La veille urbaine du 6 mai 2021

6e Sens Entreprises acquiert un ensemble immobilier de 18 000 m² à Lyon 9

6e Sens Entreprises, filiale du groupe 6ème Sens Immobilier, a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans le 9ème arrondissement de Lyon, quartier Gorge de Loup. Il est composé de 7 bâtiments à usage mixte (logements, bureaux, activité et stationnements). L'acquéreur était conseillé par l'Etude Ginon & Associés et la transaction a été réalisée par Sorovim.

Pictet Alternative Advisors et Immobel acquièrent un immeuble de bureaux au 73 rue de Richelieu à Paris 2

Pictet Alternative Advisors et Immobel ont acquis un immeuble de bureaux d’environ 4 500 m² dans le quartier Paris-Opéra, dans le cadre d’une transaction de gré à gré. Situé 73 rue de Richelieu dans le 2e arrondissement, le bâtiment est actuellement inoccupé. Le départ du précédent locataire en 2020, a offert une excellente opportunité de réaménagement au sein de l’un des emplacements les plus recherchés de Paris. Pictet et Immobel ont l’intention d’y réaliser un immeuble de bureaux haut de gamme, répondant à de nombreuses normes RSE. L’immeuble comprend sept étages ainsi qu’un parking souterrain de 100 places sur plusieurs niveaux. Au terme du réaménagement, le bâtiment pourra être utilisé par un ou plusieurs locataires.

Allianz Real Estate sélectionne Ogic pour la rénovation de 4 200 m² de bureaux au 7 avenue Georges V à Paris 8

Ogic a signé un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec Allianz Real Estate pour la réhabilitation de leur immeuble de bureaux d’une superficie de 4.174 m² SDP situé au 7 avenue George V à Paris 8eme. Pour réaliser la rénovation de cet immeuble de bureaux datant de 1895 et lui apporter à la fois des prestations remarquables, innovantes et performantes en ligne avec ses objectifs de neutralité carbone et de digitalisation, Allianz Real Estate a lancé une consultation auprès de plusieurs promoteurs en 2019. Conçu avec ARTQAD architectes, le projet allie le savoir-faire historique d’OGIC sur la restructuration de bâtiments, une haute exigence environnementale ainsi que des innovations de pointe comme son système Smart Building, doté d’une maquette numérique permettant des fonctionnalités optimales (aide à l’exploitation, optimisation des systèmes énergétiques, interface utilisateur, gestion de services…). Ce bâtiment offre de par son architecture et configuration un écrin fonctionnel et exclusif et bénéficie d’une localisation exceptionnelle dans le quartier emblématique des Champs-Élysées. Des atouts indispensables à l’appréciation des entreprises. Dans un style post-haussmannien, la façade en pierre de taille, la cour pavée et la qualité des prestations (pierre, parquets, moulures) font de ce bâtiment construit sous la 3e République une référence de l’architecture parisienne. Etyo a été sélectionné en qualité d’AMO.

Dumez Ile-de-France et Dalkia Smart Building débutent la rénovation de l’ESPCI Paris - PSL

Edifiée en 1882 au cœur du 5ème arrondissement de Paris, l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris - PSL) a confié à Dumez Ile-de-France, filiale de Vinci Construction France, et Dalkia Smart Building sa rénovation. Ce chantier, l’un des plus grands de la Ville de Paris, a accueilli cette semaine sa première grue qui permettra d’entamer la construction d’un bâtiment alliant performance énergétique et innovation numérique. Conçus par l’architecte Anne Demians selon les besoins des chercheurs et des élèves ingénieurs, les nouveaux locaux seront ultra-modernes, évolutifs, adaptés à la recherche et à l’enseignement. La structure du projet de rénovation prend en compte un ensemble de paramètres urbains, historiques et fonctionnels spécifiques à l’ESPCI Paris - PSL. La façade Art Déco des rues Pierre Brossolette et Rataud sera ainsi conservée. Avec la construction d’un bâtiment cœur, ce sont de nouveaux espaces d’une surface de 19 000 m² répartis sur 8 niveaux qui seront dédiés à la recherche sur le futur campus. Le chantier de l’ESPCI s’organise en plusieurs phases, avec une première phase de 28 mois correspondant à la réalisation du Bâtiment Cœur (bâtiment neuf) tout en maintenant le fonctionnement de l’école, suivie d’une phase transitoire de trois mois pour déménagement et mise en service du Bâtiment Cœur. Une seconde phase de travaux, d’une durée de 27 mois, sera consacrée à la réhabilitation du Bâtiment Couronne. Au total, la durée des travaux s’étendra sur 58 mois. Dumez Ile-de-France réalise le gros-œuvre, hors façade architecturale et Botte Fondations, également filiale de Vinci Construction France, est intervenu sur les fondations du nouveau bâtiment.

