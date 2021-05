La veille urbaine du 7 avril 2021

P3 France acquiert une plateforme logistique de 36 718 m² située à Fos-sur-Mer (13)

P3 Logistic Park vient d’acquerir, auprès de la société FPGL (Faubourg Promotion et Group Life), un bâtiment classe A à Fos-sur-Mer (13) avec l’appui d’EOL et Entrepôt XXL France. Situé dans le parc “Euro Méditerranée” et construit en 2020, il est constitué d’un entrepôt d’une superficie de 36 718 m², divisé en 6 cellules, et de 896 m² de bureaux, sur un terrain d‘une surface totale de 78 483 m². Certifié Breeam Good, il dispose, en toiture d’une centrale photovoltaïque, et d’ombrières sur le parking, pour une production d’énergie revendue au réseau EDF. Actuellement, le site est occupé intégralement par Adeo et exploité par la société Geodis.

M&G Real Estate achète un ensemble immobilier de 150 logements à Clichy-la-Garenne (92)

M&G Real Estate a acquis, pour le compte son Fonds core pan-européen M&G European Property Fund dont l’encours s’élève à 4,2 milliards d’euros, un ensemble de logements dans un programme immobilier en état futur d’achèvement pour 85,3 M€. La livraison de ce programme composé d’appartements familiaux haut de gamme, développé en co-promotion par Cogedim (groupe Altarea), Novaxia et Serpi, est prévue fin 2023. L’opération Boréales, conçue par les agences d’architectures Wilmotte & Associés et IKA Architectes et en collaboration avec le paysagiste MUGO, comprendra 150 appartements (sur les 306 prévus au sein de la Résidence) dans quatre bâtiments distincts naturellement imaginés dans un esprit de développement durable. Dans cette transaction, M&G Real Estate était accompagné par l’étude Flusin (Cécile Miralles), Ashurst (David Noblinski) et Arcadis pour la partie technique. De leurs côtés, Cogedim, Novaxia et Serpi étaient conseillés par Adrien Cornée de l’étude C&C Notaires ainsi que Florence Sémelin de JLL.

Sogenial Immobilier acquiert un immeuble mixte de 1 000 m² à Carvin (62)

Sogenial Immobilier a acquis, pour la SCPI “Coeur de Régions” un immeuble mixte de 1 000 m² situé au 44 rue Elie Cartan à Carvin (62). Le site est occupé par Transport Navaux et Transport de Savoie (TS Nord), spécialistes en logistique de transport de matériels (location de camions, affrètement…) dans le cadre de baux commerciaux d’une durée ferme de 6 ans. Cette opération a été réalisée avec l’accompagnement de Me Sandrine Karnik de l’Etude Delrez Graux Jacques Karnik et de Me Maxime Cappelaere de l’office notarial Cappelaere - Notaires.

CDC Investissement Immobilier accueille la SNCF sur l’immeuble “Evidence” à Saint-Ouen (93)

"Evidence", ensemble immobilier tertiaire situé au cœur de l’écoquartier des Docks de Saint-Ouen (93) et acquis par CDC Investissement Immobilier (pour le compte de la Caisse des Dépôts à 50 % et d’Amundi Immobilier à 50 %) auprès de Nexity fin 2017, accueillera une filiale de la SNCF. La SNCF, représentée par SNCF Immobilier, prend à bail 7 200 m² au sein du lot “N8B” (20 000 m²) déjà livré et occupé par Artelia sur 10 500 m². Cette implantation s’inscrit dans les orientations du Schéma Directeur Tertiaire Ile de France du Groupe SNCF et contribue à la création de pôles d’équilibre tertiaires sur le territoire francilien. Situé au 16 rue Simone Veil et au 13 rue de l’Hippodrome, l'immeuble proposera une surface utile de 35 600 m² répartis sur deux bâtiments, dessinés autour d’un jardin paysager au cœur de l’îlot central d’une surface de 1 400 m². Le 2ème lot « N8A » de 15 000 m² devrait être livré à l’été 2021. CDC Investissement Immobilier était conseillé par BG2V et BNP Paribas Real Estate Transaction France pour cette signature. L’ensemble Evidence a été conçu par DGM (architecte).

Gecina commercialise plus de 6 500 m² à La Défense et à Boulogne-Billancourt

Gecina a signé un bail portant sur une surface de 2 500 m² au sein de l’immeuble “Carré Michelet” à La Défense. Le nouveau bail d’une durée ferme de 6 ans prendra effet à compter du 1er septembre 2021. Le locataire, un grand groupe industriel spécialisé dans la peinture décorative, y installera son siège social. Avec les sociétés MSD, Novo Nordisk, Wano PC et CGI déjà locataires, ce nouveau bail porte ainsi à plus de 90 % le taux de commercialisation de cet actif. Par ailleurs, l’immeuble Anthos à Boulogne-Billancourt accueillera à partir du 1er juillet 2021 un grand groupe pharmaceutique français. Ce nouveau bail porte sur une durée ferme de 9 ans. Livré dans quelques semaines, l’actif offrira 9 400 m² entièrement rénovés répartis sur 9 étages et 240 m² de terrasses accessibles ainsi qu’une offre variée d'espaces de restauration en lumière naturelle.

