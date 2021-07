La veille urbaine du 5 juillet 2021

Le ministère de la Ville et la Banque des Territoires annoncent 225 M€ supplémentaires pour le renouvellement urbain et le dynamisme économique des quartiers

A l’occasion d’un déplacement à Marseille, le Gouvernement, représenté par Nadia Hai, ministre chargée de la Ville, et la Banque des Territoires, représentée par Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, ont signé une convention d’objectifs pour accélérer encore le renouvellement urbain et soutenir le développement économique des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sur la période 2021/2023. Cetteconvention réaffirme l’engagement historique de la Banque des Territoires pour la politique de la ville qui s’inscrit au cœur de son action pour réduire les fractures territoriales. Dans le cadre de cette convention, la Banque des Territoires s’engage à mobiliser une enveloppe de 225 M€ de fonds propres, sur 3 ans dont 75 M€ pour accompagner la mise en œuvre des projets dans les quartiers (co-financement de l’ingénierie de projets urbains dans le cadre du NPNRU, de projets de développement économique, d’interventions sur de l’habitat privé et subventionnement de l’ANRU) et 150 M€ pour investir dans des projets de développement économique des quartiers. Alors que les habitants des quartiers ont été très durement touchés par la crise sanitaire, les investissements de relance économique vont permettre de renforcer encore la mobilisation pour l’insertion, l’emploi et développement économique.

Primonial REIM acquiert deux ensembles de bureaux pour la SCPI Primopierre

Primonial REIM a acquis, pour la SCPI Primopierre, deux ensembles immobiliers à usage de bureaux. Le “288 Duguesclin” est situé à Lyon (69) à proximité immédiate du secteur tertiaire de la Part-Dieu et bénéficie d'une excellente desserte en transport en commun. Il totalise environ 13 000 m² et est loué à plusieurs grands utilisateurs. “Hélios” est situé dans la métropole lilloise, à Villeneuve-d’Ascq (59) et a été livré en 2019. Il totalise environ 9 200 m² et est entièrement loué à un unique locataire dans le cadre d’un bail sécurisé jusqu’en 2028.

PGIM Real Estate finalise la commercialisation de "M Campus" à Meudon (92)

PGIM Real Estate annonce avoir finalisé la commercialisation locative de l’ensemble immobilier “M Campus” avec la signature au cours des 15 derniers mois de baux long terme représentant plus de 38 000 m² dont près de 17 000 m² depuis le début de l’année. Deux nouvelles sociétés françaises d’envergure internationale, Capgemini et Vallourec, rejoignent les sociétés HP Inc. et Thales sur le campus. Acquis par PGIM Real Estate en 2018 dans le cadre de sa stratégie européenne value add et lourdement rénové depuis, “M Campus” est un ensemble de bureaux de 45 000 m² composé de 5 bâtiments conçus par le cabinet d’architectes Pei Cobb Freed and Partners. Trois bâtiments d’une surface excédant 21 000 m² ont été entièrement loués par Thales en 2020 et cédés depuis à Primonial. Les deux bâtiments objets des récentes locations développent une surface totale de 24 000 m² environ et bénéficient d’une architecture de très grande qualité, de larges plateaux efficaces, de vues exceptionnelles sur la Seine, de jardins et terrasses végétalisées ainsi que d’espaces de service innovants. Enfin, PGIM Real Estate poursuit l’amélioration des performances environnementales des bâtiments, qui après avoir été certifiés BREEAM RFO Good en 2018, visent actuellement une certification environnementale BREEAM in use Very Good. Capgemini a pris à bail 9 500 m² pour y implanter les équipes d’Altran notamment, qui ont rejoint le groupe suite à l’OPA réalisée en 2020, et les rapprocher de son siège social situé à proximité. Vallourec installe quant à lui son siège social au sein du campus sur une surface de 5 000 m². Enfin, Thales, déjà locataire au sein du campus depuis 2020, a choisi de s’y étendre en prenant à bail 2 000 m² de bureaux supplémentaires.

Serris Reim acquiert un bâtiment de 11 500 m² en Espagne

Serris Reim vient de boucler, pour le compte d'un fonds d'investissement pan-européen, une première acquisition en Espagne, à Valencia. L'opération d'investissement a été réalisée dans le cadre d'un Sale and Leaseback, avec un bail d'une durée de 15 ans, auprès d'une entreprise de distribution pharmaceutique. Le bâtiment permettant de stocker et de distribuer les médicaments auprès de pharmacies, développe une surface de 11 500 m². Avec un financement de 60 % de LTV, cette acquisition pour un volume légèrement sous la barre des 10 M€, permet d'envisager un TRI supérieur à 8 % sur le long terme. Ce premier actif devrait rapidement être complété par 4 autres immeubles, actuellement en exclusivité ou en promesse, sur le territoire espagnol.

