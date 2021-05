La veille urbaine du 7 mai 2021

Hemisphere et Bain Capital Credit acquièrent un projet de bureaux à Bagneux auprès de Coffim

Hemisphere et Bain Capital Credit viennent d'acquérir un projet d'immeuble de bureaux à Bagneux (92) auprès du promoteur Coffim. L'ensemble, signé sur le plan architectural par l'Agence Ory Architectes, développera 13 700 m2 d'espaces de travail et de services performants et écologiquement responsables au cœur d'espaces verts. La livraison de l'immeuble est programmée pour le troisième trimestre 2023. Hemisphere et Bain Capital Credit viennent d'investir à Bagneux, 52 avenue Aristide Briand, dans un projet de démolition-reconstruction d'un immeuble de bureaux développé par Coffim, dans un environnement en cours de valorisation au sein de la ZAC Eco Quartier Victor Hugo aménagée par la SADEV94. Cette réalisation tertiaire développée depuis près de trois années en collaboration avec la ville de Bagneux et la SADEV94 démontre la résilience et l'adaptabilité de Coffim et Hemisphere pour en faire une réalisation tertiaire référente dans le sud de Paris et dans le secteur de l'immobilier d'entreprise du Grand Paris. En lieu et place d'un bâtiment obsolète, le futur ensemble déploiera ses quelque 13 700 m² en deux ailes de six et neuf étages autour de jardins, avec deux niveaux en infrastructure qui proposeront 152 places de parking. 2 700 m² de jardins et de terrasses accessibles végétalisées agrémenteront les lieux. Le financement de l'opération de promotion est réalisé par Socfim et de l'investissement par Cheyne Capital. Hemisphere et Bain Capital Credit étaient conseillés pour cette acquisition par Gide Loyrette Nouel et A&O Conseil sur le plan légal, Aliuta pour le volet technique, Racine au niveau fiscal et ont travaillé avec l'étude notariale Attal & Associés. Coffim était conseillé par Cushman & Wakefield, les cabinets d'avocats Herbert Smith Freehills et Mayer Brown, et par l'étude Notariale Cheuvreux.

Le Groupe GDG pré-loue l’intégralité de son immeuble “H2B” à l’EM Normandie

Le Groupe GDG annonce la création du Campus Paris Clichy qui accueillera l'EM Normandie au sein de son immeuble "H2B". Avec une architecture signée Jean-Michel Wilmotte, "H2B" est une opération ambitieuse située 30-32 rue Henri Barbusse à l'entrée de Clichy (92), dans un environnement urbain dynamisé par l'opération Clichy-Batignolles et sa cité judiciaire. Alors que l'immeuble "H2B" sera livré fin 2021, l'EM Normandie vient de le louer intégralement dans le cadre d'un BEFA ferme de 12 ans. Le futur Campus Paris Clichy by GDG proposera, sur 10 niveaux de superstructure avec rez-de-chaussée et de-jardin, 13 700 m² d'espaces de travail et de services, complétés par 1 815 m² de terrasses et jardins, 65 emplacements de parking, 45 places dédiées aux scooters et motos ainsi que plus de 250 m² réservés aux vélos. Avec son auditorium en gradins s'ouvrant sur l'un de ses deux jardins intérieurs, ses terrasses végétalisées, ses espaces de fitness et de restauration, ses aires de co-working, sa gaming zone ainsi que ses salles de cours claires et très flexibles, "H2B" a été imaginé comme un lieu de vie. Il concrétise une nouvelle génération de lieux d'enseignement connectés, modulables et équipés de matériel de pointe pour favoriser l'apprentissage en mode projet et les interactions, en présentiel ou à distance et utiliser les nouvelles technologies éducatives digitales. Ouvert à toute la communauté EM Normandie, ce nouveau site accueillera des étudiants, un Executive Education Center, une maison des Alumni et l'incubateur-école dédié aux jeunes entrepreneurs. La transaction a été réalisée par Prest Inter Immo, dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec Savills et BNP Paribas Real Estate. Pour la réalisation du bail, GDG a été conseillé par Nicolas Planchot du cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1 000 logements en structure Bois et Bas Carbone en France

