La veille urbaine du 3 mai 2021

BlackRock Real Assets s'empare du 9-11 Villars dans le 7ème arrondissement de Paris

BlackRock Real Assets annonce aujourd’hui l’acquisition, pour le compte de ses clients, du 9-11 Villars, au cœur du 7ème arrondissement de Paris. Cette transaction a été réalisée “hors marché” auprès du holding d’investissement familial Eximium. Le 9-11 Villars est un ensemble de bureaux d’environ 1,650 m² bénéficiant d’une position stratégique, dans l’un des quartiers les plus recherchés de la capitale. Il regroupe deux bâtiments adjacents entièrement restructuré en 2018-2019 et bénéficiant d’une autorisation des établissements recevant du public ERP 4. Cet actif, chargé d’histoire, est intégralement loué à l’école franco-américaine "The Lennen Bilingual School", historiquement implantée dans le 7ème arrondissement en vertu d’un bail de 12 ans. Le bâtiment devrait obtenir la certification environnementale BREEAM Very Good d’ici quelques mois. BlackRock Real Assets a été conseillé par l’étude notariale C&C, Theop (aspects techniques et environnementaux), De Pardieu Brocas Mafféi (aspects juridiques) et Gide (aspects fiscaux et structuration). Eximium a été conseillé parl’étude notariale Barnassonet Alex Bolton.

GTM Bâtiment rénove 1 058 logements à Persan (95)

GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction France, en groupement avec Groupe Arcane Architectes, Form’architecture et Studetech, s’est vu confier par Val d’Oise Habitat, la conception-réalisation d’un millier de logements du “Village” de Persan (95), quartier situé dans le centre-ville. Le projet comprend les travaux sur l’enveloppe du bâtiment pour améliorer la performance thermique, la rénovation et l’embellissement des logements et des parties communes (hall d’accès, cage d’escalier). L’approche environnementale est au cœur du projet avec le réemploi in situ de matériaux déposés avec précaution. Le réemploi concerne : la dépose des balcons métalliques du bâtiment 18 afin de les réutiliser pour le même bâtiment sur la façade arrière ; la réutilisation des moucharabiehs en brique sciés des loggias de certains bâtiments pour créer des locaux vélos/poussettes au RDC des bâtiments 1-7 ; le réemploi des éléments de signalétique en faïence ou mosaïque dans le cadre du projet architectural et paysager participant à l’identité du site ; la réutilisation de briques pour la création d’un paillage minéral stabilisateur pour les toitures terrasses végétalisées. Les boîtes aux lettres des halls d’entrée seront également reposées dans le cadre d’une mission d’urbanisme de transition. Les déchets inertes issus de la démolition de 5 bâtiments R+1 seront réemployés pour des voiries, des remblais. Quant aux équipements sanitaires et plomberies, suite à un diagnostic plus approfondi, ils seront réutilisés, ou revendus via une plateforme numérique ou physique. Enfin, les menuiseries en PVC double vitrage seront recyclées, le PVC en menuiseries PVC “recyclée” et le verre refondu en verre. Les travaux démarreront début 2022, pour une durée de trois ans.

Eclor fait confiance à Idec Agro & Factory pour transformer son site de Livarot (14)

Eclor a signé un CPI pour augmenter la capacité de stockage de jus de pomme de son site de production de boissons situé à Livarot (14) en ajoutant une aire de chargement de citernes et d’une chambre froide de 20 cuves. La chambre froide existante de 650 m² comprend 15 cuves et a déjà été construit par Idec Agro & Factory en 2006. Il s’agit de l’étendre à 20 cuves supplémentaires avec la construction d’un radier béton. Le radier sera construit afin de résister à des charges lourdes puis les cuves seront installées. Ce n’est qu’ensuite que l’enveloppe du bâtiment sera construite. Cette extension de 875 m² portera la surface des chambres froides à plus de 1 500 m².

Le Groupe Gambetta démarre la construction d’un programme de 30 logements à Marly-le-Roi (78)

Le Groupe Gambetta a débuté la construction du programme “Horizon Marly”, un programme de 30 logements en accession libre situé sur la commune de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Horizon Marly se compose de 4 bâtiments en R+1+combles, offrant 30 logements en accession libre. La commercialisation des biens a débuté et 17 lots sur les 30 disponibles ont déjà été réservés. Conçu par le cabinet d’architecture Contexte, le programme se décline au cœur d’un parc arboré, le long du chemin des Vauillons, à Marly-le-Roi. Les façades sont composées d’un enduit blanc et de teintes chaudes pour les parties hautes, mettant en valeur les matériaux de qualité utilisés pour les volets en bois et des garde-corps métalliques travaillés. Allant du studio au 4 pièces duplex, les appartements ont été organisés de manière à profiter d’un ensoleillement optimal et bénéficient d’espaces extérieurs avec des jardins privatifs, des terrasses et des balcons. Le prix des appartements est compris entre 209 000 € et 547 400 €. 17 des 30 logements disponibles ont déjà été vendus. Le programme est conforme aux obligations de la RT2012. La livraison est prévue pour le trimestre 2023.

