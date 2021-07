La veille urbaine du 30 juillet 2021

Frey acquiert le centre commercial “Carré Sud” à Nîmes (30) pour 85,7 M€

La foncière Frey, spécialisée dans le développement et la gestion de centres commerciaux de plein air, annonce avoir fait l’acquisition auprès d’un groupe d’investisseurs privés, des parts d’une société détenant le centre commercial Carré Sud à Nîmes (30), pour un montant de 85,7 millions d’euros actes en mains. Situé au sud de Nîmes et à proximité des principaux axes routiers et autoroutiers, Carré Sud est implanté en face du Géant Casino - Cap Costières, qui depuis 2003 est devenu la principale destination commerciale de l’agglomération. Le centre commercial dispose d’une zone de chalandise de 290 000 habitants à moins de 20 minutes, en pleine expansion (prévision d’augmentation de la population de +2,4 % d’ici 5 ans) et bénéficie de l’attractivité de la métropole de Montpellier, aujourd’hui saturée. La clientèle est majoritairement familiale, cœur de cible de la stratégie de la foncière avec ses concepts Greencenter et Shopping Promenade. L’offre shopping (mode & maison) et loisirs est attractive et complémentaire de celle proposée dans le reste du pôle commercial, développée sur 34 500 m² de surfaces commerciales (44 cellules) : Maisons du Monde, Cultura, Stokomani, Jouet Club, maxi Zoo, Cuisinella, Fitness park… Les performances commerciales affichent une pérenité et une solidité qui permettent de bénéficier d’une forte stabilité des enseignes (plus de 50 % sont présentes depuis l’ouverture) et d’afficher un taux d’effort chargé de 7,5 %, une rentabilité récurrente et sécurisée avec un revenu locatif annuel net de 5,4 millions d’euros et un taux d’occupation de 100 %. Ouvert en 2006, Carré Sud présente de nombreux points communs avec l’esprit et l’esthétique des Shopping Promenade de Frey. Le Groupe prévoit d’y réaliser des investissements additionnels pour poursuivre le travail de création de valeur et d’y mettre en œuvre les capacités résiduelles de constructibilité du site à moyen terme tout en confortant les codes Shopping Promenade du site. L’acquisition a été financée sur les ressources propres de la société.

Gecina fait l’acquisition en VEFA de 93 logements à Rueil-Malmaison pour 45,8 M€

Au cœur de l’écoquartier de l’Arsenal, un projet d’aménagement en plein développement situé à Rueil-Malmaison, ce nouveau projet de logements, développé par Les Nouveaux Constructeurs, comprendra 93 appartements de qualité répartis dans trois bâtiments indépendants représentant 6 000 m² de surface totale. Le quartier accueillera à terme près de 2 000 logements neufs à proximité de la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express "Rueil Suresnes Mont Valérien" et de nombreux aménagements (crèches, écoles, équipements sportifs). Sa situation autour d'un axe vert et d’un parc traversant offrira des espaces verts propices au bien-être et au développement de la biodiversité. La livraison de la résidence est prévue au T1 2024 et les trois bâtiments visent notamment la certification NF Habitat HQE au niveau “excellent” et le label Biosourcé niveau 2. Cette nouvelle acquisition s’ajoute à celles annoncées le 22 juillet 2021 à l’occasion de la publication des résultats semestriels du Groupe. Depuis le début de l’année, Gecina a ainsi d’ores et déjà signé des contrats de réservation portant sur l’acquisition de 4 projets résidentiels, représentant plus de 410 logements à Paris, Bordeaux, Marseille et donc Rueil-Malmaison, qui seront livrés en 2023 et 2024. Avec des opérations en cours de développement ou devant être lancées prochainement, des acquisitions de projets finalisées depuis le début de l’année et d’autres en cours de négociations, la croissance du portefeuille résidentiel s’élève potentiellement à plus de 1 000 logements supplémentaires, preuve de la volonté du Groupe de faire croitre son activité sur ce segment.