Pour répondre au besoin en logements locatifs dans les zones tendues, Gecina et Woodeum signent un partenariat pour développer 1 000 logements en structure bois et bas carbone sur 4 ans (durée indicative) en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises. A la veille de l’entrée en vigueur de la réglementation RE2020, ce partenariat confirme l’ambition des deux groupes de réduire l’empreinte carbone des lieux de vies. Ce partenariat novateur entre l'une des plus importantes foncières du marché immobilier français, Gecina, et Woodeum, le leader de la promotion bois et bas carbone, a pour objectif de proposer des logements avec une vraie signature architecturale et un confort de vie au-delà des plus hauts standards réglementaires, plus sains et plus respectueux de l’environnement. Cet accord renforcera la capacité du groupe Gecina à sourcer et développer de nouvelles opérations de logements bas carbone. Les deux groupes assureront une copromotion des projets dans un cadre partenarial détenu à 60% pour Woodeum et 40% pour Gecina. L’identification des opportunités et le lancement des opérations en ligne avec l’ambition et les exigences des deux partenaires, permettra à chacun des groupes d’enrichir son savoir-faire, en donnant à Gecina la possibilité de s’impliquer dès le stade de la conception aux côtés de Woodeum, et en offrant à Woodeum l’opportunité de poursuivre son développement en Ile-de-France et dans les Régions. Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina, dorénavant nommée Homya, et commercialisés à la location sous la marque YouFirst Residence, marque relationnelle et servicielle de Gecina.

La foncière santé d’Icade poursuit sa croissance en Italie avec 5 nouveaux actifs pour 51 M€

Icade Healthcare Europe a signé, auprès de KOS, l’acquisition de deux maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) et d’un établissement psychiatrique, et a signé un protocole d’accord sous conditions portant sur l’acquisition de deux maisons de retraites médicalisées à construire, pour un montant total de 51 M€ droits inclus. L’acquisition de ce portefeuille s’inscrit dans une opération de sale and leaseback avec l’opérateur KOS. Les cinq établissements, situés dans les régions de Lombardie, Ligurie, des Marches et en Emilie-Romagne, représentent 514 lits et seront exploités par le groupe KOS dans le cadre de baux fermes d’une durée de 15 ans. Trois des actifs acquis sont immédiatement productifs de cash-flows, l’acquisition des 2 autres actifs est prévue au premier semestre 2023, après la construction des établissements et après obtention des autorisations nécessaires à leur exploitation. Le groupe KOS, spécialisé dans les services d’assistance aux personnes âgées, dans les soins de réadaptation et les soins psychiatriques, est le premier opérateur du secteur en Italie. Il exploite aujourd’hui plus de 140 établissements (environ 12 800 lits) en Italie et en Allemagne.

Trinity International en Afrique annonce l’arrivée de Stéphane Brabant et de Lucien Bou Chaaya au bureau de Paris

Trinity International, cabinet d’avocats pionnier en matière de transactions dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures en Afrique et dans les pays émergents, accélère son développement et accueille Stéphane Brabant en tant qu’associé senior, et Lucien Bou Chaaya en tant qu’associé. Le duo composé par Stéphane Brabant et Lucien Bou Chaaya dispose d’une expertise reconnue en matière de projets et de transactions, principalement dans les secteurs minier, énergétique et infrastructures en Afrique. Ils interviennent sur la structuration d'investissements complexes entre les multinationales et les États, la prévention des risques et la gestion des crises. Leurs clients sont pour la majorité des acteurs internationaux, des sociétés minières, des industriels, des fonds d’investissement et des institutionnels. Depuis le début des années 2000, Stéphane Brabant a en outre développé une expertise reconnue dans la mise en œuvre, le suivi et les contentieux judiciaires et non-judiciaires en matière de responsabilité sociale et environnementale et de respect des droits humains (Principes ESG).

Alban Castres