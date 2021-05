La veille urbaine du 8 avril 2021

Serris acquiert un ensemble de bureaux de près de 4 000 m² à Floirac (33)

Dans le cadre d’un club deal monté en partenariat avec Groupe Izimmo et Sogenial Immobilier, Serris a bouclé l’acquisition d’un actif immobilier à Floirac (33). Situé dans l’agglomération bordelaise et plus précisément dans la zone d’activités des Mondaults, il dispose d’une proximité immédiate à la Rocade, ainsi qu'une desserte par les transports en commun via le tramway A (15 min gare TGV). L’ensemble immobilier “CAP 24”, livré en 2009, se compose de 4 immeubles de bureaux de près de 4.000 m², accompagnés de 146 parkings extérieurs sur un terrain d’un hectare. Il est actuellement occupé à 100 % par 6 locataires, notamment la Société Aménagement et Territoire, ITEC, Mesolia et O.R.E.A.G. pour un loyer d'environ 550 K€/an HT HC et un volume supérieur à 9M€. “Cette acquisition vient compléter un club deal de distribution, réservé à des investisseurs professionnels et permettra d’assurer un rendement pérenne à travers une diversification du risque locatif, dans un marché dynamique” se félicite Anne-Catherine Hellmann. L’acquéreur a été conseillé par CBRE Bordeaux et le financement de l’opération a été réalisé par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.

GLP loue plus de 20 000 m² d’entrepôts logistiques en Région Parisienne

GLP a annoncé avoir loué plus de 20 000 m² d’espaces logistiques en Région Parisienne au cours des dernières semaines. Ces entrepôts sont tous situés dans des zones prime en Seine-et-Marne (77) à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. “G-Park Bussy-Saint-Georges", un bâtiment logistique de 13 800 m² situé dans le parc d’activités Gustave Eiffel, est aujourd’hui intégralement loué. Une première cellule de 6 310 m² avait déjà trouvé preneur en octobre dernier auprès de Trans’Mob, l'un des principaux transporteurs de cuisines et d'équipements de la maison d'Allemagne en France. La deuxième cellule de 7 490 m² est désormais occupée par Bomi, un groupe international opérant dans le domaine de la logistique et de la gestion de produits de santé de technologie avancée. Dans ces opérations, Trans’Mob, Bomi et GLP étaient conseillés par BNP Paribas Real Estate Transaction France.

Première consultation lancée pour des logements sociaux étudiants sur la ZAC de Corbeville du Campus urbain Paris-Saclay

La ZAC de Corbeville passe en phase opérationnelle avec le lancement de cette première consultation par l’EPA Paris-Saclay, visant à sélectionner un opérateur et un gestionnaire pour une résidence étudiante sociale de 156 lits maximum (lot H4) pour 4 200 m² sdp environ, qui sera livrée à la rentrée 2024. Au cœur du Campus urbain de Paris-Saclay, sur les communes d’Orsay et de Saclay, le quartier de Corbeville occupe une position centrale entre les quartiers voisins de l’École polytechnique (Palaiseau, Saclay) et de Moulon (Gif-sur-Yvette, Orsay à l’ouest de la RN 118). La ZAC de Corbeville est un maillon stratégique du Campus urbain dont elle complète la programmation avec plus de 410 000 m² de surfaces de plancher constructibles et des équipements clés comme le futur hôpital Paris-Saclay, un complexe sportif universitaire, une caserne de pompiers ou un programme de recherche en imagerie médicale et nucléaire du CEA Paris-Saclay. La sélection de l’opérateur et du gestionnaire interviendra en juin 2021 avec un début de chantier prévu au deuxième semestre 2022 et une livraison à la rentrée 2024.

