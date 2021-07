La veille urbaine du 7 juillet 2021

Ivanhoé Cambridge acquiert, en VEFA, un entrepôt de 49 000 m² situé à Mer (41)

Ivanhoé Cambridge annonce l’acquisition en blanc, auprès de Catella Logistic Europe, d’un nouvel actif logistique à Mer, au sud-ouest d’Orléans. Idéalement situé au sein d’un parc d’activités, l’entrepôt d’environ 49 000 m² bénéficiera d’un positionnement stratégique à proximité immédiate de l’autoroute A 10, à moins de 2 heures de Paris et du plus grand bassin de consommation français. La localisation de Mer se distingue particulièrement pour son emplacement favorisant une logistique de proximité, complémentaire aux grands hubs de la dorsale Paris-Lyon-Marseille et très prisée par les acteurs ayant besoin d’un maillage de distribution plus serré. En février 2020, Ivanhoé Cambridge avait fait l’acquisition de "Hub & Flow", un portefeuille d’actifs logistiques au sein des principaux hubs parisiens et lyonnais, complété en novembre 2020 par une plateforme logistique de 36 000 m² à Roye. L’ajout de ce nouvel actif portera ainsi le portefeuille Hub & Flow à 19 actifs pour un total de 515 000 m². La plateforme de Mer, de dernière génération (classe A), bénéficiera de caractéristiques environnementales élevées (BREEAM Very Good). Catella Logistic Europe en assurera la réalisation, consolidant ainsi l’esprit partenarial initié avec Ivanhoé Cambridge en 2020. Le Groupe Panhard, qui supervise déjà la gestion de ce portefeuille, poursuivra sa mission sur ce nouvel entrepôt. Ivanhoé Cambridge a été conseillé dans cette opération par l’étude Allez & Associés, le cabinet Gide Loyrette Nouel, Panhard, Etyo et BNP Paribas Real Estate. Catella Logistic Europe a été accompagné par Haussmann Notaires, Reed Smith, Gnat Ingénierie, Cubic 33 France, Top Management, Longevity Partners et Catella Property Consultants. L’opération a été réalisée par Arthur Loyd Logistique.

Carrere lance la construction d’une résidence à Valenciennes (59)

Carrere a lancé la construction de la résidence “Rivéa” à Valenciennes (59). Un programme qui incarne les ambitions du groupe dans la région, où il souhaite mettre en chantier 350 logements par an d’ici 2024. Situé au 27 rue de la Délivrance, le programme bénéficie d’une situation privilégiée, le long de l’Escaut, à quelques minutes de la gare SNCF et des commerces de proximité, assurance d’une rentabilité locative immédiate. A sa livraison, au quatrième trimestre 2022, l’ensemble développera 43 appartements dotés d’un espace extérieur (balcon ou jardin), du T2 au T4. Actuellement, 5 lots seulement sont encore disponibles à vente. Le programme correspond à la demande du territoire, aussi bien sur les prix que sur la typologie. Principales caractéristiques de la résidence "Rivéa" : sa façade traditionnelle revisitée, ses prestations de qualité (cuisines et salles de bains équipées, volets roulants électriques, thermostat d’ambiance, etc), sa cour engazonnée et arborée, son parking extérieur, son local deux roues ou encore ses parties communes imaginées par une architecte d’intérieur, attestent de l’exigence portée par Carrere dans ses programmes immobiliers.

Sadev 94 signe la vente du premier Lot du Cluster Sciences et Santé à Villejuif (94)

Sadev 94, aménageur de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif, a signé l’acte de vente du Lot D1B avec le promoteur immobilier Linkcity. Cette opération de près de 24 000 m² SDP se veut un démonstrateur de la mixité programmatique du futur quartier. Il se compose de toutes les fonctionnalités urbaines imaginées dans le projet, en véritable rotule entre les programmes d’activités économiques et la partie plus résidentielle. C’est à cet effet qu’il a été un des premiers à être mis en commercialisation. D1B pose la première pierre du Campus Santé avec le développement de 7 035 m² SDP de Programme mixte laboratoires/bureaux sur les 150 000 m² projetés en Life sciences, en proximité immédiate de Gustave Roussy, premier centre d’oncologie européen. La résonnance de ce lot avec l’Institut se matérialise également par la construction d’une résidence hôtelière de 148 chambres qui pourra accueillir patients, chercheurs et familles de cet hôpital. Plus encore, D1B prévoit la réalisation d’une crèche neuve de 72 berceaux pour les personnels de Gustave Roussy. Le Lot proposera également des fonctions plus domestiques avec la construction de 143 logements à parts quasi égales entre logements sociaux et locatifs libres. Les architectes Michel Guthmann et Nicolas Reynaud ont prévu des espaces extérieurs pour tous les appartements, offrant des vues spectaculaires sur toute la vallée de la Bièvre jusqu’à Paris. En rez-de-chaussée, à côté de la crèche, se développeront un centre médical de proximité et un centre de sport. Les travaux démarreront dès cet été pour viser une livraison en 2024 à l’arrivée des transports en commun sur le site.