Goldman Sachs Asset Management et Immobel acquièrent un immeuble mixte à Paris 8

Goldman Sachs Asset Management et Immobel annoncent avoir acquis conjointement un immeuble mixte de commerces et de bureaux d’environ 2 700 m², dans le cadre d’une transaction de gré à gré. Situé 277 rue Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris, le commerce est loué par l’enseigne &Otherstories et les bureaux par Deskeo. L’immeuble comprend six étages, organisés en 2 bâtiments à partir du 1er étage, ainsi que 2 niveaux de sous-sol. Les acquéreurs ont l’intention de restructurer cet actif dont le potentiel de réversibilité est remarquable. Immobel sera l’opérateur de cette restructuration. La réversibilité d’immeubles est une expertise-clé face aux enjeux climatiques que les équipes d’Immobel maîtrisent déjà en France et en Europe, notamment en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne. En restructurant des biens immobiliers pour en modifier les usages ou en introduisant une mixité dans ceux-ci, Immobel répond aux enjeux-clés des grandes métropoles européennes : faire face non seulement à la pénurie de logements mais aussi aux défis environnementaux du secteur du bâtiment. La maîtrise de l’impact et de la qualité environnementale de ce projet seront une priorité pour Immobel et Goldman Sachs Asset Management qui viseront les plus hauts niveaux de labels et certifications pour l’actif (BREEAM, HQE Bâtiment Durable, Well...). Pour cette acquisition, Goldman Sachs Asset Management et Immobel ont été conseillés par l’étude Cheuvreux, Jones Day (Legal et Financement) et Freshfields (Tax et Structuring). Dans le cadre du partenariat, Goldman Sachs Asset Management a été accompagné par le cabinet Jones Day et Immobel par les cabinets Lacourte-Raquin-Tatar et Martin & Associés. Aareal a financé l’acquisition, assisté par le cabinet Depardieu, et avec la participation de l’étude Allez et Associés.

BlackRock Real Assets annonce une acquisition résidentielle à Clichy (92)

BlackRock Real Assets annonce aujourd’hui la conclusion d’une acquisition en l’état futur d’achèvement du 109 rue Martre, situé en cœur de ville de Clichy (Hauts-de-Seine), avec le promoteur CIRPA-SERPI. Le 109 rue Martre est un ensemble de 39 logements représentant une surface totale d’environ 2600 m² qui sera livré au troisième trimestre 2023. Il offrira à terme à la location des appartements de grand standing bénéficiant en grande majorité d’espaces extérieurs, à proximité immédiate du métro Mairie de Clichy (ligne 13). Labélisé NF Habitat HQE, le 109 rue Martre garantira à ses futurs occupants un logement de qualité supérieure,tant sur sa performance environnementale, que son confort et ses prestations techniques. “Nous nous réjouissons de cette acquisition réalisée pour le compte de nos clients, déclare Floriane Menguy, Responsable des acquisitions en France chez BlackRock Real Assets. Celle-ci témoigne de notre engagement sur le marché français et de notre volonté d'investir durablement dans une large gamme d’actifs immobiliers. Au cours des 12 prochains mois, nous poursuivrons notre élan en adoptant une approche sélective sur l’acquisition d’actifs de qualité dans le résidentiel, existants ou à construire. Celle-ci se concentrera principalement sur la région parisienne dans des localisations tendues et liquides”. BlackRock Real Assets a été conseillé par Ikory Asset Management (conseil à l’acquisition) ainsi que l’étude notariale Matignon Notaires, Theop (aspects techniques et environnementaux), De Pardieu Brocas Maffei (aspects juridiques) et Gide (aspects fiscaux et structuration). SERPI/CIRPA ont été conseillés par Maître Roux-Sibillon et Gide.

Le Groupe Gambetta livre “Domaine de la Butte”, un programme collectif de 80 logements incluant 8 maisons individuelles

Cet été, le promoteur coopératif spécialiste de l’accession à la propriété livre le programme “Domaine de la Butte”, une résidence de 5 bâtiments en R+2 et R+3 accueillant 72 logements collectifs et 8 maisons individuelles. À seulement 15 km de Paris, le programme “Domaine de la Butte” profite d’un environnement résidentiel à proximité du bois de Richebourg. La résidence accueille 80 logements et intègre 8 maisons individuelles de 83 m². Conçu par le cabinet d’architecte GERU, le projet intègre de nombreuses baies vitrées offrant aux appartements, pourvus de balcons ou terrasses, des vues dégagées sur l’environnement boisé et le jardin intérieur. Au rez-de-chaussée, les logements possèdent des jardins privatifs. En haut des 2000 m² de terrain, on retrouve 8 maisons individuelles orientées sud. Agencées sur deux niveaux, elles offrent de grands séjours et une cuisine séparée en rez-de-chaussée. Les étages développent quant à eux trois chambres et une salle de bains. Chacune accueille un jardin privatif délimité par des clôtures. Le programme répond aux exigences de la RT2012-10 %.

