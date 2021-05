La veille urbaine du 30 avril 2021

Real I.S. acquiert, auprès de MACSF, l’immeuble de bureaux “Le Virage” au cœur du pôle d’affaires du Prado à Marseille (13)

Real I.S. AG vient d’acquérir, auprès de la Mutuelle d’Assurances MACSF et pour le compte du fonds d’investissement ouvert au grand public Realisinvest Europa, l’immeuble “Le Virage”, au Prado, dans le quartier d’affaires historique de Marseille (13). Livré en 2016, “Le Virage” est un immeuble contemporain qui propose 12 000 m² d’espaces de travail sur huit étages, avec 127 emplacements de parking en infrastructure. Facilement divisibles, ses étages, d’une superficie moyenne de 1 500 m², proposent des espaces de travail tous en premier jour. L’immeuble dispose de quatre vastes terrasses dominant Marseille et procure un environnement de standing à ses usagers. Cette acquisition s’est effectuée sous la forme de la cession, par la MACSF via la société Foncière Médicale n°3, d’un bail à construction longue durée de 88 ans, la ville de Marseille ayant souhaité conserver la maîtrise du foncier de ce quartier emblématique et attractif qui, outre l’Orange Vélodrome et “Le Virage”, accueille un centre commercial, deux hôtels, une clinique, des résidences services et des programmes résidentiels. Pour cette transaction, Real I.S. AG était conseillée par l’étude C&C Notaires, Arcadis et les cabinets d’avocats SBKG et Fidal. Le vendeur était conseillé par CBRE et l’étude 14 Pyramides.

Le Groupe Brilhac Immobilier acquiert un bâtiment neuf à Levin (62)

Le Groupe Brilhac Immobilier a acquis, pour le compte d’investisseurs privés, un bâtiment neuf à Levin (62) près de Lens. Livré en décembre 2020, cet actif de 974 m², érigé sur un foncier de 4 047 m², est loué à la société Fenwick Linde. Le Groupe Brilhac Immobilier continue d'investir, avec une capacité de 100 millions d'euros par an.

Enedis loue l’immeuble de bureaux “SilverGreen I” à Noisy-le-Grand (93)

Enedis va installer sa Direction Régionale Ile-de-France Est dans l’immeuble “SilverGreen I” à Noisy-le-Grand (93). La société a signé un bail ferme de 9 ans à compter de septembre 2021 sur l’intégralité de l’immeuble, soit près de 9 150 m², avec la société Gatehouse Bank, propriétaire du site. Déjà desservi par le RER A, l’actif profitera dans quelques années de sa proximité immédiate avec le futur pôle d’échanges de Noisy-Champs, avec l’arrivée des lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Kareg, agissant en qualité d’Asset Manager, était assisté du cabinet d’avocat BG2V (Quentin Leroux, Woody Guirand) dans cette transaction.

Signature d’un protocole cadre pour la création d’une nouvelle résidence universitaire de 565 logements à Paris 5

Christine Laconde, directrice générale de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), et Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, ont signé un protocole cadre pour la création d’une résidence universitaire sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. L’ensemble du projet représente une surface habitable de logements de l’ordre de 15 000 m² et 565 logements dont 400 logements T1 pour des étudiants et doctorants, financés par le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), et 165 logements pour les post-doctorants, chercheurs et enseignants. Outre les logements, ce programme prévoit l’aménagement d’espaces résidentiels et de services aux étudiants. Environ 2 000 m² de surface utile en rez-de-chaussée et mezzanine accueilleront des espaces dédiés à la vie étudiante, dont un studio de musique et une salle polyvalente. Le projet en est actuellement à la phase de sélection du maître d’œuvre, après le choix des cinq équipes admises à remettre une offre, composées d’architectes associés à des bureaux d’études techniques. La durée des travaux de construction est estimée à 36 mois, pour une livraison début 2026.

Valens réalise 3 bâtiments composés de modules préfabriqués en bois à Laeken (Belgique)

Valens, filiale d’Eiffage Benelux, avec l'entrepreneur secondaire Lamcol, s’est occupé de l'installation d'un module résidentiel préfabriqué dans la Cité Modèle à Laeken, une commune au nord de Bruxelles. C'est le deuxième bâtiment d'une série de trois avec un total de 20 habitations de qualité. Valens est la première entreprise en Belgique à appliquer cette technique de préfabrication en bois dans le logement social. Les trois bâtiments, conçus par le Bureau d'Études et Architectures Urbaines (BEAU), sont composés de modules préfabriqués en bois de grande qualité assemblés en usine et prééquipés en techniques spéciales. Le projet “design & build”, réalisé pour la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, intègre deux systèmes de structure bois. Il s'agit d'une part de modules préfabriqués en 3D en CLT (panneaux de bois massif lamellés-croisés) et, d'autre part, de cadres 2D en ossatures bois. Le défi majeur de ce projet réside dans la préparation. Tout a dû être bien pensé à l'avance pour que la préfabrication et la coordination entre l'usine et le chantier soient parfaitement en phase. Les travaux ont débuté en novembre 2020 et s'achèveront fin 2021. Cette préfabrication et le recours au bois font écho aux diverses initiatives prises par Eiffage Construction pour le développement de la construction bois en France et dans les pays européens dans lesquels ils sont présents.

A Plus Finance lance un nouveau fonds dédié à l’enseignement supérieur socialement responsable et inclusif

A Plus Finance, société de gestion agréée par l’AMF spécialisée en immobilier et Capital Investissement, a annoncé le lancement d’un Fonds professionnel dédié à l’éducation. L’objectif premier de ce nouveau véhicule d’investissement professionnel est d’accompagner le développement de l’enseignement inclusif Socialement Responsable en France. L’OPPCI sera constitué d’un portefeuille diversifié de murs dédiés à l’enseignement supérieur. Les établissements seront sélectionnés sur leur caractère inclusif en favorisant les enseignements traditionnels accessibles au plus grand nombre grâce à l’apprentissage, l’alternance et des frais de scolarité accessibles. Une grande part des investissements sera d’ailleurs consacrée aux formations aux métiers de l’artisanat. Alors que la demande ne cesse d’augmenter, l’offre dans l’enseignement supérieur privé accuse un retard important dans notre pays puisqu’il ne représente en France que 20 % contre 40 % en moyenne en Europe. L’Impact sera au cœur de la stratégie d’investissement de cet OPPCI dédié à l’éducation, qui adoptera une approche ESG notamment via la signature systématique de baux verts, présentant une annexe Environnementale et une toute nouvelle annexe Sociale. Ce Fonds permettra également de dynamiser les territoires grâce à l’attractivité créée par l’implantation d’établissements d’enseignement supérieur. La bonne gouvernance des écoles sera également évaluée et auditée régulièrement. Le Fonds vise la labellisation ISR.