Le Groupe Gambetta s’implante en Occitanie

Le Groupe Gambetta, dirigé par Norbert Fanchon, poursuit son implantation territoriale avec l’ouverture d’une agence à Toulouse. Déjà présent dans les régions Pays de la Loire, Centre, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et en Charente-Maritime, le Groupe Gambetta s’installe en Occitanie et conforte ainsi sa présence dans les territoires. Dirigée par Mohamed Bouriaba, l’équipe responsable de la région Occitanie se compose de 3 collaborateurs : Cécilia Khalfallah, Directrice de l’agence de Toulouse, Benjamin Blain, Directeur du Développement et Pierre Ronzani, Développeur foncier.

José Liotet nommé Président de Bouygues Bâtiment Nord-Est

A compter du 1er juillet 2021, José Liotet succèdera à Philippe Jouy dans ses fonctions de Président de Bouygues Bâtiment Nord-Est et co-Gérant de Linkcity Nord-Est. Diplômé de l’ESTP, José Liotet a rejoint le Groupe Bouygues en 1988, en intégrant Pertuy Construction. Au cours de son parcours, il a occupé successivement des fonctions travaux, commerciales et de production. Véritable entrepreneur et fin connaisseur du territoire nord-est, il a contribué au développement d’organisations innovantes et a pris une part active au rapprochement entre Norpac et Pertuy Construction puis à la création de Bouygues Bâtiment Nord-Est en 2015. Il pilotait jusqu’à présent les activités de production de l’entreprise en tant que Directeur Général Adjoint. Il aura ainsi la responsabilité de poursuivre la dynamique engagée, à la fois pour garantir l’atteinte d’une performance durable et responsable et accélérer le développement de l’entreprise ainsi que son processus de transformation en lien avec les ambitions de Bouygues Construction.

Laurent Gobert promu directeur général du Groupe GDG

Laurent Gobert, jusqu'à présent directeur du développement, est nommé directeur général de GDG. Cette nomination s'inscrit dans la dynamique affichée par le groupe immobilier qui poursuit son expansion à un rythme soutenu. Associé depuis déjà près de deux ans au capital du groupe fondé par Rémi Gaston-Dreyfus, Laurent Gobert est nommé directeur général du Groupe GDG. Laurent (ESTP) a commencé sa carrière chez Bouygues Construction en qualité de responsable de production sur des programmes de construction et de réhabilitation. Il rejoint GDG Investissements en 2015 en tant que responsable développement avant d'être promu directeur du développement fin 2017. Laurent a intégré la direction générale du groupe le 1er juillet.

Guillaume Gloaguen rejoint Spirit Hospitality en qualité de directeur du développement

Le groupe Spirit confirme ses ambitions en matière de développement et poursuit sa diversification en créant Spirit Hospitality, filiale dédiée à l’immobilier géré. Dirigée par Rodolphe L’Hotellier, Spirit Hospitality renforce ses équipes avec l’arrivée de Guillaume Gloaguen, Directeur du développement. Deux ans après la création de la direction des grands projets mixtes et gérés, le groupe Spirit se structure et développe Spirit Hospitality, filiale dédiée à l’immobilier géré. Cette nouvelle entité, dont la vocation est de répondre aux nouveaux usages de la ville et aux enjeux de demain, accueille Guillaume Gloaguen, Directeur du développement. Avec la création de Spirit Hospitality, le groupe souhaite faire partie des contributeurs actifs au développement des nouveaux marchés tels que les résidences étudiantes, les résidences seniors, celles dédiées au tourisme d’affaires, au coliving et à l’hébergement hôtelier. Avec 15 ans d’expérience dans les métiers du développement, Guillaume Gloaguen a occupé des postes de directeur et de responsable du développement dans plusieurs grands groupes tels que Bouygues Immobilier, B&B Hotels, Legendre Immobilier, ou encore plus récemment, Vinci Immobilier. En qualité de Directeur du développement de Spirit Hospitality, Guillaume Gloaguen développera des résidences services sur l’ensemble de l’hexagone et activera de nouvelles synergies entre les entités historiques de Spirit (l’immobilier résidentiel, l’immobilier d’entreprise et la gestion d’actifs immobiliers) pour participer activement à la croissance du groupe.

Alban Castres