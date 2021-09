La veille urbaine du 3 septembre 2021

Paref Gestion annonce l’acquisition de deux programmes en VEFA pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel

Paref Gestion a annoncé avoir finalisé pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel, l’acquisition de 28 lots en VEFA en première couronne de Paris, à Romainville et la nue-propriété de 15 lots en VEFA dans un programme neuf du 14ème arrondissement de Paris. Le programme de Romainville, est situé à moins de 5 minutes à pied de la nouvelle station de métro de la ligne 11 - dont l’ouverture est prévue pour fin 2022 - et à moins de 20 minutes de la station Châtelet, en plein cœur de Paris. A proximité immédiate des commerces, des écoles et des infrastructures sportives et culturelles de la ville, ces logements offrent un cadre de vie idéal dans une ville dynamique de l’Est parisien. Ces lots d’habitation, acquis pour un montant de 5,4 M€ HT représentent une surface totale de 1 900 m². Ils seront intégralement loués via des conventions à des loyers préférentiels. Le second programme est situé rue Carlos Fuentes dans le 14ème arrondissement de Paris et bénéficie lui aussi d’une situation privilégiée. A proximité des commerces, des écoles et des parcs Montsouris et Georges Brassens, il dispose d’une excellente desserte assurée par les transports en commun. Ces logements d’une surface totale de 974 m² ont été acquis pour un montant de 6,2 M€ HT et pour une durée d’usufruit de 20 ans. Ces deux opérations, acquises à des prix décotés par rapport aux prix libres estimés renforcent la part du patrimoine de la SCPI Novapierre Résidentiel permettant tout en continuant de s’apprécier, de générer une plus-value à long terme.

Le Groupe Patrimoni s’empare d’un immeuble de bureaux au 220 boulevard Jean Jaurès, Boulogne-Billancourt (92)

Le Groupe Patrimoni annonce l’acquisition, auprès d’un propriétaire privé, de l’immeuble de bureaux situé à Boulogne-Billancourt (92), au 220 boulevard Jean Jaurès. Il développe une superficie totale de 1 978 m² et dispose de 40 emplacements de stationnement en sous-sols. Actuellement vacant à plus de 70 %, cet immeuble construit dans les années 80 fera l’objet d’une restructuration complète afin d’améliorer significativement les prestations et répondre aux nouveaux critères environnementaux et de confort des utilisateurs. “8 ans après avoir acquis l’immeuble voisin du 218 boulevard Jean Jaurès, que nous avons transformé en immeuble de logements avec un commerce en pied, nous devenons aujourd’hui propriétaires du 220 boulevard Jean Jaurès, cet actif sera conservé en bureaux. Cette acquisition démontre une nouvelle fois notre capacité à acquérir des immeubles value add à repositionner dans les principaux marchés tertiaires du Grand Paris”, indique Julien Bousquet, Directeur Général du Groupe Patrimoni. Pour cette opération, le Groupe Patrimoni a été conseillé par l’étude Screeb et le vendeur a été conseillé par l’étude VXL Notaires. Cette opération a été réalisée par l’intermédiaire de CBRE dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec BNP Paribas Real Estate.

Aviva Investors loue à Loewe, Groupe LVMH, l’immeuble “Eugene”, situé au 3 rue Scribe, Paris 9

Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC, a annoncé la prise à bail de l’immeuble “Eugene”, au 3 rue Scribe Paris 9ème, par Loewe, du groupe LVMH. Situé au cœur du Quartier Central des Affaires de l’Opéra, face à l’hôtel Intercontinental Paris le Grand, Eugene est un immeuble haussmannien, d’environ 3 740 m² de bureaux et de commerces répartis sur 8 niveaux autour d’une cour centrale, repensé par le cabinet Sit&A Architectes. Actuellement en cours de restructuration, Eugène vise la certification Breeam Very Good et le label WiredScore. Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2021. Adrien Beuriot, Directeur de la Gestion d’actifs immobiliers pour l’Europe Continentale Aviva Investors, commente : “Nous nous félicitons de cette nouvelle pré-commercialisation d’un immeuble haussmannien d’exception aux prestations haut de gamme auprès du leader mondial du luxe qui met en exergue notre savoir-faire en termes de restructuration et de valorisation de nos actifs immobiliers sous gestion.” Loïc Lefebvre, Sit&A Architectes, commente : “Symbolique du Paris haussmannien, l’immeuble de l’ancienne Royal Bank of Canada fait peau neuve, laissant place à des espaces de travail innovants, empreints de la mémoire des lieux. La lumière investit les nouveaux lieux et les circulations permettent une lecture intuitive des espaces et de leur fonction. Espaces modulaires et partagés où des boîtes suspendues permettront un temps d’isolation et de concentration propice à la création”. Dans cette transaction, Aviva Investors était conseillé par le cabinet d’avocats CMS et est notamment accompagné, dans la restructuration, par Essor Group en qualité d’AMO. Loewe était accompagné par le cabinet Opéra Avocats et Associés. BNP Paribas Real Estate Transaction conseillait les deux parties.

