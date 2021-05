La veille urbaine du 6 avril 2021

Novaxia Investissement acquiert un immeuble de bureaux au cœur du QCA parisien pour le recycler en logements

Novaxia Investissement a fait l’acquisition, via son fonds Recovery, de l’ancien siège d’une enseigne de luxe. Cet immeuble de bureaux indépendant de 6 étages et d’une superficie de 2 100 m² est situé au début du Boulevard Malesherbes. Ce projet est l’incarnation d’un mouvement profond : la décote des bureaux liée favorise la transformation en logements. Novaxia Investissement a signé la promesse d’achat avec une décote de 20 % sur le prix de l’acquisition. Entreprise à mission et pionnier de l’urbanisme transitoire, pour développer la mise à disposition gratuite des biens vacants à des acteurs associatifs, solidaires et culturels, Novaxia Investissement a fait le choix d’accueillir en occupation temporaire dans cet immeuble un atelier d’une vingtaine d’artistes dans l’attente des travaux.

Spirit REIM Services investit dans un ensemble d’activités de 7 300 m² en région PACA

Spirit REIM Services vient d’acquérir un ensemble immobilier d’activités, auprès d’une foncière privée, pour le compte de la Compagnie Financière Savoy. Cet actif est situé sur le pôle des Milles, zone d’implantation majeure de la région PACA du fait de sa position stratégique entre Aix-en-Provence et Marseille. L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments développant une surface locative de 7 300 m², loués en totalité à quatre locataires de qualité. Dans cette transaction, CBRE a conseillé le vendeur et l’acquéreur. Spirit REIM Services a été accompagné par l’étude Lexfair. Le financement en crédit-bail a été mis en place par les équipes de Genefim (Société Générale).

Alderan annonce le développement d’un clef-en mains locatif de 6 000 m² de bureaux à Neuville-sur-Oise (95)

Alderan a annoncé le développement d’un clef-en-mains locatif de 6 000 m² de bureaux pour le compte de l’OPPCI Organa IV. Cet actif est situé au pied de la gare de RER A Neuville-Université, dans l’agglomération de Cergy-Pontoise. L’immeuble est entièrement loué à Ineo Systrans (groupe ENGIE), leader des solutions intelligentes de transport urbain dans le monde, dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes. La livraison est prévue au premier trimestre 2022. GEFEC, qui est à l’origine de ce dossier, assure la construction de ce bâtiment à faible impact environnemental, certifié BREEAM Good et labellisé E+C- niveau E2C1. Ce label induit Energie positive et réduction de carbone.

Le Groupe Axtom va réaliser un village d’artisans sur les communes de Roubaix et Wattrelos (59)

Après une consultation d’opérateurs, le Groupe Axtom s’est vu attribuer la réalisation d’un village d’artisans au sein de l’opération d’aménagement et de développement économique de La Lainière, pilotée par Ville Renouvelée sur les communes de Roubaix et Wattrelos. Composé de 3 bâtiments pour un total de 29 espaces flexibles, le projet de 5 757 m² (sur une superficie totale de 10 337 m²) vise des critères de qualité environnementale équivalents au label E+C- et privilégie une architecture simple et fonctionnelle.

Eiffage Immobilier livre plus de 200 logements sociaux et étudiants à Houilles (78)

Jérémie Almosni devient directeur régional de l’Ademe Île-de-France

Auparavant chef du Service Transports et Mobilité de l’Ademe depuis 2018, Jérémie Almosni rejoint l’Ademe Île-de-France en qualité de directeur régional. Il remplace Michel Gioria, qui devient délégué général de France Énergie Éolienne. Jérémie Almosni débute sa carrière en 2009. À Toronto pour ENBRIDGE, il est chargé de réaliser des études sur les techniques d’exploitations et de travaux sur les réseaux de distribution du gaz naturel et développement de l’injection de biométhane pour le compte de GDF SUEZ (aujourd’hui ENGIE). La même année, il rejoint GRDF en tant que chef d’agence réseau de distribution sur l’ouest francilien où il encadre une équipe de techniciens sur les activités d’exploitation et de gestion du réseau. Il a également participé à la politique HSE du groupe et à l’éthique dans le recrutement lors de cette période. Il devient en 2014, toujours au sein de GRDF, chef du pôle à la direction de la stratégie, avec pour responsabilité l’activité de développement de la filière biométhane et Gaz Naturel véhicule auprès des pouvoirs publics et décideurs économiques. En 2018, il rejoint l’Ademe en tant que spécialiste des sujets relatifs à la transition énergétique et à la mobilité.

Evolis renforce son offre de services en ouvrant un Pôle 100 % dédié à la “Grande Activité - Logistique”

Evolis affiche aujourd’hui ses ambitions en développant un Pôle 100 % dédié aux locaux dits de Grandes Activités ainsi qu’aux Entrepôts Logistiques, de plus de 5 000 m² en Île-de-France. Rachid Aliouche, fort de ses 15 ans d’expérience principalement au sein de BNP Paribas Real Estate et JLL, et plus spécifiquement dans le secteur de l’Activité et de la Logistique, sera à la tête de ce nouveau Pôle.

