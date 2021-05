La veille urbaine du 5 mai 2021

Sogeprom lance les travaux de la tour “Alta” au Havre (76)

Sogeprom, filiale de promotion immobilière de Société Générale, annonce le lancement des travaux de la tour “Alta” dans l’hyper centre-ville du Havre, rue Richelieu. Ce projet mixte emblématique, à l’architecture “twistée”, proposera aux futurs résidents une vue d’exception sur la ville, la mer et les bassins. “Alta”, projet mixte inédit au Havre, se distingue par son architecture : une tour vrillée de 17 étages en béton architectonique imaginée par Hamonic + Masson & Associés. Le programme se compose de 69 logements (du studio à l’appartement de 4 chambres) et d’une crèche de 68 berceaux en rez-de-chaussée. Les appartements bénéficieront de balcon ou terrasse aux garde-corps vitrés, de caves et d’un parking disponible en sous-sol. Résolument connecté, chaque logement sera équipé pour permettre à distance, depuis son smartphone, le réglage du thermostat, de l’éclairage et des occultations. Les installations du chantier ont débuté fin mars 2021 avec la mise en place des palissades et des cantonnements. Les pieux des fondations sont en cours de réalisation jusqu’au mois de juillet ; la grue quant à elle sera installée cet été. L’entreprise Legendre Construction, en association avec Cogelec et Delamotte, assurera la réalisation de l’ensemble des travaux, pour une livraison prévue au quatrième trimestre 2023.

À Sartrouville (78), GCC et Ossabois réalisent 2 bâtiments de logements en site occupé

Lancé en mars 2021, le chantier de rénovation du foyer Saint-Exupéry à Sartrouville pour le bailleur social Adoma présente une contrainte forte. En effet, les travaux ont lieu dans un site qui reste occupé. Il est donc indispensable que les nuisances soient réduites au minimum. Pour cela, le chantier est réalisé en plusieurs étapes et comprend la mise en place de modules en bois réalisés par la société Ossabois, partenaire de GCC sur ce projet. Le chantier de la résidence SaintExupéry actuellement en cours prévoit la réalisation de deux bâtiments en R+3 dessinés par l’agence ITAR Architecture pour un total de 283 logements. Ils viennent en remplacement de deux anciens bâtiments qui seront l’un et l’autre démolis. Ce chantier présente la particularité de se dérouler sur un site restant occupé. Une contrainte forte car cela implique une intervention rapide mais aussi la plus silencieuse possible pour ne pas perturber les habitants. Les premiers mois de l’année 2021 ont été consacrés à la réalisation des éléments de fondation en béton par GCC en vue d’accueillir les 118 modules en bois construits hors-site par Ossabois pour le premier bâtiment. La fin de cette première étape est prévue pour début 2022 avant l’étape de désamiantage et de démolition des anciens bâtiments et le début de la phase 2 des travaux.

Mediakind France s’installe dans l’ensemble Immobilier neuf “Berkeley & Stanford” à Cesson-Sévigné (35)

Mediakind France (ex-Ericsson Media) s’installe avenue Bellefontaine dans l’ensemble immobilier de haut standing “Berkeley & Stanford”, une réalisation du Groupe Lamotte livrée au premier trimestre 2021. Bénéficiant d’un emplacement prémium, au pied de la station de métro Atalante et d’une belle visibilité, l’entreprise sera installée à proximité de l’éco-quartier ViaSilva, territoire comptant d’ores et déjà des entreprises de référence dans les secteurs des NTIC, du numérique et de la cybersécurité. Les équipes profiteront de nombreux services à proximité : points de restauration, centre commercial “Les Longs Champs”… Mediakind prend donc à bail un nouvel espace de bureaux avec terrasse privative. Les équipes s’installeront officiellement à compter du deuxième trimestre 2021. Elles bénéficieront, entre autres, au sein de cet immeuble d’un espace partagé au 4ème étage du Berkeley avec terrasses accessibles à l’ensemble des occupants. Tourny Meyer a été conseil des deux parties, la vente en blanc ayant été signée 2 ans plus tôt par l’intermédiaire de Tourny Meyer auprès de la foncière Keys Reim.

Consult’im installe la maison Mériguet-Carrère au 48 rue Saint-Placide à Paris 6

Créé en 1962, l’atelier Mériguet-Carrère, spécialisé dans la restauration des lieux d’exception (Château de Versailles, Opéra Garnier, Hôtel Lambert, Hôtel de Crillon…) a pris à bail un local commercial de 143 m² situé au 48 rue Saint-Placide, Paris 6. L’atelier s’est engagé auprès d’un bailleur privé dans le cadre d’un bail 3-6-9 ans, pour un loyer annuel de 72 000 € HT HC. Cette transaction a été réalisée par le département Commerce de Consult’im qui était conseil des deux parties.