Le Studio By Amélie prend a bail un local commercial à Paris 6

Le Studio By Amélie installe son deuxième institut de beauté, spécialisé dans le maquillage permanent, au 19 rue Grégoire de Tours à Paris 6. Anciennement occupés par l’enseigne de prêt à porter masculin Pini Parma, les locaux, d’une surface de 153 m2, affichent un loyer annuel HT HC de 90 000 € (soit 588 €/m2/an). Cette transaction a été réalisée par le département Commerce de Consult’im qui était conseil des deux parties.

Eiffage Immobilier lance les travaux de 3 bâtiments au sein du Pôle Yvon Morandat de Gardanne (13)

Hervé Granier, Maire de Gardanne et Président de la SEMAG, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France et Richard Curnier, Directeur régional de la Banque des Territoires, ont inauguré le lancement des travaux d’un pôle d’entreprises et de services au Pôle Yvon Morandat de Gardanne (13), en présence de Bruno Cassette, sous-préfet de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, Gérard Bramoullé, Premier Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires et Luc Bouvet, Directeur régional Eiffage Construction. La reconversion des 14 ha du Puits Yvon Morandat en Pôle économique, énergétique et culturel, premier parc d’activité écoquartier de France, portée par la SEMAG pour le compte de la Ville de Gardanne et de la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le soutien de la Région Sud, se poursuit. Ce lancement marque le commencement de la construction de trois nouveaux bâtiments pour une superficie totale de 6 000 m² attribuée à Eiffage Immobilier, avec une livraison prévue pour fin 2022.

Erilia signe avec la Banque des Territoires une convention à hauteur de 500 M€

Erilia, acteur du logement social à compétence nationale dont le siège social est situé à Marseille, s’implique avec la Banque des Territoires dans le plan de relance national faisant du logement social un axe central au bénéfice de territoires plus inclusifs. Frédéric Lavergne, Directeur général d’Erilia et Olivier Sichel, Directeur de la Banque des Territoires ont signé une convention de partenariat destinée à mobiliser 500 M€ de prêts sur une durée de 2 ans pour la construction de 3 700 nouveaux logements, la réhabilitation de 5 282 logements et la démolition de 233 logements. Cette convention s’inscrit dans le plan de développement à moyen terme d’Erilia qui se positionne comme un acteur dynamique de la production de logements sociaux en France, en utilisant toutes les possibilités offertes (PLAI, PLUS, PLS) et en diversifiant son offre (logements spécifiques, logements intermédiaires…). Elle poursuit en parallèle ses projets de renouvellement urbain, de requalification du patrimoine existant, et d’optimisation de la performance énergétique de son parc immobilier tout en maintenant l’entretien soutenu de l’ensemble de son patrimoine.

Francis Castagné rejoint GCC en tant que Directeur de GCC IDF 2

GCC vient de nommer Francis Castagné au poste de Directeur de GCC IDF2. Francis Castagné prend la tête d’une agence d’ouvrages fonctionnels qui gère de nombreux chantiers emblématiques en cours (Arboretum de Nanterre, Hôtel Citizen M à Paris 8) ou déjà réalisé tels que l’extension du centre commercial de Vélizy 2, l’École Centrale Supélec ou le siège social de Nestlé situé à Issy Les Moulineaux. L’agence GCC IDF2 est l’une des plus grosses agences du Pôle Construction. Elle compte 140 collaborateurs. Francis Castagné sera rattaché à Eric Delineau, Directeur Régional des Ouvrages Fonctionnels. Il succède à Guillaume Girault qui devient directeur régional Centre-Val de Loire. Diplômé de l’École du Bâtiment et des Travaux Publics de Vincennes et détenteur d’une licence Management et Gestion d’Entreprises BTP, Francis Castagné a commencé sa carrière en 1987 chez SCREG EPI où il occupe le poste de conducteur de travaux. En 1990, il prend la fonction de Responsable d'opérations en Entreprise Générale Marchés Privés et Publics chez SCREG Bâtiment puis intègre la société Ballestrero au poste de Responsable de Production en Entreprise Générale. En 2000, il rejoint Bouygues Bâtiment IDF où il occupe successivement les fonctions de Directeur de projets - Immobilier Entreprise puis de Directeur Travaux à partir de 2008.

Alban Castres