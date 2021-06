La veille urbaine du 7 juin 2021

Kermarrec Promotion construit 4 résidences “Rivages” avec vue imprenable sur la Rade de Brest (29)

En surplomb de la plage de Sainte-Anne du Portzic, sur la pointe Sud du nouveau quartier de Kerlinou et à 20 minutes du centre de Brest, Kermarrec Promotion lance la commercialisation de “Rivages”, un programme de 60 appartements, répartis sur 4 résidences offrant une vue imprenable sur la mer d’Iroise. A taille humaine, les deux collectifs de 23 et 21 appartements et les deux bâtiments d’habitat intermédiaire de 8 logements chacun sont pensés pour des résidents souhaitant profiter à la fois de la proximité de la mer et de la ville. “Rivages” compte 4 résidences pour un total de 60 appartements de 2 à 5 pièces. Ce programme va proposer des logements en accession libre (42 appartements) ainsi qu’en coût abordable (18 appartements). Les 2 bâtiments les plus proches de la mer seront construits sur 2 niveaux (R+1) tandis que les autres, sur la partie septentrionale, le seront sur 4 niveaux (R+3). Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2023.

Aviva Investors acquiert un entrepôt logistique à Eindhoven

Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC ('Aviva'), annonce l’acquisition, pour le compte d’un de ses mandants, d’un entrepôt à Eindhoven. L’actif logistique a été acquis auprès d’Union Investment. L’entrepôt offre plus de 64 000 m² d’espaces de stockage et est situé au cœur du centre de distribution “Acht” à Eindhoven, considéré comme étant l’un des marchés logistiques les plus établis de la région et l’un des plus dynamiques des Pays-Bas. L’actif est situé à proximité des autoroutes A2 et A67, de l’aéroport international d’Eindhoven et de l’une des principales artères ferroviaires offrant un accès direct au port de Rotterdam. Cette acquisition permet à Aviva Investors de consolider son portefeuille d'actifs logistiques aux Pays-Bas, qui comprend notamment un entrepôt de 20 000 m² récemment livré à Berkel en Rodenrijs ainsi qu’un second de 40 000 m² dans le port de Rotterdam. Aviva Investors était conseillé par M2 Real Estate, DLA Piper et Search. Union Investment était conseillé par Savills, 3Stone Real Estate, Freshfields et Drees & Sommer.

Enedis et la Ville de Limoges dévoilent le 1er site d’autoconsommation collective en Haute-Vienne

La Ville de Limoges s’est fixé des objectifs en matière de sobriété, d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables. Dans ce contexte, Enedis accompagne Limoges pour développer des projets comme l’autoconsommation collective : le 1er site de Haute-Vienne est ainsi lancé, en présence de Marianne Laigneau, Présidente du directoire d’Enedis et d’Emile Roger Lombertie, Maire de Limoges. Dans le quartier prioritaire de la Bastide, 425 m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de l’EHPAD Marcel Faure afin de produire une électricité qui sera en grande partie autoconsommée par l’établissement. Le surplus de production non consommé par l’EHPAD (12% de la production globale) sera réacheminé vers deux groupes scolaires, une crèche et une maternelle, situés à proximité.

Schroders réunit ses expertises d'investissement en actifs privés sous la marque Schroders Capital

Schroders annonce aujourd’hui avoir réuni l’ensemble de ses expertises d’investissement en actifs privés au sein d’une nouvelle marque : Schroders Capital, qui permettra de servir encore mieux ses clients. Le développement des expertises de Schroders en matière d'actifs privés demeure un axe stratégique pour le Groupe. Jusqu'à présent, cela a été réalisé en combinant croissance organique et acquisitions ciblées de sociétés spécialisées. Schroders Capital englobera la gamme existante de stratégies de capital-investissement, titrisation et financement adossé à des actifs, dette privée, immobilier, infrastructures, obligations liées aux risques d’assurance (ILS) et de fonds à impact gérés par BlueOrchard. Compte tenu du rôle majeur que cette dernière a joué dans le secteur de l’investissement à impact ces 20 dernières années, BlueOrchard conservera son identité de marque indépendante.

Béatrice Dessaints nommée Directrice Générale de l’activité Ensemblier Urbain de Quartus

Pour renforcer le développement, la conception et le montage des grands projets urbains, mixtes et multiproduits du Groupe, Quartus annonce la nomination de Béatrice Dessaints au poste de Directrice générale de l’activité Ensemblier Urbain. Béatrice Dessaints est membre du Comex du Groupe. Agée de 41 ans, architecte DPLG, diplômée de l’ESSEC et d’un 3ème cycle d’économie et de droit de l’immobilier, Béatrice Dessaints a développé une riche expérience dans le monde de la promotion immobilière, de l’aménagement et de la construction. Directrice du Développement Urbain, projets transverses et Immobilier d’Entreprise d’Altarea Cogedim depuis 2015, elle a été durant trois ans Directrice adjointe de la mission Grand Paris chez Vinci Construction et Directrice de l’Aménagement de la Défense Nord à l’EPADESA pendant huit ans. Béatrice est membre du Cercle des Femmes de l’Immobilier. “Je me réjouis d’accueillir Béatrice Dessaints au sein de notre collectif. Elle a toute ma confiance pour développer et piloter notre activité d’ensemblier urbain au regard des engagements sociétaux incarnés par le Groupe. J’ai également souhaité que Béatrice coordonne la politique d’innovation de Quartus afin de mettre en œuvre des modes d’habiter et de travailler prenant en compte les grands défis de notre société qui sont aussi ceux de la ville : défi du climat, de l’économie des ressources, de la cohésion sociale” souligne Emmanuel Launiau, Président de Quartus.

CBRE renforce sa position sur le marché de l’activité IdF avec 5 promotions

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise annonce la promotion de cinq directeurs afin de renforcer sa position de leader sur le marché de l’activité IDF et de la logistique du dernier km. Pour accompagner les enjeux liés au e-commerce et à la logistique urbaine et poursuivre ce développement, Elvire Remars est nommée Directrice Activité Ile de France. Elle a choisi de réorganiser ses équipes Activité IDF avec la nomination de quatre directeurs pour couvrir l’ensemble du territoire. Cédric Zerbib, jusqu’alors Directeur Adjoint Activités Ile de France Nord/Ouest, est promu Directeur Activité Ouest, Nicolas Coudert, Directeur adjoint Activité Ile de France Nord depuis 2009, est promu Directeur Activité Nord, Frédérique Guillaumot, négociatrice au sein du département Activité Est puis Nord et en logistique IDF, est promue Directrice Activité Est et Olivier Lambin, directeur adjoint du département activité IDF Sud depuis 2018, est promu Directeur Activité Sud.

