passage Legendre et de l’avenue de Saint-Ouen. La résidence, conçue par l’architecte Renaud Caen, du cabinet ACP architecture, s’intègre harmonieusement dans son environnement, mêlant qualité et sobriété des lignes et des matériaux. Composée de 25 logements, du studio au 5 pièces, la “Villa Legendre” propose des espaces à vivre lumineux. Plusieurs appartements bénéficient de balcons et terrasses. Le programme est complété d’un commerce en pied d’immeuble d’une surface de 214 m² en rez-de-chaussée, et de 68 m² en sous-sol.

Vinci Immobilier lance en travaux le projet d’aménagement “Universeine”

En partenariat avec la Solideo, Paris 2024, la Ville de Saint-Denis et Plaine Commune, Vinci Immobilier lance en travaux le projet d’aménagement “Universeine”. Situé à proximité immédiate de la Cité du Cinéma et du futur hub de Pleyel à Saint-Denis, cette opération de requalification d’une ancienne friche industrielle de 6,4 hectares a pour ambition de créer un nouveau quartier de vie durable et de dynamiser le territoire de la Seine-Saint-Denis qui accueillera le Village des athlètes durant les Jeux de Paris 2024. Pour garantir un héritage durable des Jeux, Vinci Immobilier a conçu ce projet pour offrir deux vies au quartier. En 2024, il proposera 6 000 lits et 33 000 m² d’espaces de services et de travail pour les athlètes et leurs accompagnants. Dès la fin de l’événement sportif, les bâtiments seront reconvertis en un quartier mixte composé de 78 600 m² de logements (libres, sociaux, étudiants), 63 000 m² de bureaux et 4 300 m² de commerces et locaux d’activités. La démarche environnementale est au cœur du projet Universeine, qui imagine la ville de demain, attentive au bilan carbone des bâtiments et aux modes de vie qu’ils inspirent, à l’adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.

Altarea Entreprise annonce la signature d’un bail avec Campus Cypher pour l’intégralité de l’immeuble “Eria” à Puteaux (92)

Altarea Entreprise et Campus Cyber annoncent ce jour la prise d’effet du bail pour l’intégralité de l’immeuble de bureaux “Eria”. Situé dans le quartier Bellini à Puteaux sur le boulevard circulaire de Paris - La Défense, cet immeuble de 26 000 m² signé par l’agence 2Portzamparc devient le siège du Campus Cyber, un “lieu totem” de la cybersécurité qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. Le Campus Cyber, initié par l’Etat Français, se composera d’espaces privatifs pour les grands acteurs de la cybersécurité et les pépites françaises du secteur. À cela s’ajoutera des espaces pour les acteurs de la cybersécurité du monde public avec notamment l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Enfin, environ un tiers du campus sera dédié à des espaces collaboratifs où les acteurs du secteur pourront échanger et travailler sur des projets communs. Les premières équipes s’installeront d’ici la fin de l’année 2021.

Schroder European Operating Hotel Fund I réalise sa première acquisition avec le Grand Hotel Central d’Unico à Barcelone

Único Hotels et Schroders Capital Real Estate Hotels ("Schroders Capital") ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour la vente du “Grand Hotel Central”, avec un total de 146 chambres dans la vieille ville de Barcelone pour un prix d'achat de 93 millions d’euros. Cette acquisition par Schroders Capital marque le premier investissement du Schroder European Operating Hotel Fund I. Schroders Capital et Único Hotels ont travaillé en étroite collaboration pour négocier cet actif dans un délai de 5 semaines. Dans le cadre de l'opération, Único Hotels continuera de gérer l'immeuble. A ce titre, Único Hotels continuera de s'impliquer dans ce qui est une propriété historiquement importante pour l'entreprise. Cet investissement marque le premier partenariat des deux groupes. Le “Grand Hotel Central” est un hôtel cinq étoiles situé au cœur de Barcelone, idéalement positionné pour capter la reprise du marché. Schroders Capital et Único Hotels ont l'intention de capitaliser sur la rénovation récente de l'hôtel pour sécuriser sa position sur le marché hôtelier haut de gamme de la ville. Les perspectives de croissance solides de la ville permettront d'alimenter de solides niveaux de visiteurs et d'accroître la performance de l'hôtel. Único Hotels a été conseillé par DC Advisory et Herbert Smith Freehills, tandis que Schroders Capital a été conseillé par Clifford Chance, PWC et Artelia.

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme "Vertuose" à Torcy (77)

BNP Paribas Immobilier a lancé la commercialisation du programme "Vertuose" à Torcy (77), situé cours de l’Arche Guédon. Déployée en huit bâtiments de quatre étages, cette résidence offre 178 logements du studio au 5 pièces dont quelques duplex. Certains appartements bénéficient de balcons, de loggias et de rooftops privés pour profiter d’une vue dégagée sur les étangs alentours. Conçu par le cabinet d’architectes Petitdidier Prioux et développé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Vertuose vise les certifications NF Habitat HQE 6 étoiles, BiodiverCity et le label d’Etat E+C- “bâtiments à énergie positive et réduction carbone”. Une lisière de sous-bois est au pied du bâtiment, au cœur de la résidence se trouve un parc paysager où se mêlent faune et flore avec des nichoirs et des hôtels à insectes, et certaines toitures sont végétalisées. A seulement 20 minutes de Pari*, la résidence bénéficie d’une situation géographique privilégiée grâce à la proximité des transports en commun (bus et gare RER de Torcy ligne A) et d’axes routiers importants tels que l’A4 et la N104. Vertuose offre tout le confort de la ville en étant proche de la nature. A quelques minutes à pied de la résidence se trouvent des commerces, une médiathèque, un théâtre, un collège, un gymnase et une piscine.

Philippe Van de Maele renouvelé à la Direction générale de l’EPA Paris-Saclay

Philippe Van de Maele, directeur général depuis 2015, poursuit son mandat à la tête de l’EPA Paris-Saclay, qui porte un des projets économique, scientifique et d’aménagement parmi les plus importants en France et en Europe. Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement, le mandat de Philippe Van de Maele en tant que directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay est renouvelé pour 5 ans. Ainsi, Philippe Van de Maele poursuit le pilotage et la coordination du développement du cluster Paris-Saclay dans le cadre de l’Opération d’intérêt National (OIN). Depuis sa création en 2010, l’EPA Paris-Saclay conduit une programmation scientifique, économique et urbaine avec l’ambition de créer des quartiers vivants, innovants et durables. A fin 2020, 537 471 m² ont été livrés dont 266 769 m² de bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche, 100 368 m² de développement économique, 98 315 m² de logements étudiants, 41 590 m² de logements familiaux, 16 508 m² d’équipements publics et techniques, 13 921 m² de commerces et services. 321 152 m² sont en chantier et 408 947 m² sont programmés. Partenaire du projet scientifique porté par l’Université Paris-Saclay et l’Institut polytechnique de Paris, ils fédèrent ensemble les acteurs académiques pour renforcer les liens entre la recherche publique et privée et favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat.

Alban Castres