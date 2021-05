La veille urbaine du 4 mai 2021

Spie batignolles livre, à Covivio, l’immeuble “Flow” situé à Montrouge (92)

L’ensemble immobilier “Flow” à Montrouge, mandaté par Covivio, va dévoiler prochainement son cadre de travail exceptionnel et ses bénéfices à ses nouveaux utilisateurs. Les nombreux labels obtenus en témoignent : NF HQE™ Bâtiments Tertiaires niveau exceptionnel, BREEAM niveau excellent, WELL niveau Gold, WiredScore Gold et Effinergie + BBC E. Les équipes de Spie batignolles ile-de-france, à l’oeuvre depuis mars 2018, viennent de livrer cette opération magistrale de 24 000 m². Plusieurs éléments architecturaux et constructifs, imaginés par le cabinet d’architecture SCAU, attirent tout de suite le regard sur l’immeuble, à commencer par le choix de disposer l’immeuble en quinconce, représentant un “H”, avec différents niveaux de rez-de-jardin, de rez-de-chaussée bas, de rez-de-chaussée haut et d’étages, reliés par des passerelles entre ces 3 bâtiments. L’immeuble “Flow”, étant édifié en lieu et place d’un ancien immeuble de grande hauteur, les équipes qui sont intervenues en phase de fondations, ont pu repartir des parois asymétriques existantes pour déployer ensuite liernes et tirants provisoires avant la mise en oeuvre de 46 pieux de fondation. En complément du pilotage TCE de l’ensemble des membres du groupement, Spie batignolles ile-de-france a la responsabilité de la constitution du BIM management, qui comprend la remise d’une maquette numérique de recollement à la livraison du bâtiment.

Kermarrec Promotion et Vinci Immobilier livrent la résidence seniors Ovelia “Patio Margot” à Chantepie (35)

Située à l’entrée de la commune de Chantepie, au sein du nouveau quartier "Convergences", la résidence seniors Ovelia “Patio Margot” vient d’être livrée par Kermarrec Promotion et Vinci Immobilier. Ce projet comprend 102 logements, du studio au 3 pièces, répartis sur 5 niveaux. Les premiers résidents arriveront en mai 2021. Appartements aux pièces de vie lumineuses avec balcons ou terrasses, espaces dédiés à la détente, accès sécurisé : la résidence propose des logements nouvelle génération pensés pour le bien-être des personnes âgées autonomes. Agencée et aménagée par une décoratrice d’intérieur, elle est organisée autour d’un patio central et comprend au rez-de-chaussée, un salon détente, une salle de restauration et un espace d’accueil. Marque de fabrique des résidences Ovelia, l’accent est mis sur le bien-être des résidents. La résidence offre toute une gamme de services inclus (piscine intérieure chauffée, médiathèque, accès internet, conciergerie) et à la carte (salon de coiffure et d’esthétique, ménage, repassage, livraison de courses et petit bricolage). Des animations gratuites sont également proposées quotidiennement : ateliers créatifs, sorties, quizz, cours d'aquagym... Le restaurant de la résidence propose des repas élaborés sur place à partir de produits frais et une salle à manger privative permet aux résidents de recevoir leurs proches dans un cadre intimiste et chaleureux. Disponibles à la location et entièrement meublés, les logements du “Patio Margot” sont fonctionnels et adaptés aux gestes du quotidien. Ils proposent cuisine et salle de bains équipées ainsi que de nombreux rangements. Pour une sécurité optimale, un dispositif d'appel d'urgence est mis à disposition des résidents, l’accueil est ouvert 7j/7 et une présence est assurée 24h/24.