Le groupement composé de Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, le groupe EDF et le Groupe Groupama annonce le lancement du chantier du secteur E du Village des athlètes

Le groupement composé de Nexity, Eiffage Immobilier, CDC Habitat, le groupe EDF et le Groupe Groupama annonce le lancement du chantier du secteur E du Village des athlètes, à Saint-Ouen-sur-Seine (93). Le secteur recouvrira environ 58 000 m² de surface de plancher pour 527 logements (accession libre, logements locatifs (LLI et LAC) et logements sociaux), un immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d’activités et commerciaux. Il accueillera environ 2.500 athlètes et para-athlètes à l’été 2024 puis dès 2025, de futurs audoniens au sein d’un nouveau quartier mixte, à la qualité de vie augmentée. D’une grande qualité architecturale, l’ensemble a été pensé pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux, et laisser ainsi aux habitants de Saint-Ouen, un héritage durable, grâce notamment à un mode constructif économe mixant bois et béton bas carbone. Le bois utilisé pour les structures porteuses sera à 80 % d’origine de France Métropolitaine (objectif cible), aussi bien pour la ressource que pour ces lieux de transformation. Par ailleurs, la consommation d’énergie sera réduite grâce à un pilotage énergétique intelligent associé à la production d’électricité photovoltaïque en toiture à hauteur d’environ 20 % des besoins générés par le quartier. En complément, une innovation sur le bâtiment tertiaire du quartier permettra de limiter les émissions de CO2 par l’intégration des batteries des véhicules comme source d’électricité pour lisser les pointes de consommation. La conception laisse également une grande place à la végétalisation et à la désartificialisation des sols (biodiversité augmentée) pour lutter activement contre les ilots de chaleur urbains et anticiper les évolutions climatiques, avec 20% de pleine terre plantée et des essences locales intégrées du sol aux toitures, et déclinées en plusieurs ambiances et strates : des plantes messicoles, une pépinière de plantes sauvages, un grand jardin partagé à l’image des jardins maraîchers traditionnels de Saint-Ouen mais aussi un paysage vertical sur de larges balcons et des terrasses végétalisées.

GSE livre le nouveau siège social de STid

STid, leader dans la conception de solutions d’identification sans contact, a choisi GSE afin d’agrandir son siège social dans le but améliorer le bien-être de ses collaborateurs et d’accompagner le plan de croissance ambitieux du groupe. Situé en Région Sud à Gréasque (13), le projet de restructuration du bâtiment existant et la construction d’un nouvel édifice (pour un projet global de de 2 100 m²) marque une volonté forte d’offrir aux équipes une meilleure qualité de vie au travail dans un cadre respectueux de l’environnement (RT2012). Le projet vise à la restructuration d'un bâtiment existant de 1 050 m² (totalement réhabilité, décloisonné avec refonte de toute la façade) ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment de 1 050 m². Ce nouvel ensemble immobilier, d’une superficie totale de 2 100 m², imaginé par le Groupe GSE, vise à permettre de fluidifier l’organisation des activités et favoriser les interactions entre les collaborateurs du groupe STid. Les espaces de travail sont plus spacieux, mieux isolés et plus lumineux. En plus d’une conciergerie, le nouveau site accueillera de nombreux autres services, notamment une future crèche de 140 m².