La Société de la Tour Eiffel annonce la nomination de Christel Zordan en qualité de Directrice Générale

Le Conseil d’Administration, réuni aujourd’hui sous la Présidence de Didier Ridoret, a modifié la composition de la Direction Générale de la société. Conformément aux dispositions statutaires, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’Administration a nommé Christel Zordan en qualité de Directrice Générale, pour un mandat dont l’échéance est prévue en 2024, lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. Ce mandat prendra effet d’ici à la fin de l’année 2021. Sur proposition de la Directrice Générale, le Conseil d’Administration a également décidé le renouvellement de Bruno Meyer, comme Directeur Général Délégué pour un mandat dont l’échéance est identique. Christel Zordan a débuté sa carrière en 2001 chez PwC Corporate Finance. En 2006, elle a rejoint les équipes d’Investissements de GE Real Estate France, puis en 2010, celles de Bouwfonds REIM. En 2011, Christel devient Directrice des Investissements et des Financements de la Compagnie de Phalsbourg avant d’élargir ses fonctions à la Direction financière du groupe. En 2014, elle participe à la montée en puissance du fonds bureaux Altafund en tant que Directrice des Investissements, ainsi qu’à différentes opérations de bureaux pour le compte du Groupe Altarea Cogedim. Elle prend la Direction Générale de Nuveen Real Estate pour la France en 2017 et permet à la plateforme française de l’Asset Manager américain de doubler son patrimoine sous gestion. Diplômée d’HEC (spéc. Entrepreneurs), Christel est par ailleurs membre de différents réseaux professionnels tels que le Cercle des Femmes de l’Immobilier, le Cercle 30 ou Urban Land Institute.

Round Hill Capital, Mubadala Investment Company et Ivanhoé Cambridge annoncent un nouveau partenariat stratégique

Round Hill Capital, un investisseur, promoteur et gestionnaire immobilier mondial de premier plan, Mubadala Investment Company et Ivanhoé Cambridge ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique visant à étendre leurs investissements résidentiels aux Pays-Bas. Dans le cadre du nouveau partenariat, Round Hill Capital, Mubadala et Ivanhoé Cambridge utiliseront leur expertise combinée dans l’investissement immobilier à travers le monde pour cibler des investissements résidentiels de haute qualité présentant un profil de rendement ajusté au risque attrayant aux Pays-Bas. Le partenariat s’appuiera sur le portefeuille de départ constitué à ce jour, l’objectif étant de doubler au moins le nombre de logements à louer sous gestion. Le partenariat ciblera certaines des plus grandes villes néerlandaises où l’on trouve un grand nombre de jeunes professionnels et de familles qui cherchent à faire leurs premiers pas dans l’immobilier, mais qui ne peuvent pas le faire en raison de déséquilibres locaux entre l’offre et la demande. Round Hill Capital va diriger les opérations, qui consisteront à acquérir et à gérer des propriétés partout aux Pays-Bas, en mettant l’accent sur des actifs résidentiels bien situés et bien conçus qui favorisent un mode de vie abordable et durable pour les résidents locaux. L’annonce reflète l’engagement de Round Hill Capital dans le marché résidentiel néerlandais et s’appuie sur le succès de sa coentreprise existante avec Mubadala ayant permis d’effectuer l’acquisition en 2020 d’un portefeuille de 821 unités résidentielles abordables à louer dans le centre de plusieurs villes. Round Hill Capital, qui est un investisseur important aux Pays-Bas depuis sept ans, a réussi à établir une solide plateforme d’investissement résidentiel, de développement d’actifs et de gestion de propriétés qui compte plus de 16 000 logements. À travers l’Europe, Round Hill Capital a acquis et géré plus de 135 000 logements depuis 2002.

Alexandre Aïssa prend la direction du département Design & Build de CBRE Design & Project

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise annonce la nomination d’Alexandre Aïssa à la direction du département Design & Build de CBRE Design & Project. Il sera rattaché directement à Thibaud Bourdon, Directeur Général de l’entité. Après plus de 30 années d’expérience dans les métiers de l’immobilier, Alexandre Aïssa intègre l’entité Design & Project de CBRE pour prendre la direction de son département Design & Build en charge de l’activité de contractant général. Il sera membre du comité de direction de Design & Project qui regroupe également Thierry Stievenard, directeur du département Développement, Jean Pionchon, directeur du département Conseil, Maxime Gris, directeur du département Etudes et Olivier Morisseau, directeur du département AMO. Alexandre, 53 ans, a débuté sa carrière chez Bouygues en conduite de travaux avant de rejoindre Vinci Construction en tant que Directeur commercial chez SICRA. Après avoir fondé sa propre entreprise de travaux, il intègre ISG France dont il assurera la direction opérationnelle pendant 10 ans. Alexandre était précédemment à la tête de Qivy tertaire, activité de contractant général au sein de Vinci.

Alban Castres