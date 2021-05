La veille urbaine du 31 mai 2021

Sofidy acquiert le siège de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) à Paris 5 pour 30,1 M€

Sofidy a annoncé l’acquisition à Paris d’un ensemble immobilier entièrement rénové de 2 430 m² loué à l’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) et situé rue Laromiguière (Paris 5). Cette nouvelle acquisition, pour un montant de 30,1 M€ AEM, a été réalisée pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente auprès du fonds WREP#2 géré par Osae Partners. Situé à 200 mètres du Panthéon dans le 5ème arrondissement de Paris, l’immeuble bénéficie d’une localisation prestigieuse sur la Montagne Sainte Geneviève, au cœur du Quartier Latin, le quartier étudiant historique de Paris. L’immeuble, acquis en 2016 par le fonds Weinberg Real Estate Partners 2 et géré par Osae, a été entièrement rénové et loué depuis septembre 2019 par l’école de mode et du design LISAA qui y a récemment ouvert son nouveau campus parisien, pour une durée ferme résiduelle de 10 ans. Créée en 1986, LISAA compte plus de 3 500 étudiants et fait partie du groupe Galileo, leader européen de l’éducation supérieur avec des établissements reconnus comme les Cours Florent, l’école de design Penninghen ou les écoles de commerce ESG. Cette acquisition, réalisée dans un délai restreint, a fait l’objet d’un financement de la part d’une banque reconnue, permettant une optimisation de la performance pour Immorente et démontrant la capacité de Sofidy à originer et exécuter des opérations “Core” créatrices de valeur dans les grandes capitales européennes. L'acquéreur était conseillé par l’étude Douze Associés (Olivier Duparc et Alexandra Desroches), le vendeur étant représenté par l’étude Wargny-Katz (Justine N’Diaye et Lucie Flores). La transaction a été réalisée par l’intermédiaire d’Alex Bolton dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.

GSE construit le nouveau centre logistique de la SCADIF

Sur les communes de Réau et Moissy-Cramayel, en Seine-Et-Marne, à 50 km au sud-est de Paris, GSE a lancé les travaux de construction du nouveau centre logistique et siège social de la SCADIF (Société Coopérative d’Approvisionnement de l’Île-de-France) destiné à approvisionner les magasins E. Leclerc du sud et de l’ouest de la région parisienne. Par sa superficie d’environ 75 000 m² et les procédés de dernières générations qu’il intègre, ce chantier représente l’un des projets majeurs de GSE en Europe. SCADIF, centrale d’achat du mouvement E. Leclerc, a pour vocation d’acheter, approvisionner, stocker, préparer et expédier des marchandises sur une partie des centres E. Leclerc en région Île-de-France. Pour ce projet, GSE conçoit et réalise une plateforme moderne et ultra performante, faisant appel aux dernières technologies de pointe, notamment en matière d’automatisation, répondant ainsi à tous les besoins de la SCADIF. D’une surface totale de 75 000 m², le nouvel ensemble, bâti sur un foncier de 26 hectares, comporte 5 bâtiments. Le site accueillera notamment le nouveau siège social de la SCADIF sur 8 500 m², avec un espace de bureaux de 5 000 m² et 3 500 m² dédiés au show-room. Dans un souci d’attention à l’aspect environnemental, une solution photovoltaïque, notamment via l’installation d’ombrières, sera également intégrée. L’”usine logistique” de 66 400 m² se composera d’un entrepôt dédié au stockage de produits frais, ultra-frais et surgelés (à -25°C) de 24 000 m² ainsi que d’un entrepôt de stockage pour produits secs de 42 400 m². Aussi, l’ensemble intégrera deux cellules de 6 000 m² de 150 mètres de long, 40 mètres de large pour une hauteur sous plafond de 36 mètres, sans poteaux intermédiaires. Ces deux cellules seront destinées au traitement automatisé de la préparation des palettes. S’ajoute à cela une cellule de 6 000 m², dédiée à la dépalettisation, au traitement automatisé des colis et à la repalettisation à l’aide de robots. Deux cellules conventionnelles ainsi qu’une zone de quai pour le traitement des réceptions et des expéditions des produits complètent l’ensemble. Après un lancement des travaux début 2020, la livraison de l’ensemble est prévue pour fin 2021.