Verkor invite 5 nouveaux partenaires sur une levée de 100 millions d’euros pour développer des batteries haute performance bas carbone

Moins d’un an après sa création, l’industriel français Verkor annonce aujourd’hui avoir levé plus de 100 millions d’euros. La levée de fonds structurée autour d’EQT Ventures et de Renault Group, avec la participation du Gouvernement français et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soutiendra l’expansion de l’entreprise, et en particulier le Verkor Innovation Centre (VIC) où les cellules et modules de batterie innovants seront conçus pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de l’Europe. Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Arkema, Tokai Cobex et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) géré par Demeter participent également à ce tour de table. Les 10 partenaires sont unis par la même vision de bâtir une filière batterie compétitive, durable et locale en Europe. Verkor concrétisera cette vision avec 16 GWh de capacité de production en 2024 et au moins 50 GWh d’ici 2030. Le VIC, qui sera opérationnel fin 2022 à Grenoble (France), est une étape majeure dans la réalisation de cette vision. Le VIC accueillera une ligne pilote de cellules de batterie, un centre R&D, le prototypage de modules, des installations de test, ainsi que la formation d’une nouvelle génération d’ingénieurs et de techniciens. Verkor bénéficiera désormais de l’expertise industrielle des nouveaux actionnaires Arkema, leader des matériaux de spécialités haute performance, et Tokai Cobex, acteur clé dans le domaine des matériaux d’anode haute efficience et bas carbone. Demeter, fonds spécialisé dans le financement de la transition énergétique, intervient également avec son Fonds de Modernisation Écologique des Transports (FMET), tandis que l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance apporteront un soutien financier au programme de R&D. Cette annonce fait suite à la signature d’un partenariat entre Verkor et Renault Group la semaine dernière en vertu duquel Verkor fournira à Renault Group une capacité initiale d’au moins 10 GWh par an pour ses programmes de véhicules des segments C et supérieurs de la gamme Renault ainsi que pour les modèles Alpine. Barber Hauler Capital Advisers et Santander Corporate & Investment Banking ont accompagné la conclusion de cette levée de fonds en tant que conseils financiers, avec De Gaulle et Fleurance & Associés en tant que conseil juridique.

La Commission européenne présente une stratégie pour rendre le système financier de l’UE plus durable et propose une nouvelle norme en matière d’obligations vertes

La Commission européenne a adopté un ensemble de mesures pour relever son niveau d'ambition en matière de finance durable. Tout d'abord, la nouvelle stratégie en matière de finance durable prévoit une série d'initiatives pour lutter contre le changement climatique et relever d'autres défis environnementaux, tout en renforçant les investissements (ainsi que l'inclusion des petites et moyennes entreprises) dans la transition de l'UE vers une économie durable. La proposition de norme de l'UE en matière d'obligations vertes, également adoptée, vise ensuite à créer une norme d'application volontaire de haute qualité pour les obligations servant à financer des investissements durables. La Commission a enfin adopté, sur le fondement de l'article 8 du règlement sur la taxinomie de l'UE, un acte délégué relatif aux informations que doivent publier les entreprises financières et non financières pour indiquer le degré de durabilité de leurs activités. Ces initiatives démontrent le leadership mondial de l'UE dans la définition de normes internationales en matière de finance durable. La Commission entend collaborer étroitement avec tous les partenaires internationaux, notamment dans le cadre de la plateforme internationale sur la finance durable, en vue de la mise en place d'un solide système international de finance durable.

M&G Real Estate nomme Martijn Vos à la tête du développement du secteur résidentiel en Europe

M&G Real Estate (M&G) a nommé Martijn Vos au poste de Responsable du secteur résidentiel en Europe continentale où il sera en charge du développement de ce marché. Basé à Amsterdam, il rejoint l’équipe placée sous la responsabilité d’Alex Greaves, Responsable du secteur résidentiel au RoyaumeUni et en Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Martijn sera responsable de la stratégie de M&G en matière d’immobilier résidentiel européen et de la création d’opportunités d’investissements en logements durables pour les véhicules d'investissement européens. Il investira notamment dans les secteurs de l'immobilier résidentiel collectif, de la cohabitation, du logement étudiant et de l'hébergement des personnes âgées en Europe, par le biais d'acquisition de biens existants ou en développement avec une sélection de promoteurs qui contribuent avec M&G à accroître l'offre de logements durables de haute qualité qui favorisent le bien-être. Martijn dispose de plus de 16 ans d’expérience sur les marchés européens du private equity immobilier, ainsi qu’une expertise avérée en matière de création et de gestion de plates-formes d'investissement, de joint ventures et de fonds. Précédemment, Martijn occupait divers postes de direction, de stratégie et de conseil au sein de l'un des plus grands fonds de pension au monde, APG Asset Management. Plus récemment, Martijn occupait la fonction de Directeur de l’immobilier européen où il gérait un portefeuille immobilier de 3 milliards d'euros, investi dans les secteurs de l'hôtellerie, des appartements gérés, des résidences, des logements étudiants et du commerce.

