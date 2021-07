La veille urbaine du 6 juillet 2021

CDC Habitat acquiert en VEFA un EHPAD et une résidence adaptée aux seniors autonomes à Dijon (21)

CDC Habitat, opérateur global de l’habitat d’intérêt public, a acquis en VEFA un EHPAD de 165 lits et une résidence adaptée aux seniors autonomes comprenant 15 logements, à l’emplacement des anciennes usines Terrot à Dijon. La construction a débuté le 20 mai et devrait s’achever au premier semestre 2024, représentant un investissement total de plus de 27 millions d’euros. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération globale de reconversion urbaine des anciennes usines Terrot, conforte la volonté de CDC Habitat de renforcer son offre à destination des personnes âgées grâce à un parcours résidentiel adapté à chacune des étapes de vie. Bien que distinctes, la construction de l’EHPAD et celle de la résidence s’inscrivent dans le cadre d’un seul même projet ayant pour but de renforcer l’offre de logements de CDC Habitat à destination des personnes âgées à Dijon. Et plus précisément, d’être à même de proposer un accompagnement tenant compte de la situation de chacune de ces personnes, qu’elles soient dépendantes ou non.

Norma Capital acquiert un local commercial de plus de 3 300 m² à Roncq (59)

Norma Capital annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’un local commercial de plus de 3 300 m² situé à proximité de la zone d’activité commerciale “Promenade de Flandre”, premier centre commercial transfrontalier, entre Lille et la Belgique, facilement accessible par l’autoroute A22. La totalité de la surface est occupée par la firme britannique spécialisée dans le bazar discount, B&M, implantée en France depuis le rachat de l’enseigne française, Babou, en 2018. “Cette acquisition montre une nouvelle fois la volonté de Norma Capital d’investir dans les grandes métropoles régionales pour poursuivre la stratégie de diversification de notre SCPI Vendôme Régions sur l’ensemble du territoire national. Cet actif permettra, à moyen terme, de développer une surface commerciale complémentaire dans l’intérêt de la valorisation sur le long terme du patrimoine de notre SCPI”, déclare Faïz Hebbadj, Président de Norma Capital.

Roche Dubar & Associés acquiert des locaux d’activité à Raillencourt-Sainte-Olle (59)

La SCI Actipole-Invest, filiale de “Foncière Entreprises 11” de Roche Dubar Investissements, a acquis, auprès du promoteur BECI, un immeuble de locaux d’activité multilocataires de 1.557 m² situé à Raillencourt-Sainte-Olle (Cambrai) au sein de la zone d’activité Actipole. Les locaux d’activités sont entièrement loués (multilocataires). L’étude Arsenal Notaires (Lille) a conseillé l’acheteur et l’étude de Maître Seguin (Dunkerque) a conseillé le vendeur. Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de Arrow Lille, conseil du vendeur et de l’acquéreur.

Cogedim et COFFIM annoncent la livraison de la résidence “Côté Seine” à Suresnes (92)

Cogedim et COFFIM ont annoncé la livraison d’un ensemble immobilier de 15 927 m² composé de logements en accession, d’une résidence étudiante, d’une résidence tourisme d’affaires et de commerces. Située dans le centre de Suresnes, aux 4 rue Salomon de Rothschild, 8 rue Edouard Nieuport, et 9-13 rue Benoit Malon, la résidence “Côté Seine” bénéficie d’une localisation privilégiée. L’ensemble comprend 220 logements étudiants, 107 logements collectifs, 109 chambres en résidence tourisme d’affaires et 3 commerces. Par ce projet, l’objectif est de répondre au plus près aux attentes, en constante évolution, des populations en matière de logement et de cadre de vie. Du design intérieur à l’espace paysager, tout a été pensé pour assurer le confort des futurs occupants, qui pourront notamment profiter de 1000 m² de surface plantée de 2000 arbustes et d’une quarantaine d’arbres. C’est au cabinet d’architecture François de Alexandris et à l’agence de paysagistes Comptoir des projets que COGEDIM et COFFIM ont confié la réalisation de "Côté Seine". L’écriture architecturale de cet ensemble s’inspire directement du style Art Deco, s’insérant harmonieusement dans le paysage urbain de ce quartier résidentiel des bords de Seine, au charme si particulier. Située dans l’une des plus anciennes localités des Hauts-de-Seine, la résidence s’intègre dans une commune dynamique et innovante qui cumule tous les atouts : la proximité du centre-ville, de transports, de commerces, d’équipements publics et d’espaces verts, tout près du bois de Boulogne et des bords de Seine, auxquels elle doit son nom.