Nouvelle ligne de production pour Lydall Performance Materials à Saint-Rivalain (56)

À Saint-Rivalain (Morbihan), GTM Ouest, filiale de Vinci Construction France, a livré à Lydall Performance Materials un bâtiment industriel pour la production de matériaux filtrants destinés aux masques de protection contre la Covid-19. Cette nouvelle unité de production permettra de répondre à la demande des fabricants français et européens de dispositifs de protections respiratoires qui ont spécifiquement besoin des médias fitrants - meltblown - pour les masques FFP2/FFP3, et les masques chirurgicaux. Pour répondre à l’urgence sanitaire, GTM Ouest a mobilisé les ressources de 19 compagnons, afin de livrer cette nouvelle ligne de production dans un temps record. Les équipes ont ainsi réalisé, en six mois de travaux seulement, la démolition et la reconstruction d’un bâtiment d’environ 750 m² en tout corps d’état hors process. Ce projet de conception-réalisation a nécessité, lors de la phase de démolition, l’intervention de techniciens spécialisés pour les travaux de désamiantage et pour le sciage de la charpente plombée. Durant la phase de reconstruction, les équipes de GTM Ouest ont réalisé une dalle portée soutenue par des longrines de fondations et mis en œuvre une structure en charpente métallique (70 tonnes), avec un bardage double peau. GTM Ouest s’est appuyé sur les compétences de Sanitherm et d’Actemium, filiales de VINCI Energies pour le remplacement du poste de livraison électrique, l’installation électrique du nouveau bâtiment et la fourniture de la Centrale de Traitement d’Air (CTA) et du groupe froid. La mise en service de la nouvelle ligne de production est prévue pour juin 2021.

La plus grande plateforme colis de France est entrée en production

La plateforme colis (PFC) Île-de-France Sud, basée à Montereau-sur-le-Jard (77), vient d'entrer en production. Poste Immo a suivi la conception et la construction de cette plateforme, la plus grande du réseau Colissimo. D'une superficie de 26 000 m² sur un terrain de 10 hectares, la plateforme colis Île-de -France Sud atteindra dans les mois à venir une capacité de traitement record de 37 000 colis par heure. La Direction des projets de Poste Immo a été pilote sur ce projet, aux côtés du promoteur Elcimaï, en suivant sa conception et sa construction. La plateforme de Montereau-sur-le-Jard a un rôle essentiel dans l’optimisation de la gestion des flux puisqu’elle a la fonction de "hub", c’est-à-dire qu’elle regroupe les flux de plusieurs plateformes colis (PFC) avec son propre flux, à destination d’une même PFC. La plateforme colis Île-de -France Sud traitera les flux de 12 départements : les Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, l’Yonne, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines sud, l’Essonne, les Hauts-de-Seine sud et le Val-de-Marne. La PFC Î le-de-France Sud vise la certification ISO 14001, témoignage d'une véritable démarche environnementale. Son éclairage LED est économe en énergie et nécessite un minimum de maintenance, et l’éclairage naturel a été privilégié dans le hall de production. De plus, avec la fonction hub, les liaisons routières sont réduites pour certaines destinations. Enfin, les aménagements ont été pensés afin d'optimiser les conditions de travail, notamment grâce à la mise en place de dispositifs ergonomiques facilitant les opérations de chargement et de déchargement des colis.

L’Université Catholique de Lille s’installe au sein de l’immeuble “Wenov” situé sur le parc Euratechnologies à Lille (59)

L’Institut Catholique de Lille et L’Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC), établissements de l’Université Catholique de Lille, viennent de louer 7 500 m², au sein de l’immeuble "Wenov". L’ICL et l’ISTC y installeront leurs étudiants de masters à partir de la prochaine année universitaire. Ce campus, développé par Vinci Immobilier est la propriété de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), via ses filiales Société Foncière & Immobilière nord-Europe et la société de gestion d’actifs La Française. Totalisant 16 000 m², Wenov est implanté sur le parc d’Euratechnologies à Lille, l’un des cinq pôles d’excellence dédié aux technologies de l’information, de la communication et à la filière numérique. Dans cette transaction, BNP Paribas Real Estate à Lille était le conseil de l’offreur et des preneurs.

Check & Visit et Zelok s’associent pour simplifier le parcours de location des administrateurs de biens

Zelok, la plateforme multiservices qui digitalise la location immobilière pour les pros de l’immobilier et leurs clients, tisse un partenariat avec Check & Visit, le spécialiste de la digitalisation de l’état des lieux. L’objectif : offrir aux administrateurs de biens un service complet leur permettant de gagner un temps considérable dans la gestion des dossiers locataires, la signature des baux, la souscription d’une assurance loyer impayé en garantie totale et la réalisation des états des lieux. À l’heure où les confinements et les déconfinements se multiplient, les professionnels de l’immobilier ont dû se réinventer et s’adapter en embrassant l’indispensable virage numérique. Pour faire face à ces ralentissements d’activité suivis de pics d’accélération, les professionnels de la gestion doivent trouver des solutions pour optimiser et améliorer leur productivité. Première étape de la chaîne de la location, la collecte et l’analyse des dossiers, une tâche chronophage à faible valeur ajoutée. Grâce à Zelok les professionnels de l’immobilier peuvent collecter et organiser les relances automatiquement grâce à une plateforme en ligne. Celle-ci offre même l’analyse des dossiers, permettant un véritable gain de temps pour les gestionnaires qui l’utilisent. À la fin de cette chaîne se trouve l’entrée (ou la sortie) dans les lieux et donc l’état des lieux qui l’accompagne. Là encore, il s’agit d’une tâche chronophage qui peut rapidement devenir source de conflit, sans parler de la gestion des pics d’activités toujours délicate pour les professionnels. C’est à cela que répond Check & Visit, la première plateforme d’état des lieux certifié. Elle propose au professionnel un service d’externalisation du lundi 08:00 au dimanche 22:00, offrant ainsi plus de disponibilité et de réactivité aux locataires.

