La veille urbaine du 3 juin 2021

Foncière Magellan acquiert un immeuble de bureaux à Bordeaux-Mérignac (33)

Foncière Magellan a fait l'acquisition, pour le compte de son OPPCI IMMOFIM 2019, d'un immeuble multilocataires à usage de bureaux, situé à Bordeaux-Mérignac. Situé à l'Ouest de Bordeaux, l'immeuble "Millénium" se trouve à seulement 2 minutes de l'aéroport Bordeaux-Mérignac, dans le 1er pôle tertiaire du territoire de Bordeaux. En effet, la commune de Mérignac est largement prisée par les grandes entreprises : Dassault, Thales, noveSpace, Geodis, Chronopost, TNT, etc. Construit en 2008, cet ensemble de bureaux de 1 853 m² en R+2 (avec 75 emplacements de parking) possède une très bonne accessibilité routière, ainsi qu'une bonne desserte par les transports en commun. L'immeuble accueille 3 entreprises locataires de qualité : Siemens, Spie Batignolles, Neopost.

Foncière Bonneau acquiert un ensemble mixte au 79 rue Monge, Paris 5

Foncière Bonneau a réalisé l’acquisition d’un ensemble immobilier mixte de commerces et d’habitations au 79 rue Monge, angle 3 rue Dolomieu à Paris 5. Idéalement situé face à la célèbre Place Monge, cet ensemble immobilier de 700 m² fera l’objet d’une réhabilitation complète. Il s’agit là de la 12ème acquisition du groupe depuis l’arrivée du Covid, pour plus de 150 millions d’euros cumulés. Le notaire de l'opération était Maître Alexandre Boy de l’Office Notarial SCP BOY & DUPAS à Paris 13, avec le concours de la banque Caixa Geral de Depósitos.

Spirit et Flaviae posent la première pierre de l'ensemble "Quai en Seine" au Havre (76)

Le groupe immobilier Spirit et le promoteur régional Flaviae ont posé la première pierre de l’ensemble urbain "Quai en Seine" situé au 54 rue Charles Laffitte, au Havre (76), en présence d’Edouard Philippe, Maire du Havre et Président Le Havre Seine Métropole. Bâtie sur une ancienne friche industrielle, l’opération "Quai en Seine" est un bel exemple de mixité des usages à l’échelle d’un quartier. Ce projet unique, réunit au sein d’un même ensemble urbain, une résidence étudiante de 168 chambres, une résidence de tourisme d’affaires de 103 logements et un immeuble de bureaux de 3 600 m² en cours de commercialisation. Situé en plein cœur de la ville du Havre, à proximité immédiate de la gare, ce tout nouveau quartier aux usages diversifiés, laissera place à plus de nature et sera créateur d’emplois.

Argan transforme un de ses entrepôts en DataCenter à Wissous (91)

Argan fait une incursion hors de son marché historique en développant un DataCenter de 21 000 m² sur la commune de Wissous (91). Le point de départ de ce projet se situe en 2018. Argan, à la recherche de sites logistiques bien positionnés en Ile-de-France à réhabiliter, faisait l’acquisition d’un ancien entrepôt destiné aux produits frais de 21 000 m², idéalement situé sur la commune de Wissous au cœur du Triangle d’Or de la logistique alimentaire francilienne. Si le projet initial était de réhabiliter cet actif dans le but de le commercialiser à un acteur de la logistique, chargeur ou logisticien, l’opportunité d’accueillir un DataCenter s’est présentée. Outre son emplacement stratégique, le site bénéficie de la puissance électrique nécessaire à l’accueil d’un DataCenter, facteur clé dans la stratégie d’implantation de ce type d’activité. Aujourd’hui, Argan est engagée dans le cadre d’un bail très long terme de 25 ans fermes avec un opérateur international spécialisé dans l’hébergement de centres de données. Avec ce nouvel investissement, Argan affirme sa capacité à innover et à s’adapter aux nouvelles tendances de son marché.

DTZ Investors loue l’intégralité de l’immeuble "90 Ternes" à Protectim Security Services

DTZ Investors vient de louer l’intégralité de l’immeuble "90 Ternes" à la société Protectim Security Services, acteur majeur de la sécurité en France. Détenu par un OPCI géré par DTZ Investors REIM, l’immeuble, d’une surface de 1610 m², vient de faire l’objet d’une restructuration lourde avec l’addition de deux niveaux supplémentaires, les travaux visant la certification Breeam "Restructuration et aménagement". La transaction a été réalisée par CBRE.

Le Groupe Gambetta pose la première pierre de "Liberty", une résidence de 56 logements à Tours (37)

Cathy Savourey, 3ème Adjointe au Maire de Tours, Dominique Renaud de l’agence RVA, Simon Laporte, Directeur d’agence du Groupe Gambetta, Bruno Fievet de COOPEA et Aline Rollin directrice du développement et de l’aménagement chez Tours Habitat, ont posé la première pierre de "Liberty", une résidence de 56 logements située au 20 rue Marguerite Yourcenar, à Tours. Le programme "Liberty" comprend 56 logements, dont 4 studios, 16 T2, 26 T3 et 10 T4. Répartis sur 3 bâtiments, ces logements sont destinés à l’accession libre pour 31 d’entre eux, en location-accession (PSLA) pour les 25 restants. Conçue par l’agence d’architectes RVA, la résidence dispose également de serres sur les toits et de carrés potagers. Par ailleurs, la résidence remplit la labellisation environnementale "biodiverCity" (certifiant la performance de projets immobiliers prenant en compte la biodiversité, par une approche associant le vivant et la construction) et répond aux exigences de la RT2012-20%.

IDEC coule sa première dalle en béton bas carbone sur le site de Prologis à Moissy-Cramayel (77)

IDEC a coulé sa première dalle extérieure en béton bas carbone. Cette dalle a été coulée sur le site de Prologis à Moissy-Cramayel (77) dont ses équipes réalisent actuellement près de 250 000 m² de plateformes logistiques. Les solutions bas carbone sont désormais indispensables pour bâtir des projets respectueux de l’environnement. Cette démarche innovante s’intègre dans la stratégie d’IDEC pour bâtir des bâtiments toujours plus vertueux. Cette expérimentation de dalle bas carbone permettra à de déployer ces solutions sur de prochaines opérations. IDEC s’est associé à la société Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier dans le développement des nouveaux ciments bas-carbone. La dalle a été appliquée sans clinker (constituant ayant l’impact CO² le plus important du béton), ce qui permet de diviser par quatre son bilan carbone. Le projet concerné par le coulage fait d’ailleurs l’objet d’une certification NET ZERO CARBON.