CBRE remporte la gestion de E-Valley, l’un des plus grands ensembles logistiques d’Europe

CBRE a été retenu par la joint-venture regroupant Brookfield et BT Immo pour assurer la gestion immobilière de la (future) plus grande plateforme logistique d’Europe, e-Valley, dont l’asset management est assuré par FT Gestion. Cette plateforme située à Cambrai s’étend sur 320 hectares et développera 550 000 m² à un point névralgique de la région des Hauts-de-France. Avec plus de 110 locaux d’activités et entrepôts logistiques représentant 2 800 000 m² en France, dont 38 plateformes logistiques et entrepôts dans la région Hauts de France, les équipes Property Management de CBRE disposent d’une expérience reconnue et délivrent une gestion technique, locative et comptable éprouvée. E-Valley représente néanmoins un véritable challenge pour les équipes de Property Management, qui réaliseront, au-delà des missions de gestion immobilière courantes, des missions d’accompagnement sur les nombreuses installations liées à la sécurité et la surveillance de cette ensemble logistique sous douane.

Union Investment acquiert, en VEFA, une tour hôtelière à Stuttgart

Le gestionnaire d'investissements immobiliers hambourgeois vient d'acquérir, en VEFA, une tour hôtelière, dans le quartier de l'Europe à Stuttgart. Celle-ci est en cours de construction avec un achèvement des travaux prévu en décembre 2021 et une ouverture des hôtels début 2022. Cette acquisition, qui vise la certification DGNB en niveau Gold, va intégrer le portefeuille du fonds immobilier ouvert Unilmmo: Deutschland. Le montant de l'investissement s'élève à 137 millions d'euros. Avec 21 étages et 60 mètres de hauteur, la “Turm am Mailänder Platz” sera l'un des plus grands édifices de Stuttgart. Dans le quartier de l'Europe, le projet est une composante de l'un des plans de développement urbain les plus importants d'Allemagne. Outre la proximité de la gare centrale, située à quelques minutes à pied, le projet bénéficiera bientôt d'une liaison en métro directe vers l'aéroport et les centres de congrès/exposition, accessibles en seulement 30 minutes. La “Turm am Mailänder Platz” est d'ores et déjà louée auprès de Adina Hotels et Premier Inn. Leader européen des longs séjours, Adina Hotels se distingue pour avoir maintenu l'ensemble de ses hôtels ouverts pendant la pandémie et affiché des taux d'occupation élevés malgré le contexte. Première société hôtelière du Royaume-Uni, Premier Inn (Groupe Whitbread PLC) est une société leader sur le segment de l'hôtellerie haut de gamme.

GSE en charge de l'extension du hub logistique du Groupe Transmec en Italie

GSE Italie, filiale du groupe français GSE, a été choisie par Dea Capital Real Estate SGR SpA, gestionnaire du fonds d’investissement immobilier GO Italia VI (totalement capitalisé par BentallGreenOak), pour la construction de deux bâtiments logistiques d’une superficie totale d'environ 49 000 m² à Campogalliano, près de Modène. Ces nouveaux bâtiments viennent agrandir le siège du Groupe Transmec, opérateur logistique de premier plan et occupant actuel. La nouvelle plateforme logistique, d'une surface totale construite de 49 556 m², est située via Strasburgo à Campogalliano (Modène). GSE a remporté ce marché lancé par Dea Capital Real Estate SGR SpA, gestionnaire d'actifs leader en Italie, spécialisé dans les fonds d'investissement immobilier et partenaire privilégié des investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Cette opération s’effectue pour le compte du Fonds Go Italia VI, souscrit à 100% par BentallGreenOak, un gestionnaire d’actifs immobiliers présent dans le monde entier. Le locataire sera Transmec Group, une entreprise historique de transport, d'expédition et de logistique, présente dans 14 pays et comptant plus de 1 000 employés et plus de 40 bureaux dans le monde. Les deux entrepôts, d'une surface de 19 649 m² et 29 479 m², comporteront chacun 504 m² et 1 419 m² de bureaux, et disposeront de 54 quais de chargement et 735 places de parking. La hauteur de stockage atteindra 12 mètres et le sol industriel aura une capacité de charge de 5 tonnes / m². Le bâtiment sera composé de façades mixtes panneaux préfabriqués en béton / panneaux sandwich et coiffé d’une toiture semi-plate de type Bac-Acier. Les travaux ont débuté en avril 2021 et la livraison est prévue pour février 2022. L'investissement comprend également la réalisation de différents travaux d'urbanisme, tels que la création d'un parking public de 246 places, dont 50 bornes de recharge pour véhicules électriques, et d'une buvette pour les conducteurs.