Kaufman & Broad pose la première pierre du programme "Cœur Capucins" à Angers (49)

Yannick Le Bihan, Directeur Région Pays de la Loire/Val de Loire/Bretagne de Kaufman & Broad et Christophe Béchu, Maire d’Angers et Président d’Angers-Loire Métropole, ont posé la première pierre du programme “Cœur Capucins”. Ce programme immobilier neuf situé Place de la Fraternité au cœur du quartier des Hauts de Saint-Aubin à Angers confirme la volonté du groupe de devenir un partenaire privilégié de la ville d’Angers et de l’accompagner dans le développement de programmes de logements de qualité. L’opération “Cœur Capucins” profite d’un positionnement géographique des plus attractifs dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin actuellement en plein essor et qui bénéficie déjà de nombreux équipements tels que l’espace aquatique AquaVita, la cité éducative Nelson Mandela et le parc végétal Terra Botanica. Située place de la Fraternité, la résidence dispose d’une localisation idéale à proximité des commerces, de la place du marché, des maisons de santé et de quartier mais aussi de la bibliothèque, des établissements scolaires, de la station du Tramway A “Les Hauts de Saint-Aubin" et de la mairie de quartier au pied de la résidence. Ce programme se compose de 81 logements, du 2 au 4 pièces. Elle accueille en rez-de-chaussée un relais mairie et une brasserie. Implanté depuis 2015 dans la ville, Kaufman & Broad y a déjà construit plus de 350 logements. Deux autres opérations ont été réalisées dans ce quartier : la résidence Sun Garden livrée l’été dernier (77 logements) et une résidence étudiants (en partenariat avec le CHU d’Angers et Odalys) qui sera livrée l’été prochain et inaugurée à la rentrée. Le Groupe développe également une autre opération sur la ZAC Plateau de la Mayenne.

Renault loue une plateforme logistique de 80 000 m² à Cergy-Pontoise (95)

Renault a quitté son site actuel de Saint-Ouen l’Aumône pour y installer une nouvelle plateforme “monde” de pièces détachées automobiles. Située à Puiseux-Pontoise (95), au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise, il s’agit d’une plateforme logistique dernière génération. La première tranche de 58 000 m² a été livrée début 2020, et la livraison de l’extension de 20 000 m² est prévue pour fin 2021. Construit par le Groupe Panhard et acquis en blanc par AEW pour le compte de son fonds paneuropéen “Logistis”, ce bâtiment indépendant loué en bail commercial longue durée, va ainsi accueillir près de 600 collaborateurs répartis sur deux espaces : 75 080 m² d’entrepôt et 3 090 m² de bureaux. L’activité du site sera dédiée au stockage et la distribution de pièces détachées destinées au réseau de concessionnaires-distributeurs Renault en France et à l’international. Dans cette opération, l’équipe logistique France de BNP Paribas Real Estate Transaction était conseil du bailleur et du preneur.

Eiffage Immobilier nomme Etienne Passani, DG d’Eiffage Immobilier IDF, et Kamal Mahfoufi, Directeur Immobilier IDF

Etienne Passani prend la fonction de Directeur général d’Eiffage Immobilier Ile-de-France tout en restant Directeur général adjoint d’Eiffage Immobilier en charge du développement, aux côtés de Philippe Plaza, Directeur général d’Eiffage Immobilier. Kamal Mahfoufi est nommé Directeur Immobilier Ile-de-France et rejoint ainsi Olivier Bernard et Frédéric Cartier, également Directeurs immobilier Ile-de-France. Etienne Passani rejoint le groupe Eiffage en 2010 et devient, en 2012, directeur des relations institutionnelles de la branche Construction. Il est nommé en 2019 Directeur général adjoint d’Eiffage Immobilier en charge du développement, fonction qu’il continuera d’assurer, aux côtés de Philippe Plaza, Directeur général d’Eiffage Immobilier. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur génie civil obtenu à Polytech Clermont-Ferrand, Etienne Passani a passé une grande partie de sa carrière au sein de la fonction publique territoriale à la direction générale de collectivités. Kamal Mahfoufi démarre sa carrière en 1994 en intégrant Eiffage Construction en tant que Conducteur de travaux puis en occupant différents postes en région et au siège. Il était depuis 2019 Directeur opérationnel d’Eiffage Immobilier Ile-de-France. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) mais également d’une formation en Gestion des Entreprises dispensée par l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris).