Razel Bec Groupe Fayat loue 416 m² de bureaux à Rungis (94)

Razel Bec Groupe Fayat, dans le cadre de ses marchés d’aménagement des Gares de la ligne 14 Sud, a pris à bail un plateau de bureaux de 416 m² dans l’immeuble “Dublin” situé au 2 place Gustave Eiffel sur le “Parc Icade Paris Orly-Rungis” à Rungis (94). Le département Bureaux location et vente Utilisateurs de BPCE Solutions immobilières a accompagné le preneur dans cette transaction. Cushman & Wakefield accompagnait Icade, le propriétaire.

Saul Associés prend à bail 223 m² de bureaux à Paris 8

Le cabinet d’avocats Saul Associés a pris à bail 223 m² de bureaux au 63 avenue Franklin Delano Roosevelt à Paris 8. Le montant du loyer annuel s’élève à 134 000 € HT HC soit 600 €/ m²/an. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui s’est vu confier un mandat exclusif de recherche par le preneur.

Union Investment et Hines acquièrent, en joint-venture, le projet de bureaux “MediaWorks” à Munich

Union Investment et le groupe immobilier international Hines ont, en joint-venture et off market, acquis auprès de fonds immobiliers gérés par Blackstone, le projet de bureaux “MediaWorks” dans le quartier Werksviertel à Munich. Ce site d’environ 96 000 m², accueillera comme principal locataire, RF360 Europe GmbH, une filiale du fabricant de semiconducteurs américain Qualcomm, qui s’est engagé dans le cadre d’un bail à long terme. La grande majorité des actions détenues par Union Investment seront affectées à ses deux fonds immobiliers ouverts UniImmo : Deutschland et UniImmo : Europa, tandis qu’Hines s’engage en tant que partenaire financier et développeur opérationnel du site. “MediaWorks” est situé à l’entrée sud du quartier de Werksviertel, entre la gare de l’est et la station de métro Karl-Preis-Platz à Munich. Depuis les années 1990, cet ancien site industriel fait l’objet d’une reconversion urbaine pour créer un lieu dynamique et d’avenir. Il accueille aujourd’hui plus de 100 entreprises ainsi que de nombreux services (restauration, boutiques, sports, centre de conférences, cabinets médicaux, crèches, sans oublier le nouveau projet de salle de concerts). A proximité de pistes cyclables et connecté au périphérique de la ville ainsi qu’aux autoroutes A8, A94 et A99, le site est déjà doté d’un parc de stationnement de près de 825 places. Union Investment et Hines ont décidé de réaménager profondément ce projet pour le transformer en un campus moderne. Les acquéreurs ont été conseillés pour les questions fiscales et juridiques par les cabinets Linklaters, Freshfields Bruckhaus Deringer et Zirngibl, ainsi que, pour les aspects techniques, par Kaiser Baucontrol et HPC. Les vendeurs ont été conseillés sur le plan légal par Hengeler Mueller.

Extendam accueille Verena Kuhn au poste de Responsable Juridique et promeut Anna Cohen en qualité de Gérante

Extendam étoffe ses équipes en accueillant Verena Kuhn au poste de Responsable Juridique et en promouvant Anna Cohen en qualité de Gérante. Diplômée d’un Master Droits des Affaires de l’université Panthéon-Assas, Verena Kuhn est avocate au Barreau de Paris et membre du Programme Grande Ecole de l’ESSEC Business School. Elle débute sa carrière en tant qu’avocate au sein du cabinet Jeausserand Audouard pour lequel elle conseille dirigeants et managers dans leurs opérations de croissance (M&A, LBO, management packages). Elle intègre ensuite la société de gestion Demeter Partners en qualité de Legal Counsel avant de rejoindre l’équipe Extendam en tant que Responsable Juridique en mars 2021. Anna Cohen dispose d’une expérience de plus de 12 ans en investissement hôtelier. Diplômée de l’ESSEC et de Cornell University, elle commence son parcours professionnel chez CBRE Hôtels puis rejoint Orco Property Group en tant qu’adjointe du Président avant de créer sa propre structure de conseil en asset management et en investissement hôtelier puis d’intégrer l’équipe d’Extendam en 2016.