Schroders lève plus de 700 millions d’euros pour son fonds de dette infrastructure européenne non-Investment Grade

Schroders a levé plus de 700 millions d’euros pour son fonds Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (Julie II), ce qui le rapproche de son objectif maximal de 1 milliard d’euros. Le fonds, géré par Schroder Aida, l’équipe spécialisée dans le financement des infrastructures du groupe, a été lancé au troisième trimestre 2020 et vise à investir dans des opportunités de dette d’infrastructure de qualité non Investment Grade en Europe. Il atteint désormais 739,5 millions d’euros après ce dernier closing. Cette annonce intervient peu de temps après le communiqué du mois dernier confirmant que 532 millions d’euros avaient été levés. Il s’agit du deuxième millésime de cette stratégie, dont le premier fonds (Julie), lancé en 2017, avait levé près de 350 millions d’euros, presque entièrement déployés en deux ans. En janvier 2021, Schroders a nommé Chantale Pelletier au poste de Global Head of Infrastructure de Schroders, en charge de la croissance et du développement de la plateforme d’investissement en infrastructures de Schroders. Au sein de la plateforme “Actifs Privés” de Schroders, Schroder Aida permet aux investisseurs d’accéder à des rendements pérennes et durables provenant d’infrastructures européennes essentielles, à travers toute la structure du capital (dettes senior, dettes junior et fonds propres). Sur les cinq dernières années, la société a investi dans plus de 75 entreprises réparties dans 11 pays, en mettant l'accent sur la transition énergétique, la mobilité et les infrastructures numériques.

Lancement du fonds Colombus REIM par Laillet Bordier - Acer Finance et le Groupe Colombus

Laillet Bordier - Acer Finance et le Groupe Colombus ont annoncé le lancement de la SLP Colombus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne. La création de ce fonds résulte de la volonté d’experts immobiliers de se faire accompagner par des spécialistes de la gestion de fonds alternatifs dans l’objectif d’accélérer leur développement. Le groupe Colombus, fondé par Jérémie Ifrah et Thierry Leclerc, associés à Joseph Chatel et Alexandre Mars ont ainsi choisi de mettre leur savoir-faire en commun avec la société de gestion entrepreneuriale Laillet Bordier - Acer Finance au service des investisseurs privés, family offices et institutionnels. Le fonds Colombus REIM est une société de libre partenariat (SLP) gérée par Laillet Bordier - Acer Finance, gérant agréé AIFM. Le sourcing des dossiers ainsi que l’asset et le property management des actifs en portefeuille sont assurés par le Groupe Colombus et ses filiales.

Gouny & Starkley poursuit son développement et ouvre un bureau à Lyon

Le conseil en immobilier d’entreprise Gouny & Starkley se renforce avec l’arrivée de Vinciane D’Hollander en qualité de consultante senior retail. Gouny & Starkley poursuit ainsi son développement en régions en ouvrant un bureau à Lyon, dans l’immeuble “Mama Works” situé cours Lafayette. Vinciane sera référente des activités de transaction sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Diplômée d’expertise comptable (DECF, Institution des Chartreux), Vinciane D’Hollander était précédemment en charge du pôle immobilier commercial de la société Malsch Properties sur la région lyonnaise. Elle a ainsi conseillé enseignes, promoteurs et institutionnels sur de nombreux projets retail. “La région Lyonnaise est un axe de développement fort pour Gouny & Starkley. Je suis ravi d’accueillir Vinciane D’Hollander qui dispose d’une expérience reconnue dans notre secteur afin d’accompagner les clients du Groupe dans leurs projets” commente Christophe Gouny, dirigeant.

Alban Castres