Ardian annonce la signature d’un BEFA avec le cabinet Allen & Overy pour l’intégralité des bureaux de l’ensemble “Renaissance”

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a fait l’acquisition de cet ensemble historique en mai 2018 afin de le restructurer. Idéalement situé au cœur du Triangle d’Or parisien, l’ensemble immobilier, ancien siège d’Europe 1 situé au 32 rue François 1er, est en cours de restructuration et comptera à terme environ 6 900 m² de bureaux et 2 300 m² de commerces. L’ensemble, composé d’hôtels particuliers sur la rue François 1er, est connecté à un immeuble neuf de six étages. Le projet imaginé par le cabinet d’architecture CALQ et le décorateur Tristan Auer a pour ambition d’allier architecture patrimoniale et modernité tout en ciblant des labels environnementaux exigeants. L’immeuble sera organisé autour de nombreux jardins, patios et terrasses végétalisées. La fin des travaux est prévue pour fin 2021. En choisissant cet ensemble de bureaux pour son futur bureau parisien pour les 12 prochaines années, le cabinet d’avocats d’affaires international Allen & Overy, membre du "Magic Circle" entend offrir à tous ses collaborateurs un environnement de travail résolument moderne, permettant, grâce à des aménagements adaptés, une forte collaboration entre les équipes et une expérience clients exceptionnelle.

Consult’im installe Eurospace au 22 rue du Quatre-Septembre, Paris 2

L’association professionnelle de l’industrie spatiale européenne prend à bail une surface de 128 m² de bureaux en très bon état, dans le cadre d’un bail 3-6-9 ans, au 22 rue du 4 septembre à Paris 2. Le montant du loyer s’élève à 480 €/m²/an HT HC. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui était conseil des deux parties.

Le pôle immobilier du Groupe Primonial signe un partenariat stratégique sur l’hôtellerie avec Dominique Ozanne

Le pôle immobilier du groupe Primonial annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique portant à la fois sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe Primonial et valorisés à environ 900 M€. Dans le cadre de sa stratégie de diversification de son allocation d’actifs, le pôle immobilier du groupe Primonial a de fortes ambitions de développement sur le segment de l'hôtellerie, ambitions que l’on peut comparer à l’investissement dans l’immobilier de la santé où le groupe Primonial a été pionnier et est aujourd’hui le 1er gérant d’actifs européen avec plus de 9 Mds € d’encours sous gestion. Pour réaliser ces ambitions, le groupe Primonial a choisi de s’entourer de partenaires disposant d’une expertise de premier plan sur la classe d'actifs hôtelière. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les investissements du groupe Primonial dans l'hôtellerie se feront via la société spécialisée HOVA Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne en tant que Président et Gaël Le Lay comme Directeur Général Adjoint. Dominique Ozanne, qui dispose de plus de 18 ans d’expérience dans le secteur hôtelier, était précédemment Directeur Général de Covivio Hotels. Il a structuré, dirigé et développé cette société cotée, devenue leader de l’investissement hôtelier en Europe. Gaël Le Lay était quant à lui Directeur Général Adjoint de Covivio Hôtels depuis 2013 après avoir contribué à lancer l’activité d’investissement en hôtellerie chez AXA Real Estate et avoir passé 11 ans au sein du Groupe Accor. A eux deux, Dominique Ozanne et Gaël Le Lay ont réalisé plus de 13 milliards d’euros d’acquisitions d’hôtels.

