La veille urbaine du 29 juin 2021

Foncière Bonneau cède à AEW un immeuble situé au 10 rue Jean-Baptiste Dumas, Paris 17

©Damien Letorey

Foncière Bonneau a cédé à AEW, pour son fonds Residys, un immeuble d'habitation pierre de taille en R+6 de 2 640 m² SHON édifié en 1890. L’actif avait été acquis en 2020 lors du premier confinement, après une négociation menée par Olivier Parcheminey, avec l’aide de Jade Nafilyan. Aujourd'hui libre de toute occupation, l’immeuble avait été acquis entièrement occupé et a depuis fait l'objet d'une campagne d'évictions et de relogements, menée par Jean-Jacques Couturier. Le financement de l’opération avait été assuré par la Caisse d'Epargne Hauts de France en syndication avec la Caisse d'Epargne Ile-de-France et l’opération a bénéficié du concours de ClubFunding. Le notaire vendeur était l’étude R&D Notaires (Maître Julien Rémusat et Maître David Sussmann) et le notaire acquéreur était l’étude allez & Associés notaires (Maître Delphine Lucien-Coirre). AEW a été conseillé dans cette transaction par Global REIM (Julien Badene) et Foncière Bonneau par Alchinvest (Shaun Sellam). Si la politique d’investissement de Foncière Bonneau est bien la conservation patrimoniale d’immeubles en pleine propriété, cette décision d’arbitrage est un choix stratégique qui permettra son développement, avec une volonté affirmée d’acquérir tous types d’immeubles (habitation, bureau, commerce) à Paris, Ile de France et grandes villes de province.

Fiducial Gérance acquiert, pour la SCPI Ficommerce Europe, un retail park neuf à Tours (37)

Fiducial Gérance vient de signer, pour le compte de sa SCPI Ficommerce Europe, une nouvelle acquisition à Tours, portant sur un retail park neuf situé sur l’axe principal de la zone commerciale de la Petite Arche. Livré en 2019, cet ensemble commercial, d’une surface totale de 1 400 m² environ, est composé de trois cellules entièrement louées à Feu Vert, Maxi Zoo et Pitaya par des baux de 10 ans dont 6 ans fermes. Cet investissement de près de 3 M€ a été réalisé sur la base d’un rendement de plus de 6,80 % acte en main.

Yellow Production loue 225 m² au 7 quai de la Seine à Paris 19

Yellow Production, escape game, a pris à bail une surface de 225 m² de commerces, dans le cadre d’un bail 3-6-9 ans, au 7 quai de la Seine, Paris 19. Le loyer s’élève à 54 000 € HT HC par an. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im, conseil des deux parties.

WeMaintain lève 30 millions d’euros pour accélérer son déploiement à l'international et au sein du Smart Building

Après deux tours de table de 1,8 et 7 millions d’euros en 2018 et 2019, la PropTech française WeMaintain lève 30 millions d’euros auprès notamment de Red River West, Bpifrance Digital Venture, Swiss Immo Lab, et de ses investisseurs historiques Eurazeo, Raise Venture et la Financière Saint-James. La scale-up prévoit également d’investir ces fonds dans le développement de sa technologie, hardware et software, pour poursuivre son expansion vers le smart building. WeMaintain, la PropTech qui répond aux nouvelles attentes du marché immobilier sur la maintenance réglementée, annonce une levée de fonds de 30 millions d’euros. Avec ce nouveau tour de table et suite à une acquisition en début d'année, la société poursuit sa stratégie de déploiement. Après avoir remporté des marchés importants à Londres notamment avec Workspace et Docklands Light Railway, WeMaintain s’implante à Singapour. Cette nouvelle levée va permettre à WeMaintain de s'imposer comme le premier acteur global dans le smart building. Les fonds seront investis dans la recherche, la production et le déploiement de sa technologie. L’entreprise prévoit par ailleurs de recruter 100 profils d'ici à la fin de l’année 2021 pour renforcer principalement ses équipes sales, R&D ainsi que sa présence sur de nouveaux marchés.

Sébastien Daniel nommé directeur de la promotion résidentielle Île-de-France de Spirit Promotion

Dans la perspective de la poursuite active de son développement, Spirit Promotion, filiale d’immobilier résidentiel du groupe Spirit, accueille Sébastien Daniel en qualité de Directeur de la promotion résidentielle Île-de-France. A ce titre, Sébastien Daniel intègre également le Comité de Direction du groupe Spirit. L’arrivée de Sébastien Daniel vient renforcer la structure managériale de la filiale de promotion résidentielle du groupe Spirit et solidifier davantage l’expertise métier de Spirit Promotion. Sébastien Daniel, 43 ans, est diplômé du Master de Management de l’Immobilier de l’ESSEC. Depuis près de vingt ans, il a forgé son expertise liée au développement et au pilotage de projets immobiliers résidentiels de grande envergure, au sein du groupe Nexity et de ING Real Estate. Il a également participé à la croissance et à la structuration de la société PERL en tant que Directeur Territorial Île-de-France. Avant de rejoindre le groupe Spirit, il occupait précédemment le poste de Directeur Général Adjoint au sein de Nexity Apollonia, structure spécialisée dans la création de quartiers.

Alban Castres