AXA IM lance son premiers fonds bas carbone investi sur les obligations américaines spéculatives à haut rendement

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds AXA WF US High Yield Bonds Low Carbon, illustrant son engagement à offrir de la valeur durable et sur le long terme à ses clients, tout en favorisant un changement significatif pour la société et l’environnement, en recherchant notamment à limiter les émissions de gaz à effet de serre à travers ses investissements. Le fonds vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (high yield) plus respectueuse de l'environnement et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield. Il adoptera, dans cette optique, une approche d'investissement responsable et exclura un certain nombre des secteurs les plus intensifs en carbone, notamment les métaux, les producteurs miniers et sidérurgiques, et la plupart des sous-secteurs de l'énergie et des services aux collectivités. De plus, les scores ESG des entreprises investies seront pris en compte dans le processus d'investissement.

Nexity entre en négociations exclusives avec AG2R La Mondiale pour la cession de la majorité du capital d’Aegide-Domitys

Nexity et AG2R La Mondiale ont signé des accords leur permettant d’entrer en négociations exclusives pour la cession du contrôle du groupe Aegide-Domitys. Les fondateurs, autour de Jean-Marie Fournet (JMF Conseil) sont également parties prenantes à cette transaction. Nexity céderait 45 % du capital et conserverait une participation de 18 % dans Aegide-Domitys. Elle entend rester un actionnaire minoritaire significatif sur un horizon de temps long. Á l’issue de la transaction, le capital d’Aegide-Domitys sera détenu à 67 % par AG2R La Mondiale, à 18 % par Nexity et à 15 % par JMF Conseil. Le montant de la transaction s'élève à 375 millions d'euros (en valeur d'entreprise pour 100 % du capital d'Aegide-Domitys). La transaction, soumise à l’obtention des autorisations requises, à la consultation des représentants du personnel et à la finalisation de la documentation, pourrait être réalisée autour de la fin du premier semestre 2021. Dans le même temps, Aegide-Domitys conclura avec Nexity un partenariat stratégique de longue durée portant sur la promotion immobilière des résidences services seniors (RSS). Ce partenariat, préférentiel mais non exclusif, permettra à Nexity de maintenir un niveau soutenu de développement des RSS.

Le Groupe Panhard annonce l’arrivée de Camille Riou en tant que Directrice de Programme

Camille Riou, 32 ans, a rejoint le pôle résidentiel du Groupe Panhard en qualité de Directrice de programme. Sous la direction de Pierre-Emmanuel Arnal, elle aura la responsabilité de mener à bien la réalisation d’une importante opération en co-promotion : un programme mixte de près de 30 000 m² dans le quartier des Groues, aménagé par Paris La Défense à Nanterre (92). Titulaire d’un Master de Droit de l’environnement et du Développement Durable et ancienne élève de l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH), Camille Riou a précédemment occupé différentes fonctions au sein de Bouygues Immobilier, dont récemment celle de Manager de projets. Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard, déclare : “Nous sommes ravis d’accueillir une jeune et prometteuse collaboratrice comme Camille. Nous lui avons confié le management d’une opération à fort enjeu d’aménagement urbain, d’une grande complexité technique & juridique. Nous n’avons aucun doute sur sa capacité à mener à bien ce projet”. Le pôle logement du Groupe Panhard a été créé fin 2016 et est dirigé par Pierre-Emmanuel Arnal. Aujourd’hui, plus de 500 logements sont en cours de construction et 800 supplémentaires sont prévus dans les 18 prochains mois, en Île-de-France.

Isabelle Bokobza rejoint Consult’im en tant que consultante Ile de France Ouest

Isabelle Bokobza vient renforcer le département bureaux de Consult’im en qualité de consultante Ile de France Ouest. Elle dispose d’une large expérience puisqu’elle intervient depuis bientôt 18 ans en immobilier d’entreprise et plus particulièrement sur le segment des bureaux. Experte du secteur de la boucle sud notamment, Isabelle apportera son savoir-faire et sa maîtrise des deals complexes. Après avoir occupé un poste de commerciale grands comptes Retail au sein du groupe Fujitsu pendant 15 ans, Isabelle avait rejoint Astime en 2005 en qualité de responsable de l’agence IDF avant de rejoindre Groupe Babylone en cours d’année 2020. Consult’im compte 25 collaborateurs intervenant en bureaux et commerce et projette de recruter 6 professionnels de l’immobilier d’entreprise d’ici à la fin de l’année 2021.

Alban Castres