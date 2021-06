La veille urbaine du 30 juin 2021

Grenoble (38) : 6ème Sens Immobilier signe un bail avec McPhy

Après un premier bail signé avec Air Liquide, 6e Sens Immobilier Entreprises, filiale du groupe 6ème Sens Immobilier, a loué 4 000 m² à McPhy, groupe industriel leader sur les marchés de l’hydrogène. Ce nouveau site permettra à McPhy de multiplier par 7 ses capacités de production de stations d'hydrogène. Le projet “6Nergy Valley” qui totalise déjà 10 000 m² commercialisé, est un futur ensemble de 10 bâtiments de 26 000 m² de bureaux et locaux d'activités existants et à développer. Il affirme désormais son attractivité industrielle au cœur du bassin grenoblois. 6ème Sens Immobilier et McPhy étaient conseillés par CBRE.

AB Sagax acquiert un bâtiment d’activité et de bureaux à Bussy-Saint-Georges (77)

AB Sagax a acquis auprès de Fujifilm un bâtiment indépendant de 7 600 m² d'activité et de bureaux à Bussy Saint Georges. Dans le cadre de cette opération, la société Edermil, filiale du groupe Seko spécialisée en mécanique industrielle de précision, a signé un bail de 6 ans ferme pour environ 6 500 m². Le vendeur, Fujifilm, a conservé environ 1 100 m² de bureaux dans le cadre d'un bail 3/6/9. Le bâtiment est donc entièrement loué à la date de l'acquisition. L'actif est situé sur un terrain d'environ 21 000 m², avec un foncier additionnel constructible de 7 300 m². Sur ce terrain additionnel AB Sagax va développer un parc d'activité d'environ 3 200 m². Dans cette transaction l'agence DBX Conseil est intervenue comme conseil de l'ensemble des parties.

Gecina accueille un café-restaurant inclusif Café Joyeux sur le 1 Madeleine à Paris

Gecina a conclu un bail dérogatoire avec Café Joyeux pour installer un café-restaurant inclusif pour une durée de deux ans au pied de son immeuble parisien situé au 1 boulevard de la Madeleine. Ce concept de café-restaurant occupera un local de 430 m². L’ouverture au public est prévue à la rentrée 2021. Grâce à ce nouvel emplacement, Café Joyeux pourra poursuivre le développement de son activité et permettre l’emploi de 15 nouveaux équipiers sur ce site. Lancé en 2017, le concept des cafés-restaurants Café Joyeux est né de la volonté de changer le regard porté sur le handicap et de favoriser l’inclusion au cœur des villes et de nos vies. Aujourd'hui, la franchise emploie près de 50 équipiers en situation de handicap mental au sein de ses 5 enseignes.

L’agence d’architecture l’AUC sélectionnée pour un programme de 90 logements familiaux au sein du Campus urbain de Paris-Saclay

A la suite de la consultation d’opérateurs lancée en mai 2019, l’EPA Paris-Saclay en concertation avec les collectivités du territoire avait désigné Nacarat lauréat de la consultation opérateurs portant sur le lot NE5 pour la réalisation de logements familiaux sur la ZAC du quartier de Moulon. A l’issue du concours de maîtrise d’œuvre, l’agence d’architecture et d’urbanisme l’AUC (François Decoster, Djamel Klouche, Caroline Poulin et Alessandro Gess), récemment lauréate du Grand Prix de l’urbanisme, a été désignée sur ce lot. Situé à Gif-sur-Yvette au sein du quartier de Moulon du Campus urbain de Paris-Saclay, le programme NE5 comprendra 90 logements pour un total d’environ 6 270 m² SDP et sera livré en 2024. L’AUC propose une diversité de typologies de logements – collectifs, intermédiaires superposés, maisons individuelles – permettant d’accueillir prioritairement les familles, et présente un projet exemplaire en matière environnementale dans le respect de la démarche bas carbone portée par l’EPA Paris-Saclay et ses partenaires sur le quartier de Moulon. Ces logements livrés en 2024 seront situés au sein d’une vie de campus animée autour notamment des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche existants (CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, du Learning Center (bibliothèque mutualisée - ouverture prévue en 2022) mais également d’O’rizon, premier programme d’environ 1 000 logements familiaux du quartier de Moulon).

DTZ Investors annonce deux arrivées au sein de son département Investissement

DTZ Investors a le plaisir d’annoncer l’arrivée dans ses équipes de Bruno Blanc en tant que Directeur du Département Investissement et Thibault Couderc en tant qu’Investment Manager. Agé de 35 ans, Bruno est diplômé d’un Master de l’ESCP Business School. Il était précédemment Directeur des Investissements au sein du groupe Altarea où il aura passé 10 ans en occupant différentes fonctions dans trois départements (Corporate Finance, Investissement bureau dans l’équipe AltaFund et Investissement commerce). Bruno a une grande expérience des transactions immobilières value-added sur des classes d’actifs variées (bureau, commerce, hôtellerie et logistique) ainsi que dans la structuration de joint-ventures avec des investisseurs institutionnels et le montage de financement. Thibault, 29 ans, a un double diplôme de l’Ecole Centrale de Lille et de l’EDHEC Business School. Il a commencé sa carrière chez Altarea au sein du département Asset Management puis Investissement Commerce et a ensuite rejoint le groupe Arcange où il occupait la fonction d’Investment & Asset Manager. Thibault a eu l’occasion de participer à des transactions value-added sur plusieurs classes d’actifs (commerce, bureau, logement et hôtellerie) ainsi qu’à des opérations de financement.

Alban Castres