Baltis Capital acquiert un local commercial à Paris 12

Baltis Capital fait l’acquisition, grâce à une opération de crowdfunding immobilier ayant rassemblé 42 investisseurs, d’un local commercial, au pied d’un immeuble neuf construit par le promoteur Emerige situé 5 rue Erard à Paris dans le 12ème arrondissement. Acquis pour un montant de 520 000 €, le local est occupé par un atelier de vente et de réparation de scooters. Le bail commercial a pris effet le 1er septembre 2020, avec un loyer annuel actuel de 31 200 € HT HC. La collecte participative de 200 000 € a été complétée par un financement bancaire obtenu par la Caisse d’Epargne Hauts-de-France pour un montant de 375 000 €. Maître Tristan Savouré a conseillé Baltis Capital dans cette acquisition.

Crecheo loue 165 m² au 17 rue Pasteur, Paris 11

Crecheo prend à bail une surface de 165 m² de bureaux au rdc et sous-sol au 17 rue Pasteur dans le onzième arrondissement de Paris pour y installer une nouvelle crèche. Le montant du loyer annuel s’élève à 52 320 € HT HC soit 316 €/ m²/an. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui était conseil des deux parties.

La SCPI Eurovalys annonce l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Munich - Haar en Allemagne

La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), annonce l’acquisition d’un quatrième immeuble de bureaux en 2021. Cette nouvelle acquisition, située à Haar, en périphérie proche de Munich, s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’investissement de la SCPI Eurovalys. L’actif qui a été construit en 2002, se situe dans la commune de Haar, en périphérie proche de Munich, à l’Est. L’immeuble se situe dans une zone de bureaux et de commerces : “Workside Haar”, considérée comme une extension attractive du marché de bureaux de Munich et abritant de nombreux sièges d’entreprises multinationales. La surface locative totale est de 11 280 m² et l’actif dispose de 198 places de parking en intérieur et extérieur. La propriété est louée à 100 % à 8 locataires historiques, de dimensions nationale et internationale, avec de bonnes notes de solvabilité. Le bâtiment est situé au pied du métro reliant directement le centre-ville de Munich, situé à environ 13 km, en 20 minutes. L’actif est caractérisé par sa façade en verre qui offre un accès à la lumière et un design d’intérieur moderne avec des surfaces bien entretenues. La consommation énergétique de l’immeuble est en-dessous de la moyenne du portefeuille de la SCPI Eurovalys, ce qui permet de renforcer la qualité environnementale de l’ensemble du portefeuille.

Gecina amorce une nouvelle phase du développement de son activité résidentielle

Pierre-Emmanuel Bandioli est nommé Directeur Exécutif Résidentiel à compter du 1er septembre. Trois nouvelles promotions complètent la nouvelle organisation de la direction résidentielle. Béatrice Judel est nommée Directrice Commerciale, Nicolas Broband, Directeur du Pilotage Stratégique Résidentiel, et Amaury Blaire Directeur de YouFirst Residence qui aura la responsabilité opérationnelle du portefeuille d’Homya, la filiale résidentielle de Gecina. Pierre-Emmanuel Bandioli continuera de diriger YouFirst Campus. Ces quatre nominations interviennent dans le cadre de la poursuite de la transformation de l’activité résidentielle du Groupe, portée par le déploiement des marques YouFirst Residence et YouFirst Campus, et du renforcement du développement de son patrimoine de logements pour les classes moyennes dans les grandes métropoles françaises. Pierre-Emmanuel Bandioli a rejoint Gecina en 2019 au poste de Directeur des Résidences Étudiants. Le Groupe souhaite, pour l’ensemble de son activité résidentielle, s’appuyer sur son expertise des marchés au sein des grandes métropoles régionales où l’activité YouFirst Campus est déjà implantée (Paris et sa Région, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille) et sur son expérience de la relation client. A la tête de l’activité YouFirst Campus, il a notamment piloté l’accélération de la transformation digitale du Groupe avec la création d’un portail client YouFirst Campus et la digitalisation des process pour faciliter l’accès à l’offre et simplifier les démarches de ses clients.

GSE renforce son équipe commerciale et recrute un directeur du développement pour la région Centre-Val de Loire

Eric Le Guevel est nommé Directeur du Développement pour la région Centre-Val de Loire. Il aura en charge le développement de l’activité de GSE sur ce territoire riche de cinq filières d'excellence : l'aéronautique, la cosmétique, l'agroalimentaire, la santé et la défense et de quatre pôles de compétitivité. Une terre de développement économique que GSE souhaite accompagner sur des projets d’immobilier d’entreprises en collaboration avec les collectivités fortement impliquées. Professionnel du monde économique territorial, Eric Le Guevel a commencé sa carrière à la DGA, il a ensuite pu développer son périmètre chez Véolia, à la SAUR et chez ISS H&P. Ces dernières années, il était consultant en stratégie auprès d’entreprises de services et de PME industrielles. “Le contexte particulier que nous connaissons met en valeur les entreprises qui intègrent la convivialité à leurs moyens de production. Ce sujet propre au tertiaire il y a quelques années gagne maintenant l’ensemble des investissements et la région n’y déroge pas. Avec les synergies et les partenariats locaux que nous déployons, GSE propose une conception innovante mettant la satisfaction client au centre des projets, c’est pour moi un réel plaisir de rejoindre ce groupe ambitieux”, précise Eric Le Guevel. “Nous sommes très heureux d’accueillir Eric Le Guevel parmi nos équipes, son expérience et sa connaissance du monde économique local seront un atout considérable”, affirme Valérie Fostinis, Directrice des Ventes chez GSE.

Alban Castres