Advenis Résidences annonce l’ouverture d'une résidence étudiante dans les Yvelines (78) et la nomination d'Alexandre Richet comme Directeur d'Exploitation

Advenis Résidences, spécialisée dans la gestion de résidences étudiantes, étend son maillage national et a inauguré sa dernière réalisation à Houilles dans les Yvelines (78). Située au 3 rue Robespierre, la résidence se compose de 85 logements étudiants ou de courte durée, dont 79 studios et 6 deux-pièces, entièrement meublés et prêts à être habités. Résidence de dernière génération basse consommation construite avec des matériaux de qualité, elle propose des espaces fonctionnels et des services para hôteliers pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions : internet à très haut débit, système de vidéosurveillance, laverie connectée, salle de coworking, cafétaria, distributeur de boissons, stationnement vélo et parking. "Houilles Gares" bénéficie d’une localisation idéale pour les déplacements en Ile-de-France puisqu’elle est située à 2 pas des transports en commun RER et bus, avec des liaisons directes vers Paris, La Défense, les pôles universitaires de Nanterre, Cergy ou Paris. En outre, l’offre en commerces et services à proximité est très importante et diversifiée. Pour soutenir cette ambition, Alexandre Richet a été nommé Directeur d’Exploitation d’Advenis Résidences. Alexandre Richet fait partie du Groupe Advenis depuis plus de 31 ans. Auparavant, il était responsable de l’animation commerciale chez Ageas. Chez Advenis, Alexandre a notamment occupé le poste de Directeur des Achats & Frais Généraux et s’est chargé du suivi de tout le parc immobilier du groupe.

Covivio dévoile son Care Program

Covivio a initié dès le printemps 2020 son “Care Program” pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être de ses clients. Communication renforcée, adaptation des systèmes d’accueil, des services, des circulations… des mesures déployées et certifiées avec l’appui de partenaires experts. Le bien-être et la sécurité de ses clients est au cœur des préoccupations de Covivio. Ainsi, dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, le groupe a mis en place, au sein de ses immeubles, des procédures et protocoles très stricts et conformes aux recommandations gouvernementales. Pour aller plus loin, Covivio a fait appel à des organismes extérieurs, spécialisés et reconnus, pour auditer, valider et certifier ces dispositifs. Ces actions ont permis aux immeubles Covivio et aux espaces Wellio d’accueillir les clients et leurs équipes qui le souhaitaient, et/ou devant continuer à se rendre sur leur lieu de travail.

WeMaintain remporte un contrat de trois ans pour l’ensemble des immeubles de Workspace London

Plus de six mois après son implantation à Londres, la Proptech française WeMaintain signe un contrat de trois ans avec Workspace London, l’un des leaders londoniens de la location de bureaux. WeMaintain répond aux nouvelles attentes du marché immobilier en proposant à ses clients - propriétaires, gestionnaires, et exploitants d'actifs - une solution combinant le savoir-faire de techniciens expérimentés et les capacités d’agilité et de prédictivité de sa technologie. En vertu de ce contrat, WeMaintain est en charge de la maintenance des 156 ascenseurs des 56 espaces de coworking de Workspace London depuis le 1er avril dernier. En outre, la technologie IoT conçue par WeMaintain sera déployée sur l’ensemble de ces équipements. Cela permettra au groupe Workspace de bénéficier d’informations en temps réel sur l'état opérationnel de ses équipements et d’un ensemble de données uniques pour une connaissance approfondie de l’utilisation de ses actifs. Implantée à Londres depuis le mois de septembre 2020, WeMaintain a déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs locaux et internationaux, et renforce encore sa présence avec ce nouveau contrat.

Le MIPIM revient à Cannes du 7 au 8 septembre 2021

Le MIPIM September Edition se tiendra à Cannes les 7 et 8 septembre 2021. C’est un événement unique qui permettra à la communauté de l’immobilier et de la ville de se retrouver pour la première fois cette année après de longs mois de restrictions. Cet événement de deux jours proposera un espace d’exposition, des conférences de haut niveau et de très nombreuses opportunités de networking.

